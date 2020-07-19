Новости Крымнаша. Не жизнь, а борьба за выживание

1. В Офисе прокурора в Гааге рассматривают 14 нарушений гуманитарного права в Крыму и на Донбассе: “Сейчас на рассмотрении в Офисе прокурора Международного уголовного суда находятся 14 информационных сообщений по фактам серьезных нарушений норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях АР Крым и Донбасса: умышленные убийства, пытки, депортация или насильственное перемещение населения, умышленные направления нападений на гражданское население и гражданские объекты”

2. “За ним приехали трое человек. Угрожая шокером, они ударили его и посадили в машину. Раима повезли в "поля" и имитировали расстрел: стреляли у его ног и головы, говорили, что живым оттуда не выйдет. Он думал, что умрет там. После этого его отвезли в отделение ФСБ”. Супруга 26-летнего политзаключенного Раима Айвазова рассказала об аресте мужа и о том, как семья живет в оккупации.

3. Оккупанты превратили нафталиново-совковый КВН в информационное оружие, в связи с чем минская команда КВН “Дети Тьюринга” отказалась продолжать игру в российской Высшей лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в аннексированном россией Крыму. Капитан команды Марк Величко​ в коллективном видеообращении заявил: “Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах Крыма, поэтому въехать на эту территорию, в Крым, мы можем только через Украину, а это тяжело из-за эпидемиологической обстановки. Въехать через территорию россии мы не можем, поскольку многие члены нашей команды, у которых есть родственники в Украине, потеряют возможность увидеть своих родных и близких. И нам этого очень не хотелось бы. Еще есть момент с тем, что мы представляем Белорусский государственный университет, и у этого учебного заведения есть множество партнеров-университетов, с которыми налажены связи на территории Украины, поэтому каким-то образом помешать этим отношениям мы тоже не хотели бы”

4. В оккупированном россией Крыму вслед за верховьями высохла срединная часть Белогорского водохранилища, основным источником которого до оккупации являлся Северо-Крымский канал. Обычно многоводная река Биюк-Карасу, также питающая Белогорское водохранилище, превратилась в ручей. “Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформировавшаяся десятилетиями флора и фауна водоема. На этой неделе военные проложили водовод из Тайганского (прим — которое наполняется водой из Белогорского) водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью имеем все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище”, — сообщил местный житель Решад Меметов

5. Жители Крыма комментируют намерения оккупантов перебросить последнюю воду из обезвоженного Тайганского водохранилища на Симферополь: “Шоу вместо воды”, “Я что-то не поняла. Наше Тайганское водохранилище будет снабжать водой Симферополь? А ничего, что Тайган и Белогорское водохранилища почти пустые? Зашибись, что творится”, “В Белогорском районе люди без воды. А они трубы будут в Симферополь прокладывать. Ну-ну. Очень умно”, “В связи с этой прокладкой трубопровода из Белогорска в Симферополь у меня вопросы: в Белогорском районе во многих селах проблемы с водой. Наполнение водохранилища не больше, чем Симферопольского. Насколько целесообразно тянуть оттуда водовод? Что будут пить белогорцы? И когда в селах района наладят нормальное водоснабжение?”, “Трубы загадочные приехали, военные готовы действовать. Только непонятно, воду-то брать где??? Или они туда “плазму” зальют, а та потом превратится в воду? Мистически”, “Еще можно жертвоприношение сделать. Каждую неделю по одному чиновнику с Министерства пока экологии, потом с других можно брать”

6. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 12 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 6. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1234 человек, в том числе 291 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 39 человек, в том числе 6 — в Севастополе

7. Тут пишут, что на территории военной части, что под Херсонесом, нашли целый городской посад вне стен города. Ага, это то самое место, которое должно пойти под нож для ПГМного (ПГМ — православие головного мозга) музея Херсонеса… Очень интересно

8. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія. До путінського раю так просто не потрапиш, тільки через певну службу рейху. На навчаннях з висадки морського десанту й виживання в екстремальних умовах кращі малята-путінята отримали блискітки. Але шлях до парадизу ще довгий! https://twitter.com/crimea2042/status/1284460219037360129 (видео).

9. Все время помнил и знал, что военные в СССР, уходя на пенсию, брали квартиры в Крыму. А они демобилизовались из еб*ней российской федерации. Но не брали квартиры в Сочи или Адлере. Только Крым. И потом им приснилось, сука, что “Крым — русская земля”. Больно. ОККУПАЦИЯ! И опять прут с северов

10. Россия — дно. Приговор говени из Симферополя: “Вернули Крым в родную гавань — спасибо. Теперь верните в родную гавань, бл@, адекватные цены, чтобы обычный человек мог не охуев@ть каждый день?! Это становится не жизнью, а борьбой за выживание!!! В Крыму ни у меня, ни у других людей нет родственников с фамилиями Ротенберг, Греф, Мишустин, Векселберг, Сечин! Анонимно”, — проскулил ватник и получил такие комментарии на свой голодный вой: “Ну вы же орали КРЫМ-РОССИЯ, думали, вас тут в задницу теперь целовать будут, что теперь точно будет ЗАТО НЕ КАК НА УКРАИНЕ. Вот теперь, как говорится, жрите”, “А вам россия устанавливает цены? Нет. Это местные перекупы накручивают в разы. Вот и получается, что у нас бизнес по-крымски”, “Россия — дно. Крым и сам неплохо жил без россии”

P.S. У ватницы, написавшей о том, что “Крым и сам неплохо жил без россии”, русскоязычные пальцы не смогли напечатать “до оккупации” или хотя бы “при Украине”. Но, несмотря на это, ватница совершенно четко уже для себя поняла, что россия — это дно. И таких ватниц в Крыму немало. Совершено прав и другой ватник, написавший, что жизнь в Крыму превратилась в борьбу за выживание. Причем выжить пытаются не только люди, но и вся экосистема Крыма.