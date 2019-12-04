1. Украинского активиста Олега Приходько, который с февраля 2019 года находится в СИЗО, внесли в террористический список россии. “Таким образом нарушается презумпция невиновности, поскольку даже в рамках российской правовой системы вина человека не доказана, но он уже публично, на сайте Росфинмониторинга, указан как экстремист или террорист, а его права уже ограничены. А в случае с Крымом, многих граждан Украины преследуют по экстремистским и террористическим статьям УК россии незаконно, по политическим мотивам”, — прокомментировала правозащитница Ольга Скрипник

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2. Пять лет аннексии Крыма и пять лет санкциям. За это время десяткам собственников компаний, работавших на полуострове, пришлось либо продать бизнес, либо придумывать способы обхода ограничений. Расстаться со своими активами согласились не все. В течение полутора лет журналисты “Настоящего Времени” и “Муниципального сканера” исследовали бизнес в оккупированном россией Крыму и обнаружили доказательства того, что свыше сотни компаний нарушают международные санкции

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3. Выбросы промышленных предприятий в Симферопольском районе травят местных жителей: оккупанты фиксируют огромное количество жалоб в течение последних полутора лет и обещают установить станцию мониторинга загрязнения воздуха. До оккупации мы о таком и мечтать не могли http://krymsos.com/ru/news/5de51f9490331/

4. Оккупанты сообщили, что в конце ноября возобновились поставки крымского зерна из Севастополя в Сирию. А кто еще с захваченных территорий любил зерно вывозить? Ничему история не учит

5. В Джанкое с 1 декабря единственный перевозчик не вывел на линию ни одного автобуса. Как сообщили оккупанты, ООО “Дюн” в одностороннем порядке отказалось выполнять договорные отношения: “Заявляют, что предприятие экономически не может выжить”. Оккупанты также сообщили, что с сентября не оплачивают перевозчику проезд льготной категории граждан, т.к. в сентябре изменились правила, согласно которым перевозчик обязан “подтверждать поток пассажиров (смеюсь!) видеофиксацией”, но он этого не делает. Перевозкой пассажиров в Джанкое компания “Дюн” занимается с 1994 года, но в родной говени процветания не случилось

6. Оккупационный “верховный суд Крыма” отклонил жалобу любителя россии Олега Зубкова на решение “белогорского городского суда” о штрафе в 500 тысяч рублей. Плати, Олежа, ты собственными руками тащил сюда свою расию!

7. Посмотрите путь Зубкова за пять лет: от помощи россии в захвате Крыма в 2014 году — до угроз начать убивать своих животных, т.к. парки хотят отобрать, в 2019 году

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8. Оккупанты в Симферополе отгородили реку Салгир от тротуара двумя линиями забора. Орки продолжают опускать Крым до уровня дебилизма россии. Так, например, в Новосибирске двойной линией забора отгородили тротуар от дороги

9. Феодосия. В Приморском оккупанты отбирают и застраивают очередной пляж. Люди вышли на митинг, а одно ватное чудо настрочило в ВК: “В Приморском застраивают пляж коттеджами под видом дайвинг-центров и лодочных. Городские и республиканские власти занимаются отписками и попросту закрывают глаза на беззаконие. ПУТИН!!! Где ты!? Помоги!!! SOS!!!”. Комментарии: “Как-то поздно визг поднимать”, “Так же было с парком возле 13 школы. Земля выделена при Украине, но боялся при Украине строить — сожгли бы и стройку, и технику. А при россии побежал забор ставить”, “Так он (путин) уже и помог. Что вам ещё не нравится?!”

10. В оккупированной Феодосии армянская община, поддержавшая оккупацию Крыма, помитинговала возле храма св. Георгия, где 29 ноября оккупанты бульдозером ровняли старые могилы. Попиариться на сход граждан приперлись очень мордатые коллаборант Талипов и понаехавший оккупант Горный

11. “В Оренбургской области россии рухнул мост”. Срали мы на Оренбургскую область, Крым строй давай!

12. Симферополь. “Сегодня памятная дата россии — День неизвестного солдата”, — заявил Аксенов, который вместе с другими коллаборантами, путлерюгендом и оккупантами чтил ихтамнетов россии всех времен и войн! “Родина” бросит и тебя, браток!

13. “Казалось бы, прошло более пяти лет российской оккупации, а с новой властью смирились далеко не все. Да, многие крымчане открыто не выражают своего мнения, не лайкают в соцсетях единомышленников, но это вовсе не означает, что внутреннее сопротивление отсутствует. Преимущественно молчаливое сопротивление крымчан оккупантам и их негативное отношение к местным, тоже не всегда выражаемое открыто, витает не только в воздухе, но и в моральном климате. Даже те, кто радостно принял аннексию полуострова и гордо называет себя российскими гражданами, не могут не признать, что Крым стал другим и часто не принимает чужаков. Мне всегда помнится, что трагедия в политехническом колледже унесла жизнь парня, всего ничего прожившего в оккупированной Керчи: его отец-военнослужащий, наверное, радовался переезду в теплые края с холодного Урала. Я впервые слышал, чтобы в "Артеке", куда попасть было более чем престижно, в течение каких-то двух месяцев погибли двое детей с российского материка. Да в самые разрушительные девяностые годы не случалось ничего подобного, а тут благополучная россия оттяпала лагерь и гнобит в нем свое собственное будущее”. Подробней о наблюдениях крымчанина прочтите по ссылке в статье “Это не ваша земля”

P.S. “Севастополь. Работник шиномонтажа рассказал, что последние 2-3 года в городе эпидемия кражи колес. Говорит, иногда снимают даже одно колесо и продают его в интернете. Спрос есть. Раньше, при цивилизации, такого не было. Мордор, такой беспощадный мордор”.

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