1. На админгранице Крыма с Херсонской областью российские оккупанты сегодня вновь задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова. Напомню, 27 сентября 2014 года около 19 часов в пределах поселка компактного проживания крымских татар Сары-Су, пригородном микрорайоне Белогорска, российские оккупанты похитили сына и племянника Абдурешита Джеппарова — Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.
2. Цель очередной провокации Кремля — навредить отношениям Украины и Турции. По ссылке прочтите заявление Меджлиса о визите коллаборантов и международных преступников Бальбека и Поклонской в Турцию.
3. “Мы сейчас ждем разъяснения МИДа Турции об этом. Спросили через посольство, в чем дело? В целом картина такая: на ужин пригласили Эрдогана, который пошел здороваться со всеми. Он представления не имел, кто они (прим — Поклонская и Бальбек) такие. В МИДе говорят, что списки через них не проходили, через администрацию президента тоже. Поэтому вся здесь ответственность на спикере парламента”, — прокомментировал приезд коллаборантов в Турцию Мустафа Джемилев. Лично у меня есть большие сомнения, что Эрдоган не знал, кому жмет руку… Тем временем Всемирный конгресс крымских татар осудил поездку Поклонской и Бальбека в Турцию.
4. Посмотрите, как сегодня выглядит самый крупный искусственный наливной водоем — Межгорное водохранилище в Симферопольском районе оккупированного россией Крыма (в Таксабинской балке, возле села Скворцово). Основной источник его заполнения до оккупации был Северо-Крымский канал. Сегодня это больше похоже на лужу.
5. “Согласно легенде, все, к чему прикасался царь Мидас, превращалось в золото. А в крымских реалиях все, к чему прикасается "русский мир", превращается в разруху… Уже давно не видно обилия перелетных птиц, да и местным уникальным видам жить теперь негде. Часть лимана высохла — сказывается длительный период нехватки воды в Крыму. Еще часть лимана засыпали грунтом под строительство домов. В селе ходили слухи, что "вкусные" участки у моря отдали дорожникам, которые строили трассу "Таврида". А поскольку Курортное "не резиновое", то под строительство оттяпали часть лимана. Там, где когда-то ключом била жизнь, где были заповедные земли и редкие птицы, сейчас царит запустение и хаос. И так — по всему Крыму”. По ссылке прочтите рассказ крымчанина с фоторепортажем о том, как оккупанты уничтожают Крым.
6. В Симферополе военные оккупанты учили школьников пятых, шестых и девятых классов ходить строем, а также агитировали их служить в своей армии и рассказывали об оружии. Эти военизированные шабаши проведут во всех школах Симферополя, чтобы затянуть в православный ИГИЛ как можно больше детей.
7. Понаехавшие в Крым рашисты с сим-картами МТС массово жалуются, что у них сильно упала скорость интернета. Вероятно, в Крыму ограничили скорость для российских симок, чтобы они лучше прочувствовали прелести оккупации: “А у меня крымский МТС с номером 978 тоже сильно тормозит”, “Обращение к МТС и их роуминговым партнерам безрезультатно, уже проверено. Думаю, надо делать массовое обращение в МТС от крымчан, у которых упала скорость, чтобы они создали заявку от всех абонентов к роуминговым партнерам в Крыму, иначе не вижу другого выхода”, “Тоже заметил, что в последнее время интернет на моей симке (код 915) стал медленнее. Скорость выше 200 k/s не поднимается”, “Такая же фигня с 9 октября”, “Аналогичная ситуация”, “Жаль, что все так получается. Как же эти сраные компании задолбали. Плачу 1500 руб в месяц, и такой вот сервис… Номер очень дорог, не хочется менять”, “КТК (прим — Крымтелеком) в Крыму с декабря прошлого года по август нынешнего в принципе не функционировал, так шо медленный интернет — это отнюдь не проблема, он хотя бы вообще есть”, “Камни”, “С неба”. Крымские операторы (WIN-mobile, Волна-мобайл, Крымтелеком и Севтелеком), как вы уже поняли, ненамного лучше.
8. Жители оккупированной Керчи рассказали собравшемуся понаехать рашисту о пользе санкций, которых никто не боится: “Подскажите, как у вас обстоят дела с банками, банкоматами? Есть ли Сбербанк? Или комиссии в ваших банках? Едем в командировку к вам”. Ответы: “Добро пожаловать отсюда!”, “Сбербанк есть в россии, Украине, Чехии”, “Даже в Абхазии”, “Сбера во всем Крыму нет, добро пожаловать”, “Валите отсель”, “Во всех имеющихся банкоматах при снятии с карты Сбера комиссия 100 руб. Есть магазины и кафешки, где картой можно рассчитаться, но не везде”, “Берите нал”, “Сбер дерет по полной”, “Ну какой Сбербанк? Санкции у нас тут”.
9. В киевском парке имени Тараса Шевченко 14 октября, на мероприятиях по случаю украинского праздника Дня защитника, активисты провели акцию в поддержку арестованного в аннексированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько.
P.S. Сегодня они сражаются с российским агрессором. Сегодня у них учатся военные специалисты НАТО тактике ведения боев против россии. Сегодня на них возлагают надежды те, кто живет как на свободной территории Украины, так и на оккупированной россией части. Сегодня их ненавидят враги нашего государства. Сегодня их профессиональный праздник. День, когда мы снова можем сказать СПАСИБО за то, что “душу й тіло” для них — не просто фраза из гимна… С Днем Защитника Украины! Спасибо за веру и надежду, которые сохраняются во многом благодаря вам!
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