1. Сегодня мусульмане отмечают один из главных исламских праздников — Курбан-байрам. Первый замглавы МИД Украины Эмине Джеппар в своем поздравлении упомянула о репрессиях, которые испытывают мусульмане в аннексированном россией Крыму: “В эти дни мои мысли особенно посвящены Крыму, а молитвы обращены к Всевышнему с просьбой милости, защиты и помощи моим соотечественникам — крымским татарам — мусульманам Украины, которые переживают ужасную несправедливость и преследования на своей родной земле”

2. Семьи политзаключённых сейчас разделены, и уже много праздников для них прошли в разлуке. Но мы верим, что встреча обязательно наступит!

3. Дочери политзаключенного Руслана Зейтуллаева вчера исполнилось 11 лет, 5 из которых она не видела своего отца. Оккупанты приговорили крымского татарина к 15 годам тюрьмы по сфабрикованному обвинению в терроризме. Таких детей, которых оккупанты оставили без отцов, в Крыму больше сотни

4. Узник Кремля Владлен Абдулкадыров, родившийся в местах депортации, до своего ареста принимал активное участие в помощи семьям политзаключенных, занимался передачами в СИЗО. В марте 2019 года в домах крымских татар прошли самые массовые обыски с момента оккупации полуострова россией. Оккупанты ворвались и в дом Владлена, однако его в Крыму не было. Абдулкадырова, а также двух других крымских татар, задержали в Ростове-на-Дону после того, как они посетили судилища над соотечественниками. По ссылке прочтите историю семьи, рассказанную супругой политузника Гульзар Абдулкадыровой, которая теперь сама воспитывает трех детей

5. “Российская власть на территории Крыма делает все, чтобы Православной церкви Украины не было. Это не просто храм как культовое сооружение, это памятник деревянной украинской архитектуры, это музей старой, древней иконы. Сейчас большинство старых икон их храма вывезено, потому что мы боимся разграблений, мы боимся нападений. Храм стоял и стоять будет! Не будет тех, кто попытается его снести!” — жители Крыма защищают единственный храм ПЦУ в Евпатории, который оккупанты потребовали СНЕСТИ!

6. “Крымстат” обнародовал данные за шесть лет: оккупанты похвастались активной колонизацией украинского полуострова рашистами. Информация является официальной и не учитывает тысячи понаехавших, которые нигде не регистрируются. Отмечу, что замещение населения в отдельно взятом Севастополе, согласно официальной статистике, ведется втрое быстрее, чем в остальном Крыму. Напомню, колонизация захваченных территорий является военным преступлением

7. Новости военной базы от скулящего из Сак ватника: “Помню Крым пять лет назад, смотрю на него сейчас — две совершенно разные картины. Наша дорогая армия вернула полуостров в состав россии, но отдавать его людям не собирается. Помните, как в Простоквашино: "я вам посылку принёс, только я вам её не отдам"? Та же ситуация. Уже в 2015 году началась массовая стройка квартир для военных, а пару лет спустя начали застраивать и зоологические заказники вроде Казачьей бухты. Помимо многоквартирных домов, понастроили военные городки и другие объекты Минобороны. Южный и юго-западные берега Крыма превращаются в запретные зоны ФСО и Минобороны. Помимо территории, активно занимается и акватория полуострова. Так, к примеру, Черноморский флот закрыл для гражданского мореплавания знаменитые места морских прогулок — акватории мыса Фиолент и бухты Казачьей. Теперь значительная часть побережья Черного моря — это запретные зоны, куда не пропускают никого, кроме плавсредств Черноморского флота. Что будет с полуостровом через год или три? Военный полигон? База Черноморского флота? Что? Господа военные, пожалуйста, оставьте людям немного Крыма”, “Крым — это военная база! И он будет базой!”

8. “Таврида”, которую в Крыму назвали “трассой смерти”, унесла жизни сразу 9 человек — водителя и пассажиров микроавтобуса, который, нарушив госграницу Украины, ехал из Краснодара в Севастополь (рейсовый). Еще 9 человек госпитализированы. Состояние некоторых из них — крайне тяжелое. Столкновение микроавтобуса с прицепом КАМАЗа произошло рано утром в районе Белогорска. “Пострадавшие и погибшие — в основном жители Краснодарского края. Есть двое из Сургута, один из Хабаровска, один гражданин Украины с видом на жительство в Краснодарском крае. Один из города Симферополя”, — сообщили оккупанты

9. Тот самый нанотрубопровод, который оккупанты тянут из почти пустого Тайганского водохранилища в Симферополь, ожидаемо прорвало. Фонтаны воды залили дворы и улицы Строгановки

10. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1 (ребенок понаехавших). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1548 человек, в том числе 344 в Севастополе. Умерло 44 человека, в том числе 9 — в Севастополе

11. Керчь. “В рамках антитеррористических мероприятий территории всех школ города поэтапно закрывают заборами. Сейчас такие работы проводятся по всему периметру школы № 26”, — сообщили оккупанты. А известны случаи, когда потенциального террориста останавливали заборы?

12. Окупована Ялта у вільній Україні була перлиною, а в путінському рейху перетворилася на форпост “боротьби з ворогом”. Розваги для дітлашні тут прості: ігри зі зброєю, стройова підготовка, вербування до путлер’югенду. Пляжі, аквапарки, атракціони — це для слабаків. Як і коронавірус

P.S. “Наша дорогая армия вернула полуостров в состав россии, но отдавать его людям не собирается. Господа военные, пожалуйста, оставьте людям немного Крыма”, — воет ватник, который то ли из-за опасений преследований написал про “дорогую армию”, то ли еще не до конца прозрел. А вот “немного Крыма” крымчанам Кремль оставлять не собирается. Пока Крым оккупирован, рашисты будут делать все, чтобы заместить нас своим послушным и привыкшим к российским реалиям населением. И об этом говорят как опубликованная статистика по колонизации Крыма, так и ДТП на трассе “Таврида”, в котором практически все — и погибшие, и пострадавшие — были понаехавшими. В основном понаехавшие и пользуются автобусными, железнодорожными и авиамаршрутами, соединяющими аннексированный Крым с россией. А крымчан — по крайней мере многим из нас — нужно совсем в другую сторону, куда не идут поезда и не летают самолеты.

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