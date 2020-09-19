1. В Крыму умер активист крымскотатарского национального движения Нури Османов. “После 2014 года он оказался в числе тех, кто поддерживал семьи политзаключенных Крыма и любые общественные инициативы, направленные на помощь им: средства для семей политзаключенных, марафоны по оплате штрафов, посещение судов, встречи Крымской солидарности”. Выражаю соболезнования семье и близким

2. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №2689 о создании механизма наказания военных преступников в Крыму и на Донбассе

3. Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении еще одного депутата Севастопольского городского совета по статье о госизмене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет

4. Георгий Мурадов, т.н. “вице-премьер” оккупационного “правительства” Крыма и представитель “Республики Крым” при президенте рф, заказал у пропагандона Дмитрия Киселева “расследование” о деятельности украинской журналистки, крымчанки Валентины Самар и возглавляемого ею Центра журналистских расследований. Причиной гнева оккупанта Мурадова стал расследовательский спецпроект “Друзья оккупации Крыма”, в котором журналисты ЦЖР разоблачают агентов влияния Кремля в разных странах и рассказывают об их финансовой заинтересованности. В документе на имя Киселева Мурадов жалуется, что расследования украинских журналистов “вызывают большую обеспокоенность среди наших партнеров”. Представительство президента в АР Крым и прокурор АРК и Севастополя в свою очередь поддержали и поблагодарили журналистов за расследовательский цикл, материалы которого “будут использованы в качестве доказательств в международных судебных институтах”

5. Оккупанты в Крыму решили продать Феодосийский оптический завод, ватные сотрудники которого в 2014 году плясали от радости, перекрасили завод в сриколор и “верили, что для завода наступят лучшие времена”. Лучшие времена обернулись сокращениями, задержками зарплат, сгоном стада на всякие скрепные шабаши и в итоге — продажей с молотка. До оккупации завод производил микроскопы, прожекторы, лазерные приборы слежения и дальномеры. В 2014 году оккупанты обещали вате большие оборонные заказы, а позже — объединение с Уралвагонзаводом, но ни того, ни другого не случилось. Завод находится в месте, привлекательном для застройки очередным ЖК

6. Оккупанты снова констатировали, что запасы водохранилищ в Крыму продолжают стремительно уменьшаться. За сутки со всех водохранилищ подняли всего 75 тыс куб метров воды. Для сравнения, Северо-Крымский канал до оккупации давал полуострову до 25 млн 920 тыс кубов в сутки!

7. Думаю, бочки для воды в Симферополе надо ставить по три штуки, в цветах аквафреша. В столичке системный кризис величия. Необходимость испытывать гордость за это вышибает самый стойкий хлопок. Нужно усилить тут патриотизм: бочки-аквафреши, попам РПЦ освящать в них воду (когда будет) + танцы с коромыслами вокруг

8. Озеро в Краснокаменском в Крыму превратилось в лужу

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 79 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 24. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 4310 человек, в том числе 737 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 83 человек, в том числе 21 — в Севастополе

10. Евпатория. “Совершенствовать свои патриотические чувства и навыки на оздоровительную смену в ДОЦ "АЛЫЕ ПАРУСА" заехали крымские юнармейцы”, — сообщили пропагандоны. Как прикольно зомбирование обозвали — “совершенствовать патриотические чувства”

11. Серая зона. Оккупированная территория: “У меня вопрос к начальнику ГИБДД. С каких пор водительское удостоверение Украины стало не действительным в г. Армянске? Мы вообще-то находимся на границе и многие ездят туда по работе, да и паспорта Украины у нас никто не отбирал. По-вашему, хохлы, въезжающие в Крым, имеют не действительное удостоверение, получается так, что ли? Да, это наши документы, и автомобили 82-го (крымского) региона на материке (в россии) нигде не пробиваются. Во парадокс”, — воет ваторылый. Комментарии: “Гражданство рф, а права Украины? Пора бы уже определиться!”, “Пусть рф уже определится. Ни банков, ни связи материковых… ничего”, “А кто доктор, что по правам Украины можно въехать куда угодно, а по правам рф — только на территории рф”. И для справки: украинские водительские удостоверения оккупанты в Крыму отобрали у всех, кто занимается перевозками: такси, маршрутки, автобусы, опасные грузы и т.д. Вместо нормальных украинских документов выдали непризнанные в мире аусвайсы. Самые смышленые заявили о “потере украинских документов” — у таких не отбирали

12. Керчь уже не та. Это у оккупантов называется “интернациональным фестивалем “Дружба народов”, который проводят в эти дни. Рыгаловка обкокошенная. И так уже седьмой год, и не только в Керчи…

13. Константин Ерманов — коллаборант из Керчи — воет: “За Развожаева в Севастополе проголосовало 122 тысячи на “пеньках” и всего 30 тысяч на участках. Если кто не понял, то в Беларуси народ поднялся не за НАТО и ЕС, народ там встал против наглой фальсификации выборов. Мы уверенно наступаем на те же грабли”. На это сообщение ответил находящийся при памяти житель Москвы: “Ну так, в 2014 году по такой же схеме провели “референдум” о присоединении. Тогда никто не возмущался, почему сейчас должны? Что изменилось? Или вы хотите честных выборов на оккупированной территории? Наивные”

P.S. Расследования украинских журналистов “вызывают большую обеспокоенность среди наших партнеров”, жалуется оккупант Мурадов пропагандону Киселёву, требуя состряпать какой-нибудь грязненький сюжет про украинских журналистов, освещающих тему Крыма. Все это еще раз подчёркивает, насколько важна информационная война против российских оккупантов, чего боятся не только они, но и те, кого они купили. Наша правда — это эффективное оружие против их лжи.

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