1. Сначала скулил Лавров, потом скулил генсек ООН, затем скулила Захарова. НЕ ПОМОГЛО! Настала очередь луноликого: на совещании лидеров стран G20, которое прошло в формате видеоконференции, путин предложил отказаться от международных санкций для борьбы с коронавирусом. Крыса даже не скулит — она уже волком воет!

2. В Нижнегорском районе Крыма оккупанты массово вручают крымским татарам “предостережения о недопустимости участия в несанкционированных акциях в период с 1 по 5 мая 2020 года”. Напомню, Рефат Чубаров анонсировал проведение международной ненасильственной мирной акции “Мир — против насилия и оккупации. Марш достоинства”. Активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции — 3 мая. С тех пор оккупанты принялись запугивать крымских татар на полуострове

3. Оккупанты нашли мертвым своего летчика-убийцу, который навернулся в море на СУ-27 возле захваченной Феодосии во время очередных военно-террористических учений. Умер от переохлаждения. Наши феодосийцы прокомментировали: “Даже совок делал отличные "мокрые" костюмы для аварийного выстреливания в воду. Похоже, что у этих скрепных вообще ничего нет. Даже радиомаяка в кармане. А так, это ещё немецкие фашисты опыты проводили. Человек может довольно долго жить в холодной воде, пока затылок не намочит”, “А теперь представьте, что он рухнул у вас во дворе. Будь проклят этот русский мир и все бл@ди, что его притащили в мой дом”

4. Россия под прикрытием кораблей ЧФ продолжает незаконную добычу углеводородов в Черном море на газоконденсатных месторождениях в исключительной (морской) экономической зоне Украины. Воровство происходит с помощью самоподъемных плавучих буровых установок, украденных у госпредприятия “Черноморнефтегаз” в ходе оккупации Крыма

5. Число больных коронавирусом в Крыму увеличилось за сутки почти в три раза — с 7 до 19 человек (в том числе первые пять зараженных в Севастополе). Это только официально. Тесты почти никому не делают. У меня знакомый больной дома лежит. Приехали врачи в скафандрах, выписали противопростудные таблетки и велели самоизолироваться. ВСЁ. Количество лиц под наблюдением медиков увеличилось до 4407 человек (2230 — в Крыму и 2177 — в Севастополе). 93 человека госпитализированы. На материковой Украине подтверждены 218 случаев заражения коронавирусом. В россии — 1036. Мост и аэропорт по-прежнему открыты. И пока весь мир сидит на карантине, путин отправил россиян и жителей аннексированного Крыма на “выходные”, что расценено многими идиотами в залесье как повод “съездить на морько”

6. Оккупанты с 28 марта закрывают до 1 июня прием и размещение граждан в санаториях и домах отдыха. До 5 апреля прекратят работу заведения общественного питания, кроме тех, которые работают на вынос. Хочу посмотреть, как мобилизованные Гоблином на борьбу с коронавирусом кизяки нагайками назад по мосту гонят уже заехавших рашистов

7. Вот и по Крыму прилетело. Все закрывается, кроме продмагов и аптек. Вообще всё. Но есть и позитивная новость — пенсам отменили льготный проезд в общественном транспорте. С очередным несезоном вас, крымляди. Успехов тем, кто оплатил аренду на год вперед

8. МЫ УМРЕМ ОТ СМЕХА! Севастополь. “Только что мне позвонили из поликлиники и сказали, что в пятницу отменяется прием невролога — все на борьбу с ОРВИ и коронавирусом!!!!! Три недели прождала приема к врачу, а теперь отмена приема на неопределенное время” . Напомню, со вчерашнего дня оккупантами в Крыму отменены все плановые операции и приемы в поликлиниках

9. Подслушано в Севастополе: “Нужно мазать нос нашей русской "Звёздочкой", через нее никакой коронавирус не проходит”. Во-первых, “Звёздочка” — вьетнамская. Во-вторых, вы идиоты!

10. Крымчане! Максимально сейте панику среди лаптей! В ВК и ОК. И в Инстаграме. Всем на Залесье говорите, что у нас 10000000000000 случаев заражения! В больницы не берут — сразу с моста выбрасывают. Что ослабленные стекломоем организмы дохнут моментально! Что крымская мутация вируса — самая жуткая! Я, например, слышала, что сын соседки маминой подруги (из Рязани) заразился от билета на скрепопоезд Москва-Симферополь! Правда-правда!

11. “В Италию — вирусологов, а вам — казаков с нагайками” — жители оккупированного Крыма в соцсетях активно обсуждают новые условия жизни в гетто в условиях карантина, который путин назвал “нерабочей неделей”

12. Ще одна сумна весна в моєму житті. Можливо, мені не вистачає квітучих київських каштанів для щастя. Як дожити до травня та на збожеволіти від відчуття подвійного карантину, одночасно перебуваючи в окупації?

13. Севастопольский ватник Иван Мосин отказывается наслаждаться родной говенью: “В Камышовой бухте, в районе моррыбпорта, идет строительство военной части для водолазов, при этом забрана территория вдоль побережья, мола. А как же 100-метровая зона и доступность моря для граждан Севастополя? При Украине была воинская часть и проход к морю. Почему современная россия ведет себя как оккупант? Я 40 лет имел возможность гулять, отдыхать на море. Теперь эту возможность у меня отбирают?! Я еще в 2006, общаясь с иностранцами за границей, говорил, что Крым — российский. Историю приводил. Что путин мой президент. Товарищи иностранцы очень удивлялись! А как реальность увидел, что русский мир творит с Крымом, как уничтожает, несет “цивилизацию”… Но то, что не снесли памятники, не маршируют у*бки со свастикой и прочее — это сильный аргумент, факт тоже для меня. Я русский, слОвянин, крымчанин. Я люблю мой Крым. И мне очень больно видеть, во что его превращают. Закатывают хаотично в бетон. Вырубают деревья! Обносят заборами! Для этих понаехов, варягов, чинуш Крым — это просто бизнес”

14. Еще один детский магазин в оккупированной Ялте (до карантина) накрылся медным тазом и покинул нас навсегда. Процветание продолжается

P.S. Завершу выпуск диалогом крымчан: “ — На следующей неделе все уходят на карантин. — Не на карантин, а на выходные, как путин сказал. А на карантине мы уже седьмой год”. Берегите себя.

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