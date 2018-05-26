1. Предприниматели крупнейшего ТРЦ Севастополя “Муссон” вчера начали эвакуацию своих вещей из магазинов центра, который оккупанты закрыли и хотят снести. Тысячи людей остались без работы. А ну-ка дружно: “РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!”, “Путин, введи!” . Тем временем севастопольские ватники не рекомендуют ничего покупать в других ТРЦ, куда предприниматели начали перевозить товар без соблюдения норм его хранения. А один ватник уже не рад долгожданному совку: “Всё, граждане, теперь одеваемся на рынках, в кино ходим в кинотеатр "Победа". Привет, СССР”

2. Ваторылая из Севастополя угрожает путину разлюбить россиюшку в связи с закрытием ТРЦ “Муссон”, что стало для неё “последней каплей”: “Я, Анастасия Гончарова, житель Севастополя, обращаюсь к вам, владимир владимирович путин, и искренне надеюсь на вашу помощь! В 2014 году мы тысячами вступали в ряды самообороны, мы шли на референдум, мы выбрали россию, мы с детства считали себя русскими людьми, мы любим россию! В 2014 году мы "вернулись в родную гавань", радости не было предела! И мы готовы были терпеть повышение цен, бюрократические нововведения и многое другое. Но сегодня была последняя капля — 24 мая арбитражный суд Севастополя постановил закрыть Муссон, а с ним и самый лучший, самый большой в Севастополе спортивный комплекс, где тренируются наши дети. Неужели россии больше не нужно здоровое, спортивное поколение?!!! Вмешайтесь в этот беспредел на местах! Помогите не разрушить в севастопольцах веру в правильно сделанный выбор в 2014 году! #президент #путинпомоги #Севастополь #остановите #беспредел #президентроссии #помоги #спорт #спортроссии”

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3. Сегодня больше тысячи жителей Севастополя вышли на митинг к “Муссону”. В основном это были сотрудники центра, родители с детьми, оставшиеся без спортивных секций, и те, у кого накипело. Владелец ТРЦ Владимир Плотка (он же пособник оккупантов, баллотировался в Госдуру от Севастополя), забравшись, как Ленин, на грузовик, из-за страха репрессий заявил, что это не митинг, а собрание. Слово “митинг” потребовал даже не произносить. Плотка скулил, что оккупанты хотят снести не только “Муссон”, но и все прилегающие к нему здания, которые были построены 30-40 лет назад. Ватники собирали подписи под письмом путину, а оккупант Владимир Татарчук заявил: “Хочу остудить горячие головы — майдан не пройдет. К тому, кто пренебрегает правилами и жизнью людей и не хочет жить по закону, попирает его, будет применяться вся сила того же закона”. Плотка и сам призывал с грузовика не сопротивляться действиям “властей”, и спокойно покинуть здание через любой доступный выход, когда придут “приставы”. В эти выходные центр еще будет работать, но больше половины объектов в нем уже закрылись

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4. Пропагандоны сообщили, что “Правительство Овсянникова грозит покарать севастопольцев за "Майдан"”. Способ кары не указан

5. Предатели сыты россией: “То, что происходит по всему Севастополю, это уже не просто жесть. И это страшно. 22 года я ждал возврата на родину, а попал в ЖОПУ под названием Феодальная россия. У моей жены депрессняк уже 6-ой месяц. Большей "москальки" при хохлах в Севастополе не было. У неё шок и трепет. Реально боюсь — руки наложит. Сам хожу как в воду опущенный. Все родичи и кореша в ах*е от происходящего. Уже народ мечтает об отделении Крыма от россии. И это не шутка, е*и его мать. Кто б мне рассказал такую х*йню в 2014, глаза бы выцарапал. И не надо нам мостов, Таврид, ТЭС, шмэс и всей этой херни. Нам нужна спокойная жизнь. Чтобы пойти молока купить по 62 рубля (26 грн) за литр, как было в закрытом “Апельсине”, а не по 96 рэ (40 грн), как в откупившемся “Новусе”. Родичи из Москвы приехали. Пообщались. Через 3 часа общения они спрашивают: "Ну а хорошее что-нибудь есть?". Мы с женой пожали плечами: "Крымский мост"…”

6. Когда ватникам в 2014 году говорили, что оккупанты приходят, чтобы отнять ваше, а не поделиться своим, ватники в ответ бубнили: “Хоть камни с неба — мы дома”. Ну дома — так дома. Сміємось

7. Взятки и передел рынка продолжаются. Оккупанты закрыли ещё один ТРЦ в Симферополе. Речь идёт о ТРЦ “Палас” в районе Куйбышевского рынка. По данным “суда”, слушания по нему состоятся 6 июня. За последний месяц в Симферополе были закрыты торговые центры “Куб” (его начали сносить), “Новацентр” (он же “Эпицентр”, возможен снос, привет Герегам в Киеве) и “FM”. Некоторое время не работала часть “Южной галереи”

8. Работники рынка в Щёлкино (тот, что “случайно” сгорел на днях) выражают восторг и эйфорию от процветания в гавани. Думаю, им нужно сформировать полк “Бессмертный бутик” и ходить с фото сгоревших магазинов на палках: “В СМИ тишина, огласки нет, а на грани истерики находится 20% жителей города. И помощи ждать не от кого. Везде все молчат. В городе БЕЗРАБОТИЦА, нет абсолютно никакого производства, и местные вынуждены заниматься или торговлей, или арендой недвижимости. Самое главное, что весь рынок был построен за счёт местных предпринимателей в 2007 году. Люди до сих пор отдают долги за магазины. Сейчас все готовились к сезону, в каждый магазин был завезён товар, который тоже брался в кредит, под расписку, в долг. Людям даже не дали отработать сезон и что-то заработать — всё спалили. Помогите, осветите, все молчат. Местные власти говорят — ваши проблемы”. По слухам, на месте рынка оккупанты хотят построить торговый центр. Поэтому предприниматели боятся отстраивать свои торговые места, потому что их снова сожгут

9. Оккупанты сообщили, что “Калмыкия начнёт кормить Крым” после открытия грузового сообщения по мосту. Речь идёт о поставках мяса. Говорят, что не боятся конкуренции в Крыму. И правильно говорят, т.к. местного производителя оккупанты уничтожают. Ранее Гоблин обещал “накормить всю россию”, но что-то пошло не так . Крымчанин прокомментировал новость так: “Не переживайте, ни одна калмыкская овца не пересечёт границу с Краснодарским краем. Крымский мясной рынок уже давно под мафией Александра Ткачева (друг путина и до недавнего времени — Министр сельского хозяйства россии и Губернатор Кубани)”.

10. Константинов заявил, что после открытия моста в Крым хлынет зарубежный инвестор. Чем вам калмыки со своим мясом — не зарубежный инвестор? Короче, не соврал Константинов. И да, местные на выход!

11. Евпаторийские ватники совершили вопиющую вещь. Они отправили на Фейсбук Гоблина фотографии заборов, которые выросли на пляжах города вместе с надзирательной будкой. Просят спасти их от этого беспредела. Забыли холопы, что спасать может только путин! Всех посадить по статье!

12. Ватники в Керчи жалуются пропагандонам, что боХатая россиюшка смогла отжать “Укртелеком”, но за 4 года так и не смогла повесить новую вывеску — а лишь содрала буквы “УКР”. И да, “Почта Крыма” справа от “…Телекома” тоже прекрасна — “санкции нам только на пользу”

13. В Керчи начали ремонтировать дороги ямочно-рапанным методом, засыпая ямы панцирями от рапанов! Кроме того, жители жалуются на жуткую вонь от этих рапанов, которая добивает с Третьего Самостроя до ЖД вокзала

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14. Верховья Белогорского водохранилища — одного из крупнейших в Крыму -сильно обмелели. Это связано с засухой в крымском предгорье, а также с тем, что ресурсы водохранилища направлены оккупантами на обеспечение потребностей восточных районов Крыма. Расход вод значительно превышает их приток. Местные жители говорят, что “уровень воды с каждым днем заметно убывает”

15. В Феодосии вчера вечером на фонтане толпа молодёжи веселилась под Верку Сердючку. Около пятидесяти человек хором пели: “Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так!”. Видимо, выпускники.

P.S. Стойло снова взбунтовалось, взывая к царю… Помните, как в 2014 году предатели кричали “фашизм не пройдёт”, открывая для него ворота шире? Фашизм прошёл, начал обживаться в Крыму, крича в ответ разочарованным предателям: “Майдан не пройдёт”. Но разве есть что-то общее между борьбой за свою свободу и справедливость с холодильником? Ответ очевиден.