1. В Ялте состоялось очередное судилище в рамках сфабрикованного уголовного дела в отношении правозащитника из Ялты Юнуса Машарипова, которого оккупанты обвиняют “в изготовлении и хранении взрывчатых веществ”. Оккупанты хотят подвергнуть крымчанина карательной психиатрии, а сам крымчанин в очередной раз заявил, что “со стороны ФСБ к нему применялись пытки”

2. “Крым замкнут буквально во всем: в политическом плане, в географическом плане. И тем более он замкнутый в языковом, в психологическом и в моральном плане. Это какой-то анклав, вырванный сегодня из контекста мирового развития… Люди, которые там живут, привыкают к этому. Им кажется, что так есть, и другого они получить не надеются. У них даже в голове не укладывается, что может быть иначе, что все может быть по-настоящему, что может быть на уровне XXI века. Они не осознают своей отсталости от нынешних контекстов, от трендов XXI века”. Это первое интервью Николая Семены после выезда из оккупированного Крыма, где он подвергся репрессиям за журналистскую деятельность

3. Украинец Алексей Стогний вернулся домой в Киев после отбывания срока в российской колонии. Стогния оккупанты задержали в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года напротив пункта пропуска “Каланчак” при выезде из Крыма, когда он направлялся в Киев к дочери на день рождения. На следующий день дома и в магазине севастопольца провели обыски, но ничего не нашли. Оккупанты в итоге посадили крымчанина на 3 года и 6 месяцев за “незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов”

4. Сегодня во многих классах школы №15 Керчи отсутствовали по половине класса. Многие родители не пустили детей в школу из-за сообщений оккупантов накануне о задержании двоих подростков, которые якобы готовили в двух школах Керчи теракты. А помните, как вам, ватники, спокойно не жилось до оккупации?

5. В керченских детских садах повесили таблички “Охраняется росгвардией”. Мама ребенка одного из садов заметила и усиление мер безопасности в виде уборщицы, которая контролировала входящих и заперла ворота на ключ. Терроризм не пройдет!

6. Дрессировка заложников продолжается. Оккупанты эвакуировали всех учеников и сотрудников керченской школы №2 якобы из-за сообщения о минировании. Вот так оккупанты на живых мишенях отрабатывают свои террористические навыки. Пропагандоны сообщили, что дети были сильно напуганы и убеждены, что их должны взорвать. На месте оккупанты сообщили, что это были “учения”

7. Будни Севастополя — это военная техника в небе над пляжами

8. Ялта. С утра в небе было 2 прохода чего-то тяжёлого турбинного (как транспортник) на небольшой, 1–1.5 тыс. м., высоте, а в течение дня периодически слышен звук, как от боевых реактивных самолётов. Низкая, менее 600 м., облачность не даёт шансов что-то разглядеть. Отрабатывают полёты в горах? А во второй половине дня в небе наметился небольшой слёт из большого разведчика США RC-135 и беспилотника США RQ-4B, который до того отрабатывал линию фронта на востоке Украины. В Симферополе тоже было слышно. И транспортник, и реактивное, а над кварталом кружил вертолет

9. В Симферополе часть улиц оккупанты отключили от водоснабжения. Говорят, что такие ограничения связаны с “аварийно-восстановительными работами”, которые всегда учащаются, как только воды в Крыму становится меньше. Совпадение? Не думаю!

10. Мы совсем не заметили еще немного камней с неба: 14 февраля, в романтический праздник всех влюблённых, в Евпатории произошло совсем не романтическое событие — отжатие известного в городе рынка “Привоз”

11. Олег Зубков скулит, что глава оккупационного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов подал очередной иск в отношении него

12. Оккупанты в лице коллаборанта Константинова заявили, что собираются к концу года объявить общую сумму “ущерба”, якобы понесенного Крымом с момента провозглашения независимости Украины и до аннексии полуострова россией. Говорят, что “цена их претензий будет исчисляться сотнями миллиардов долларов”

13. В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что 66 лет назад Крым был передан УССР. “Независимая Украина обеспечила возрождение Крыма, развитие его инфраструктуры и возвращение на родину коренных жителей”

14. Прошло 66 лет со дня передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР, и практически 6 лет с момента его аннексии россией. Некоторые факты: 1) Крым был передан УССР указом Президиума Верховного Совета, а не подарен Н. Хрущёвым; 2) Указ о передаче подписали К. Ворошилов и Н. Пегов; 3) В указе основными аргументами передачи являлись: "общность экономики, территориальная близость, тесные экономические и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР"; 4) Большинство городов Крыма за 10 лет после окончания войны даже не начали восстанавливать; 5) В 1953 году на весь полуостров работали всего 3 хлебных магазина, 18 мясо-продуктовых и 8 молочных. Только в 2 точках можно было приобрести ткани, в 9 местах купить обувь и в 28 — книги. Полностью прекратилась торговля овощами и картофелем в государственном секторе; 6) В 1954 году большая часть полуострова (2/3) была фактически полупустыней: солончаки, отсутствие пресной воды, отсутствие сельского хозяйства и промышленности. Население Крыма составляло менее 700 тыс человек (в 2014 — 2,4 миллиона). В газетах, вышедших в те дни, пояснялось следующее: "…крайне запущенная область РСФСР — Крымская — передается на восстановление Украинской ССР"

15. Сегодня День государственного Герба Украины. Верим, что наши символы появятся в Крыму раньше, чем мы думаем. А пока вот так…

P.S. Россия уничтожила все, чего благодаря Украине достиг Крым за долгих 60 лет. А теперь мы снова превращаемся к “крайне запущенный” регион, оккупированный россией.

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