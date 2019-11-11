1. “ПРИСЯГУ ДВІЧІ НЕ ДАЮТЬ. Слово "Гідність" для цих людей далеко не пустий звук”: не изменившие присяге украинские военные из Крыма отметили 15-летие тактической группы “Крым” (тактическое соединение Воздушных сил Украины из состава воздушного командования “Юг” (2004-2014 годы) в Крыму). Встреча состоялась в Днепре.

2. Так создается атмосфера страха в Крыму: в ноябре 2019 года исполняется три года с момента ареста оккупантами фигурантов так называемого “дела украинских диверсантов”. Бывшие сотрудники крымского аналитического центра “Номос” Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов были задержаны российскими оккупантами в Севастополе вместе с их другом Владимиром Дудкой по обвинению в подготовке “диверсий”, якобы по заказу украинской разведки.

3. Задержанному российскими оккупантами по обвинению в “терроризме” Энверу Сейтосманову ​10 ноября исполнилось 33 года: “До своего ареста Энвер жил вместе с матерью и братом в селе Тыловое Балаклавского района города Севастополь. Он активно помогал семьям политзаключенных, которым уже были вынесены обвинительные приговоры. 10 мая 2018 года в их доме провели обыск, после которого его арестовали. От имени общественного объединения "Крымская солидарность" хотим пожелать Энверу Сейтосманову крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой, где его ждут мама и брат”. Энвера Сейтосманова оккупанты вывезли в Ростов-на-Дону. Сфабрикованное против него дело находится на стадии завершения.

4. Мать репрессируемого правозащитника Эмир-Усеина Куку написала письмо: “Кто ответит за страдания наших безвинных детей, за их сломленные судьбы, за слезы матерей, исстрадавшихся жен и осиротевших детей? Спасибо нашему многострадальному народу, что он не бросил своих сыновей в беде. Они постоянно чувствуют поддержку со стороны своих соотечественников, правозащитных организаций и международных сообществ”. Письмо полностью прочтите по ссылке.

5. Кремлевская лошадь Лавров, комментируя решение суда ООН в Гааге, заявил, что россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН “в полной мере учтет позицию россии и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии”. Напомню, Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию по делу Украины против россии, в частности, касающегося обвинения Москвы в финансировании терроризма на востоке Украины и расовой дискриминации в Крыму.

6. Гидрологи оккупированного Крыма бьют тревогу из-за пересыхания основных рек полуострова. Также наблюдается значительное снижение уровня воды в Симферопольском и Партизанском водохранилищах (менее 50% в каждом), а уровень Аянского и вовсе снизился до критической отметки в 14%. Сильно обмелело Белогорское водохранилище (менее 15%), сейчас подача воды в Восточный Крым осуществляется из Тайганского. В Счастливненском водохранилище (для снабжения Большой Ялты) менее 30% объема, но оно пополняется из Загорского водохранилища. Там еще около 50% воды. Осадков в ближайшее время не ожидается. Про пустой Северо-Крымский канал скромно молчат. Наш человек из Ялты добавил: “И родники в горах тоже с каждым годом пересыхают всё сильнее и сильнее. В одних воды намного меньше обычного, другие — просто сухие”.

7. Вчера вечером в оккупированных россией Яны-Капу (Красноперекопске) и Армянске произошел очередной масштабный непродолжительный блэкаут, который сопровождался сильными скачками напряжения: “Что со светом, мать его шлёп?”, “Как он моргал… Хорошо, ничего не сгорело из техники. А на заводе — это полный капец, смене всё заново запустить”, “Только после отключения вода жёлтая с крана идет”, “Как всегда (желтая)”, “В Армянске завод без света был, и в Красном 2 завода и город”, “Это жопа”, “Завод тоже был без света”, “Красноперекопск тоже был без света”, “Весь город во тьме”, “По всему городу темно”

8. Військове училище? Помиляєтеся. Це школа № 3 в окупованому Сімферополі, де на річницю жовтневого перевороту понад 40 учнів вступили до путлєр’югенду. Цікаво, в школі є гапутвахта для тих, що провинилися?

9. Ялта. Дом книги. 8 ноября. Приезд россиянского пропагандиста Старикова с лекцией для местного ватного заповедника.

10. Думаю, многие из вас ездили в Крым/из Крыма на поезде, состоящем из вагонов с такой ливреей… Никогда не прощу россии войну и оккупацию. На фото — оккупированный Джанкой.

P.S. “Севастополь. С утра в воскресенье слышу, что торговцы собираются на какое-то "собрание". Митинговать будут, наверное, прав требовать… Ну, как требовать… упадут на колени и будут плаксивым голосом умолять на камеру "путин, помоги". Одна из торговок сказала, что нас еще никто и никогда так не унижал. И она имела ввиду не только рынок, торговлю, а сразу всё. Наболело, видать. А еще она в 2014-ом очень радовалась оккупации, которую называла присоединением”.

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