1. Под посольством россии в Киеве прошла 50-ая акция в поддержку родных и близких жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. “За 6 лет оккупации 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений. Шесть из них потом нашли мертвыми со следами пыток. О 15 из них до сих пор ничего неизвестно”, — сообщили в КрымSOS

2. В Севастополе неравнодушные люди порезали плакат с изображением Сталина, который был размещен возле офиса коммуняк. На плакате Сталин призывает “сделать свой выбор” на “выборах” “главы” Севастополя, которые оккупанты провели с 11 по 13 сентября 2020 года

3. Россия и Япония не подписали мирное соглашение в том числе из-за незаконной оккупации россией украинского Крыма. Об этом сообщил бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо

4. Послы ЕС одобрили полезные санкции против двух физических и четырех юридических лиц за строительство Крымского моста

5. Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении еще одной судьи, которая перешла на службу к российским оккупантам. Предательнице грозит от 12 до 15 лет лишения свободы

6. Водразверстка: Гоблин поручил принудительно выкупать или отбирать у жителей Крыма скважины, если собственники откажутся предоставить к ним доступ: “Если есть какие-то технические вопросы, недопонимание с собственниками, значит, включайте прокуратуру, принимайте решение. Водоснабжение — это общее дело, вода — это всех, а не собственность. Не будет ни одной скважины, которая не дает возможности подать воду людям, особенно в период ЧС. Если отказываются, принимайте административное решение о принудительном выкупе, если был такой выкуп”, — заявил коллаборант. Речь идет о скважинах, которые люди бурили за собственный счет на своих участках. Жители Крыма в восторге: “Пусть только придут. Как придут, так и уйдут. Встречу с вилами”, “Вы че, бл*ть, бабки давали, когда их люди копали? Вообще уже оху*ли. Возьми и закажи буровые установки и накопай скважин за свои бабки. Самый умный”, “Ну и колодцы забирайте! И во двор казаков с нагайками и Росгвардию! Ой-ой пушистик пришел! Ховайся”

7. Часть Симферополя вчера снова осталась без воды по графику. Оккупанты говорят, что у них какие-то “задвижки не открылись”. Когда воду все-таки дали, она добралась только до нижних этажей. Ватники пишут, что устали от этих издевательств

8. Оккупанты заявили о планах строительства опреснительной установки, которая должна “значительно улучшить” ситуацию с водоснабжением Симферополя. Жители Крыма, в том числе ватные, настроены крайне скептически: “А почему 6 лет никто ничего не делал?”, “Только сейчас они этим будут заниматься? Серьезно? Когда вода закончилась в Крыму, они решили, ёпта”, “Пока вода будет уходить в землю по дырявым трубам, никакие опреснители не помогут!!!”, “Скоро останемся и без моря”, “Для начала очистные сооружения нужны, чтобы мы свою же мочу и фекалии не пили”, “Сейчас вода на полуострове стоит 31.55 рублей за кубометр. Опресненная будет стоить порядка 80 рублей без утилизации отходов, а с утилизацией — порядка 200 рублей”, “Что-то мне подсказывает, что это будет очередной провал, недострой и черная дыра в бюджете! Будем уповать на дождь”, “Главный над всеми депутатами В.А. Константинов талдычит: НАМ ВОДА С ДНЕПРА НЕ НУЖНА, — при этом населению ввели воду по графику. В это же время аффилированные с властью застройщики продолжают строить и тратить нашу драгоценную питьевую воду, не думая, что будут пить вновь прибывшие в их жилища. Ждать дождей и заказывать молебны?”, “Просто в Крыму не может проживать такое количество населения, которое пытается сюда запихнуть тот, кто затеял это огромное строительство многоэтажек. Интересно, кто-нибудь ответит за то, что превращает Крым в пустыню?”, “Мы все знаем, как решить эту проблему, ее уже решали, и другого пути нет. Но сначала они угробят почву, а потом скажут: а что было делать, верхи-то требуют. Ужасное положение! Население радовалось 5 лет назад, чему — вот этому?! Глупость какая!”, “В те далекие годы Крым отдали (присоединили) к Украине не просто так (как сейчас модно говорить: отдал Хрущев по пьяни). Или все в то время идиотами были?”

9. В подъездах оккупированного Симферополя появились листовки с инструкцией “Молитва на дождь”: “Братья и сестры! Уважаемые соседи! Давайте сделаем это вместе! Не нужно ждать, пока кто-то будет решать наши проблемы! Вместе мы способны и горы свернуть! МОЛИТВА НА ДОЖДЬ: Помолимся за дожди в Крыму! За воду с неба помолимся! И в час, когда воду не найду, душой перед небом откроемся! Помолимся за проливные дожди! За воду на землю помолимся! Давайте замолим грехи все свои! И небо с водой перед нами откроется!”

10. Убитая говенью медицина продолжает убивать крымчан. Прочтите шокирующую историю, которая в коронавирусные времена стала обычным явлением в Крыму

11. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 82 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 23 (+ 1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 5356 человек, в том числе 969 в Севастополе. Умерло 102 человека, в том числе 27 — в Севастополе

12. В оккупированном россией Севастополе вспышки коронавируса зафиксированы в школах и вузах. Нужно больше каких-нибудь массовых шабашей — еще не всех добили

P.S. Еще одним сообщением из восьмого пункта дайджеста завершу выпуск: “Сколько критики было сказано в адрес Хрущева, который благодаря своему решению превратил Крым из пустыни, где на тот момент росли одни колючки, в цветущий сад. Сколько же было крику и проклятий в его сторону. Я вот думаю, что будут говорить потомки про теперешних руководителей, которые сделали всё с точностью наоборот: из цветущего сада превращают Крым в пустыню”.

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