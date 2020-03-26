1. На судилищах в россии и аннексированном Крыму оккупанты продлили срок содержания под стражей 18-ти политзаключенным второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Руслан Сулейманов, Асан Яников, Сейран Муртаза, Иззет Абдуллаев, Эрфан Османов, Сеитвели Сейтабдиев, Алим Каримов и Аким Бекиров будут находиться в СИЗО до 14 июня. Рустем Шейхалиев, Риза Изетов, Сервет Газиев, Яшар Муединов, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов, Владлен Абдулкадыров, Раим Айвазов и Ремзи Бекиров — до 15 июня

2. Во время телефонного разговора с Министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом Лавров заявил, что “россия решительно призывает Вашингтон незамедлительно снять свои антигуманные санкции, мешающие соответствующим правительствам полноценно бороться с COVID-19”. Передайте кто-нибудь Лаврову, что санкции очень полезны — так путин сказал

3. Крымчанка прокомментировала просьбу Лаврова: “Напомню еще, что "дорогие расеяне" собственноручно сбили MH17, в котором летели около сотни ученых-вирусологов, в том числе несколько ведущих мировых специалистов, чьи знания и опыт были бы сейчас как нельзя кстати. А теперь — снимите санкции”.

4. Бесполезный Генсек ООН Антониу Гутерреш написал письмо лидерам стран G20 и призвал их на фоне распространения коронавируса отменить санкции, мешающие доставлять продовольствие, медпомощь и предметы первой необходимости. Все эти бесполезные организации озабоченных пора разгонять сраной метлой. Захарова тем временем поддержала подброшенную Кремлем идею об отмене санкций и следом предложила ввести санкции против тех, кто откажется отменить санкции. У рашистов горит!

5. Количество лиц, которые находятся в Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу, за сутки увеличилось более чем в два раза — до 2243 человек (898 в Севастополе и 1345 в остальном Крыму), 71 из которых госпитализирован. Официально оккупанты сообщают о семи заразившихся коронавирусом: четверо в Ялте, двое в Симферополе и один в Евпатории . Для справки: количество выявленных заболевших COVID-19 в россии за сутки увеличилось на треть — до 658 человек, на материковой Украине — с 97 до 113 человек

6. “Аксенов требует остановить турпоток в Крым до мая”. Говорит, что сейчас “никаких рывков на этот счет не проводить”. Ахахаха. РЫВКОВ! У него седьмой год РЫВКИ с “турпотоком”. Кусок лживого ублюдка. Кстати, еще несколько дней назад Гоблин уверял вату, что коронавирус загонит в Крым мульёны туристOFF. Ну как, загнал? Оккупанты заявили, что санаторно-курортное лечение приостанавливается. Также останавливают деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских комнат, детских развлекательных центров и иных досуговых заведений. Интересно, а что будут делать с теми рашистами, которых уже завезли в санатории? Пинком под зад и в море?

7. “Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым”. Бхахах, просто палками тут отбиваемся!

8. Крымские ватники умоляют Гоблина закрыть Крым от россии: “Сколько можно издеваться, закройте Крым. Неужели бизнес дороже жизни людей?”, “Никого в Крым не пускать”, “Да перестаньте вы пускать заразу в Крым”, “Так ещё и санатории заполнили туристами из Москвы. Неужели нельзя было отменить все эти путёвки?”, “Не понимаю, почему не ввести изоляцию по регионам, как в Китае?”, “Отмените курортный сезон! Это нужно было сделать вчера!”, “Неужели так тяжело временно не пускать туристов в Крым с материка (прим — из россии)? Крым маленький, медицина никакая, и это факт! Вводите меры!!! Не ждите, когда будет поздно!!!”, “Перекройте мост и переправу, в Крым ринулись жители Москвы и Петербурга(((”, “Зачем сейчас пускать людей из Москвы к нам??? Пусть сидят дома!!! Надо не пускать сейчас в Крым!!!!”, “Пожалуйста, закройте Крым. Страшно”, “Прислушайтесь, пожалуйста, к народу, который вас просит приостановить въезд в Крым, чтобы обезопасить людей. Мы не хотим, как в Италии!!!”.

9. Ялта. Світ на вухах через пандемію, але містом шарахаються натовпи якихось туристичних груп з дітей та підлітків. Жодної людини в масці не бачила останніми днями. Атмосфера максимально пофігістична.

10. В Феодосии на улицах люди в масках — редкость. В госконторах приём ведут ВСЕ в масках, и посетителей принимают тоже только в масках — это на уровне общего приказа. В магазинах, аптеках, на рынке продавцов и покупателей в масках почти нет. Масок по-прежнему в аптеках нет, а без них не принимают в разных конторах. Сегодня видел несколько скандалов из-за отказа в приеме.

11. Ребус. Что общего между ярмаркой гробов и очередью в Горгаз в Севастополе? Ответ — клиенты. В Горгаз пускают по 10 человек, чтобы избежать распространение вируса, поэтому люди выстроились в огромные очереди, состоящие в основном из пенсионеров

12. Севастополь. В поликлиниках кордон из градусников. Градусников — контактных, ртутных! Создают очередь, все толпятся и друг с другом контактируют в маленьких помещениях. Не выдают бахилы и маски. А ватники ещё возмущаются, мол, у нас так, а “мы Италии помогаем”

13. Самоізолювався, бо від окупантів карантину не дочекаєшся.

14. Путин запретил “иностранцам” и “зарубежным юридическим лицам” владеть участками во всех прибрежных районах оккупированного Крыма. “Новое действие путина направлено на запрет права владения земельными участками в Крыму не гражданам россии. То есть те крымчане, которые отказались получать российский паспорт, теперь еще больше ограничиваются в правах. Новый этап давления”, — написал народный депутат Украины из фракции “Слуга народа” Виталий Безгин

15. В представительстве президента Украины в АРК назвали указ путина об ограничении права на землю в аннексированном Крыму военным преступлением

16. Рефат Чубаров считает, что указ путина о земле направлен на ускорение колонизации Крыма рашистами, которым будут передавать отобранную у граждан Украины землю. Крымские правозащитники поддерживают опасения Чубарова

P.S. “Будет вторая Италия, доиграются. Давно пора закрыть все границы и аэропорт. Поберегли бы крымчан. Мы не готовы к такой эпидемии. Неужели они за себя и своих родных не боятся, раз на нас им наплевать?!”, — причитает одна из ватниц. Какие они все-таки наивные. Просят поберечь крымчан и думают, что оккупанты за своих близких не переживают. Посмотрите, к примеру, в какой экипировке ботоксная крыса посетила одну из российских больниц: сцаря упаковали в защитный костюм “TYCHEM C”, который был произведен американской компанией DuPont. В сколеновстане своих средств защиты нет — снова Америка помогает.

КРЫМский бандеровец@CrimeaUA1 Крыса хочет жить: "Путин в защитном костюме осмотрел отделение в больнице в Коммунарке". Посмотрите на это ничтожество 127 21:11 - 24 мар. 2020 г. Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

76 человек(а) говорят об этом

А остальные… Остальные будут давиться в очередях и задыхаться без аппаратов искусственной вентиляции легких… И насколько же “русский мир” отличается от украинского. В свободном мире в местах скопления людей расчерчивают указатели безопасного расстояния, и люди на улицах перед учреждениями не толкутся.

КРЫМский бандеровец@CrimeaUA1 Знакомые из Киева прислали. Очередь на Новую почту, в Новой почте и объявление на двери аптеки. P.S. Как я скучаю за надписями на украинском языке. Хоть в Крыму и было все в основном на русском до оккупации, но теперь это как будто другой мир... 97 20:10 - 18 мар. 2020 г. Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

41 человек(а) говорят об этом

Конечно, так не по всей Украине, но мы точно на шаг впереди от варваров с Востока, посадивших на трон жалкого и трусливого сцаря, по хотелке которого развязывают войны против других стран, а потом жалобно выпрашивают отмену санкций.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!