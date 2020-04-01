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2 квітня • оновлено в 00:42
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Масок нет — есть намордники и узды

2.4т
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1. Украина отправила генсеку ООН предупреждение о попытках Кремля отменить санкции из-за COVID-19. В заявлении подчеркивается, что санкции не препятствуют борьбе с коронавирусом, о чем заявляли в Кремле, и введены они были за вопиющее нарушение международного права и Устава ООН. О

2. В районе переправы в Керчи замечен эшелон военной техники российских оккупантов

Новости Крымнаша. Масок нет — есть намордники и узды

3. Оккупанты в Алуште возбудили административное дело за “незаконную миссионерскую деятельность” в отношении имама Аширова Юсуфа

4. Политзаключенного Олега Приходько оккупанты этапировали из симферопольского СИЗО в следственный изолятор Ростова-на-Дону. 9 апреля состоится следующее судилище по сфабрикованному делу о “терроризме”, в котором обвинили крымчанина за его проукраинскую позицию

5. Оккупанты заочно предъявили обвинение председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Его обвиняют “в организации массовых беспорядков и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности россии”

6. “Марш на Крым”, который планировали провести 3 мая, перенесли на неопределенное время из-за пандемии COVID-19, сообщил Рефат Чубаров. Дата проведения акции “Мир против насилия и оккупации” будет определена исходя из развития ситуации с пандемией

7. Сегодня вернулся в Крым после пяти лет лишения свободы в российской тюрьме политзаключенный Ферат Сайфуллаев. Теперь у крымского татарина начался новый этап несвободы — 8 лет админнадзора оккупантов

Новости Крымнаша. Масок нет — есть намордники и узды

8. В Крыму из-за распространения коронавируса под меднаблюдением находятся 2902 человека, 66 из которых госпитализированы. В Севастополе под меднаблюдением — 1481 человек, 31 госпитализирован

9. Официально заболевших COVID-19 в Крыму — 21 человек. При этом, по сообщению оккупантов, 1244 человека госпитализированы в больницы Крыма с пневмонией, но тесты на коронавирус делают только Аксенову

10. Гоблин, который ранее потребовал избивать и сажать крымчан, которые не соблюдают карантин и скрывают заграничные поездки, сегодня поручил чинушам читать в соцсетях все, что пишут местные жители про ситуацию с коронавирусом. Если какая-то информация оккупантам не понравится, то обещают штраф и уголовное преследование

11. Оккупанты запретили жителям Севастополя выходить из дома, кроме экстренных случаев. Выйти в магазин или погулять с собакой можно в радиусе 100 м от дома. Со 2 апреля начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

12. Гоблин заявил, что в полночь 2 апреля на мосту-скрепе установят блокпост, на котором будут шмонать абсолютно весь автотранспорт и въезжающих, но пускать будут далеко не всех. Не исключено и полное перекрытие движения по мосту. Кроме того, завтра вводится тотальный карантин “с самыми жесткими мерами”, детали которого пока неизвестны. Блокпосты между Крымом и Севастополем уберут завтра

13. Рашисты продолжают ужасаться требованиям крымчан полностью перекрыть мост: “Нужно вас выпнуть в свободное плавание, а то они то присоединяются, то отсоединяются. Дали дуракам игрушку — открыть мост, закрыть мост. А куда с моста людей разворачивать? Вам уже и россияне разонравились? Стоило малейшему шухеру произойти, сразу вся гниль крымская наружу вылезла”, “Бабло — из россии, товары — из россии. Теперь бы еще отсоединиться от россии? Вконец края потеряли. Нет, сепаратисты крымские, будете жить по российским законам. А в россии — свобода передвижения. По конституции”

Новости Крымнаша. Масок нет — есть намордники и узды

14. Оккупанты продемонстрировали созданные “мобильные группы” из ряженых всех сортов, которые будут терроризировать крымчан во время карантина. Отмечу, что кизяки уже шляются по улицам и составляют некие “протоколы” на нарушителей путинских “каникул”

15. Ватница скулит и жалуется Гоблину на взлетевшие цены, отсутствие средств защиты во время пандемии и прочее. При этом ватница уверена, что существует какая-то другая россия, где все прекрасно, а вот в Крыму — жопа. Дурочка

16. Феодосия. Вылазка из дома состоялась. Спасибо всем, кто переживал. Пока жив, а здоров ли — время покажет. Мои наблюдения: в масках около 80% людей, в перчатках — 5%. В маленькие магазины пускают строго по 3 человека. Людей мало. Говорят, что в центре города полицаи постоянно шерстят магазины.

17. Под Севастополем оккупанты спилили 4 гектара краснокнижного можжевельника (около 700 деревьев). Вырубленные растения были переработаны в щепу с применением специальной техники. Гардемарины сыплют проклены русскому миру, русской весне и оккупантам: “Суки”, “Оккупация есть оккупация. Это же не их страна”, “Сволочи! Как вы дальше жить будете!? Земля вас не простит, может и забрать”, “Вот ублюдки!”, “Плачете по каким-то елкам — в россии ради блага общества с людьми всегда такое же делали, и норм”, “Может быть, это дело рук группы диверсантов из НАТО и Украины?!! Очень хорошая версия, которая все объясняет!”, “Уроды нас окружают”, “Не пережили Русский мир”, “Потому что в пакете (с Русским миром) идет Русская война”

P.S. Прочувствовали разницу между тем, как на пандемию реагируют правительства разных стран мира, и тем, как это происходит в оккупированном Крыму и самой россии? Масок нет — есть намордники и узды.

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
опять денег на наркоту дали.печалька.что через год не будет нас веселить своими вы серами.отправится в свой свинячий рай
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан, как и его мюнхенский задрот.чью могилу постоянно обсцикают
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Всё! Моста в Крыму нет! Трассы нет! Аэропорта нет1 Ничего в Крыму нет, остались только 12 несчастных крымских татар! Задолбала баба своими татарами! Лучше читать о пустых пляжах- там хоть посмеяться есть над чем!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Kuksov Micha, спасибо за честный комментарий. Наконец-то в эрэфии узнают правду!!!
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Kom Himi
Kom Himi
Kuksov Micha, не скули ещё не время
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