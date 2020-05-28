1. По стопам Гитлера: российские оккупанты провели четыре обыска у “Свидетелей Иеговы” в Керчи, в результате чего задержали, по меньшей мере, одного верующего, в отношении которого возбуждено уголовное дело по “экстремистской” статье
2. “В Крыму, по моим наблюдениям, жестче цензура, чем в россии. Потому что Крым для российских властей опаснее в плане возможного раскачивания настроений людей, чем сама россия. Россияне более обработаны пропагандой, чем крымчане. Они никогда не жили в свободном обществе. А в Крыму до 2014 года все-таки была демократия, свободные СМИ и многие еще это помнят. Многие до сих пор ориентируются на украинские ресурсы, в которых ищут альтернативную информацию”. По ссылке прочтите о том, как блокируют сайты в Крыму и россии, и чем отличаются эти блокировки
3. Печерский райсуд Киева заочно взял под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Напомню, Лебедев, как и все гнильё, перешел на сторону оккупантов в Крыму, где скрывается с 2014 года
4. Дерибан по-крупному: оккупанты решили пустить с молотка винзавод “Массандра”, который нацистские захватчики оценили всего в 627,4 млн рублей (около $8,7 млн). Это катастрофа, конечно… одна из тысяч в череде катастроф с 2014 года
5. Российские оккупанты намерены продать 11,5 млн куб природного газа, украденного из украинского газохранилища в аннексированном Крыму. Газ, выставленный на аукцион, который состоится 12 июня, несколько лет назад добыли в Стрелковом Херсонской области.
6. Скважины есть, а воды в них нет: “Случайно разговорились. Оказалось, специалисты по воде в Крыму. Не запомнила, какое предприятие или водозаборное хранилище — сказано было тихо, на улице шумно, не разобрала. В общем, пробурили еще скважины. А качество воды уже не то. Засаливается, минерализуется. А это посаженые почки, селезенки и что там еще в итоге повлияет на давление, сосуды, головные боли. Медицине — хлопот, аптекам — раздолье, заработок! Сотрудники водоохранного предприятия, наблюдая эту катастрофу, понуро грустят”
7. Более 120 тысяч человек в Керчи и окрестностях остались без воды как минимум на два дня. Оккупанты аргументировали полный водный локдаун очередными “ремонтными работами”, а не отсутствием воды в водохранилищах. Обещают водовозки
8. Неделю назад говорил, что по моему маршруту пробежек высыхает родник. Вот его вид сегодня… Аксенов, вызывай дожди
9. Изобильненскому водохранилищу в Алуштинском регионе пришел зверек… пушной… очень пушной
10. “По всей бухте Капсель уже недели три ежедневно работают две бурильные вышки, к ним регулярно подъезжает водовозка. По всей видимости, ищут водоносные горизонты. Мне скидывали планы застройки — там планируют углублять природные бухты для захода судов и обустройства яхтенных стоянок. Все идет к тому, что Меганом без охранной зоны, конечно, будет уничтожен. Пляжи и дорогу к бухте Капсель оставили Судаку и не передали в федеральную собственность, видимо, из-за боязни социального взрыва. Причем на сессии горсовета говорили, что "пока не передали" — значит, передача все же планируется. В итоге люди лишатся и пляжей, и дороги — два или три села останутся без подъездов. Не имея не только достаточного количества воды, но и канализации, они планируют завозить сюда еще 30 тысяч человек каждое лето. Это будет просто экологическая катастрофа”. По ссылке прочтите подробней о том, как оккупанты уничтожают уникальный мыс Меганом ради проведения одебиливающего молодежного форума “Таврида”, на который с 2014 года свозят путинистов со всей россии
11. В оккупированном россией Крыму выявлены 6 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 515 человек, в том числе 160 в Севастополе. Всего умерших — 14 человек, в том числе 3 — в Севастополе
12. В поликлинике оккупированной Евпатории все стабильно… стабильно гигантские очереди, растянувшиеся за пределы лечебного учреждения. ТАКОЙ стабильности идет седьмой год
13. Новости заселения обсерваторов: “Вчера в аэропорту наводили шухер. Где-то в 18:30 туда пришел указ о платной обсервации. Народ начали массово садить в два автобуса и отправлять куда-то. Всех, кто не показывает прописку, собственность, аренду. По разговорам, надо заплатить до 30 тысяч + анализы. Выход людей с рейса длился около 3 часов по одному. Кто соглашался и жевал сопли, отправляли сразу. Кто скандалил, могли отпустить. Но нужно было показать хоть какой-нибудь долговременный договор аренды жилья”
14. Иван из Керчи поясняет труженику насирательного фронта, как Крым мучился в Украине: “(Рашист пишет) Ему, бл*ть, сделали все, а он еще ноет! При хохлах чуть ли не в пещерах жили, сейчас им цивилизацию сделали, а они ноют!”, “Мы при хохлах не жили, а при Украине — да. И не в пещерах, а в домах, построенных при УССР или в Украине. И вода у нас была с Украины, и свет, и газ. Крым жил, развивался, строился и процветал. Только тупые людишки, которые Крым и на карте показать не смогут, а не то чтобы что-то о нем знать, могут утверждать, что россия нас подобрала, накормила, напоила, отстроила”
P.S. “Крым жил, развивался, строился и процветал”, — отвечают жители Крыма рашистам. И раз уж сегодня в дайджесте речь зашла о блокировке сайтов, то напомню, что в первых числах декабря 2015 года мой блог был заблокирован большинством российских и крымских интернет-провайдеров. Причем на сайте Роскомнадзора информации о блоге “КРЫМский бандеровец” нет, т.е. решение о блокировке принято не после формального решения суда какого-нибудь российского мухосранска, как это происходит в большинстве случаев, а просто по чьему-то устному распоряжению. О причинах догадаться совсем не трудно — в информационном поле страны-агрессора и захваченных им украинских территориях должно быть непрекращающееся вставание с колен под вопли упоротых ватников и замостовых рашистов.
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