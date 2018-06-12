1. Управление Нацполиции Автономной Республики Крым и Севастополя сообщило о подозрении одному из руководителей т.н. “самообороны Крыма” Армену Мартояну в похищении активистов Евромайдана Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского, которые провели в плену 11 дней, подвергаясь пыткам. На данный момент Мартояна подозревают в совершении шести преступлений, за совершение которых ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ублюдок является выпускником Военно-командного училища в городе Камышин Волгоградской области россии. Такие вот “гражданская война” и “референдум”.

2. В Запорожье 7 июня задержали бывшего украинского военного, который после аннексии Крыма не прибыл на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске. Ему грозит от 5 до 10 лет. Задержанного поместили в изолятор временного содержания в Одесской области.

3. Неожиданно… Севастопольские пропагандоны написали статью со словами Дмитрия Гордона, где он говорит, что россия навсегда потеряла Украину из-за оккупации Крыма, Донбасса и смертей украинских защитников, чего многие украинцы, даже поддерживающие россию до 2014 года, никогда не простят.

4. Жители оккупированной Евпатории истосковались по Северо-Крымскому каналу: “Скажите, кто-нибудь слышал, что канал запустят снова? И возможно ли это вообще в будущем?”. Ответы: “Украина добровольно на оккупированные территории вряд ли будет поставлять воду. Да и, скорее всего, технически это уже невозможно. Канал сначала надо починить”, “(Запоребрик пишет) Хохлы пусть подавятся своей днепровской водой. Она им боком не раз вылезет. Но больше удивляют мрази, которые, живя в Крыму, находят оправдания им”, “Подавятся или не подавятся, но та вода нужна”, “Всё может быть”, “Конечно, запустят канал. И все знают, при каких условиях, а пока: 04.06.2018. Аксенов ввел в Крыму режим ЧС из-за засухи”.

5. Крымских аграриев оккупанты оштрафовали за орошение полей из скважин.

6. В Керчь воду по мосту не возят: “ГорВодоканал наш! Как приходит лето, так на Старом Стеклотарном проблемы с водой!!! На дворе 21 век! А с водой проблемы”. Комментарии: “Во всем городе”, “У нас на Верхнем Солнечном извечная с ней проблема. Я не знаю, у нас это только в доме или еще где. Как вечер — воды нет. Это полный беспредел. Самое главное, мост построили, а без воды типа проживут”, “Да там не только летом, весь год такая фигня”, “На всём районе((( в 22:00 уже нет”, “Главное успевать мыть посуду и ходить в душ пораньше”, “К отключениям после 22:00 уже привыкли. Но уже который день заходишь домой, а воды нет. В 17:00. И появляется вода к 21:00, чтобы через час-полтора опять исчезнуть(((”.

7. Россия, что ответишь анонимному любителю тебя? Керчь спрашивает: “Хочу задать вам животрепещущий вопрос, ибо сам не в состоянии на него ответить. Всё вроде бы хорошо. Мост — хорошо, дороги делают — тоже хорошо. Обещания "всё будет" — радуют. Я не этнический грек, не итальянец. Оспаривать историю не собираюсь, славянские корни заставляют меня отстаивать завоевания предков, поэтому я за россию… Но с присоединением Крыма мы потеряли пресную воду — основу жизни всего живого. Почему об этой проблеме говорят неохотно? В первую очередь нужно думать было об этом. Страдают фермеры, после 2-месячной засухи погибли урожаи озимых. Засыхают сады, мы зависим от водохранилищ. Розы сохнут. Трава, которую кладут на кольцах, высохла и жёлтая, нечем поливать. Собирается ли матушка-россия строить полноценный водовод в Крым с Кубани или кому-то выгодно держать нас без воды? Анонимно”.

8. Заместитель главы Министерства по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак сообщил: “Мы ведем мониторинг с помощью спутников, которые снимают территорию Крыма. На сегодняшний день более 70% ранее нормальной растительности полностью высыхает. Переводя понятным языком, степной Крым, который жил за счет воды, которая шла из Украины, полностью засыхает, это правда. Да, можно возить воду дирижаблями. Теоретически возможно использовать систему опреснения воды, но это очень дорого, ведь и сама система, и ее обслуживание требует много затрат. Насколько я знаю, сегодня они (оккупанты) даже не рассматривают такую возможность. Необходимые условия (для возобновления подачи воды по каналу) — вывод войск и освобождение Крыма. А еще — возмещение убытков”.

9. После “Муссона” и “Добростроя” оккупанты в Севастополе подали “иски” о сносе еще двух торговых центров — “Сварог” и “Соловьи”. Собственники ТЦ считают действия оккупантов “попыткой рейдерского захвата земли для ее продажи с целью получения прибыли”, а также с отказом финансировать “избирательную кампанию” оккупанта.

10. Оккупанты заявили, что дороги Крыма пока справляются с потоком через Крымский мост, но отметили, что “на показатели предыдущих курортных сезонов (по турпотоку) мы пока не вышли”. Это еще раз подтверждает, что людей все меньше, не считая понаехавших на “ПМЖ”.

11. “Вот раньше люди приезжали и покупали всё, даже цену не спрашивая. А сейчас до последнего торговаться будут”. З підслуханої розмови двох ялтинських дрібних бариг на набережній. P.S. Кримський міст відкрито майже місяць тому, але…

12. “10 июня, 17:15. Ялта. Набережная. Парусник "Херсонес" и книжный фестиваль радуют глаз. Только вот не анонсировали концерты и зрителей очень мало, люди просто об этом не знали!”, — написал пропагандон Сергей Сардыко. Вот оно что — НЕ ЗНАЛИ. И сезона нет поэтому — ЛЮДИ ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ, что сезон. Спасибо, Сережа! Кроме того, Сардыко считает, что в Ялте происходит “взаимная деградация власти и населения”, и очень тоскует по советскому времени. По украинскому нельзя — экстремизм.

13. В Ялте на Массандровском пляже продают “морожеННое” и “охлаждёНые соки”. Спасли русский язык окончательно.

14. Поповка. “Казантип”. Территорию счастья разбирают на дрова, ибо нет места счастью на острове печали: “Что там будет этим летом?”, “Походу, ничего хорошего”, “Разбирают все деревянные постройки. Говорят, сгнили”, “В принципе, правильно делают, хоть и грустно на все это смотреть”, “Тоже был там недавно. Людей НОЛЬ. Все разобрали. Пол-Казана сгорело. Ничего почти не осталось. Жалко”.

P.S. Даже если предположить, что деоккупация Крыма произойдёт завтра, то на восстановление водоснабжения по Северо-Крымскому каналу и возвращение почв к сельскохозяйственной функции понадобится около 10 лет. Так считают украинские эксперты и чиновники. Оккупанты никаких заявлений по этому поводу не делают. Да и бахвальства никакого, как это было прежде, от них тоже не слышно. Крым превращается в пустыню. Ситуация усугубляется с каждым днём. И разгребать всю это дрянь снова предстоит Украине, как в далёком 1954 году.