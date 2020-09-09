1. Оккупанты заявили, что французский корабль радиоэлектронной разведки Dupuy de Lome, который 6 сентября вошел в Черное море, атаковал помехами ракетные комплексы С-400 в Крыму. Оккупанты считают, что “вероятно, это было частью операции обеспечения пролета у Крыма ядерных бомбардировщиков НАТО, прошедших над территорией Украины”

2. Все крымчане, которые оформили биометрические документы на материковой части Украины, но из-за введения карантина не забрали их, смогут сделать это после снятия или ослабления карантинных мер. Срок хранения готовых биометрических документов крымчан в миграционной службе продлен

3. Проукраинскому активисту из Крыма Олегу Приходько оккупанты в Ростове-на-Дону продлили арест на три месяца. Крымчанина за его открытую проукраинскую позицию оккупанты заведомо ложно обвиняют в подготовке серии терактов

4. В бухте Севастополя заметили сухогруз из Турции под флагом Камеруна. После Крыма судно-нарушитель отправилось в российский порт “Кавказ”. В сервисе по отслеживанию судов MarineTraffic заход сухогруза в Севастополь не отображен из-за трусливо выключенного в этот период AIS (автоматизированная информационная система) .

5. В понедельник в центре Севастополя под логовом оккупационной партии “Единая россия” прошел одиночный пикет ватника против засланного путиным оккупанта Михаила Развожаева, который, пиарясь вместе с Поклонской перед грядущими “выборами” “главы” города (пройдут 13 сентября), должны были принимать жителей города с жалобами на камни с неба. По словам пикетчика, его избил работодатель Киреев Денис (директор государственного бюджетного учреждения “Госжилфонд”), а Развожаев на жалобы не реагирует. Киреев, вероятно, из понаехавших, т.к. носит футболку с огромной надписью “RUSSIA”, а в соцсетях подписался именем “Александр Путин” — даже местная вата так себя не ведет. Другие ватники, стоявшие на солнцепеке и пытавшиеся попасть на прием к оккупанту, жаловались: “Он (Развожаев) же никого не принимает вообще, хоть перед выборами может попаду”, “Надоела эта власть, врут все”, “Тут многие стоят с жилищными вопросами”, “Не верим, что поможет, но все-таки пойдем”, “Относятся как к стаду”. Некоторым людям на жаре становилось плохо. Оккупанты перед посещением боярина отбирали у смердов телефоны.

6. Коллаборант Олег Николаев из Севастополя решил выпендриться и заявил, что воду по Северо-Крымскому каналу Крыму должна продавать Беларусь, т.к. Днепр течет и по ее территории. Предатель, максимально активно помогавший оккупантам захватывать Крым, скулит, что водохранилища почти пересохли… А еще можно ведрами таскать из той части Днепра, которая по рашке протекает. И не нужна никакая Беларусь

7. Неблагодарные жители Симферополя звонили и выясняли, зачем синие бочки установлены, если воды в них нет? В ГУП “Вода Крыма” ответили, что синие бочки набираются только в садики, школы и другие учреждения, а для населения они будут набираться ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ВОДЫ ПО ГРАФИКУ

8. Стекловатница из совещания Гоблина о водной катастрофе узнала, что более 90% воды для сельского хозяйства Крыма оккупанты берут из скважин, ускоряя процесс минерализации и засоления почв, что делает их безжизненными. Ватница начала истерить на ФБ Аксенова. По сути все верно. Это КАТАСТРОФА. И это начало конца говени в Крыму. Жаль, что самой дорогой ценой.

9. Запорожсталь, держись. Теперь мы сможем конкурировать с “загнивающей Украиной” даже в домашних условиях в производстве металла. Крымские пропагандоны заявили, что концентрация железа в воде превышает норму в 375 раз. Пропагандоны подчеркнули: “В педиатрии 42% случаев передозировки железом кончается летальным исходом”

10. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 46 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 12. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 3481 человека, в том числе 590 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 73 человек, в том числе 20 — в Севастополе

11. Севастополь. Посмотрите на антикоронавирусные меры в действии: дети приходят на учебу по специальному графику, им измеряют температуру. А большая толпа плечом к плечу теперь собирается у входа в ожидании своей очереди к единственному бесконтактному термометру

12. На пляже в Учкуевке (Севастополь) люди купаются в море с видом на боевые корабли и подводные лодки рашистов. Единственное напоминание о мирной и счастливой жизни — зонтики с надписью “Чернігівське. Народжене в Україні!”, что сильно выбешивает понаехавших

13. В Ялте на победобесном стенде неизвестные, тролля рашку, написали: “Крым наш, путин бог”. Надпись подкрепили свастикой

14. Российские пропагандоны в Крыму уже снимают постановочные Геббельс-сюжеты о “счастливых белорусах” в оккупации и “бульбофашистах”, которые хотят развалить Беларусь, митингуя против Лукашенко. Крым в сюжете “Россия-1” снова подписан как “Таврида”

P.S. Ихтамнеты ниже Белогорского водохранилища перекрыли реку Биюк-Карасу земляной плотиной. С образовавшегося пруда оккупанты начали выкачивать воду, как утверждается, “на нужды Симферополя”. Подозреваю, что для своих военных баз, как это было ранее. На месте проведения варварских работ оккупантами разбит палаточный городок, задействовано много единиц техники. Река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы осталась полностью без воды. Жители района, опасаясь преследований, на условиях анонимности прокомментировали увиденное: “Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащие в русле реки села, а также такие крупные объекты как Арт-форум "Таврида" и Белогорскую мега-теплицу. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть”… Тьма сгущается

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