1. Следственное управление ГУ Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе сообщило о подозрении начальнику штаба незаконного вооруженного формирования “Самооборона Севастополя”, понаехавшему оккупанту Олегу Рослякову, который принимал активное участие в оккупации украинского полуострова

2. Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении четырем работникам незаконно созданной “Прокуратуры Республики Крым” в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), а именно: за незаконное уголовное преследование участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил у Верховой Рады АР Крым в Симферополе 26 февраля 2014 года. Имена “прокуроров”: Анастасия Супряга, Андрей Алексеев, Корнеев и Романовский

3. Госпогранслужба Украины на 3 года запретила въезд в страну еще двум рашистам, которые прибыли в Киев рейсом из Минска. Первый незаконно посещал Крым, а вторая занимается пропагандой армии ихтамнетов и “обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове”

4. Ялта. 23.02.2020. Ничего нового, стабильно все очень плохо. Забытые песни старой флейты от секты НОД

5. В аннексированном Севастополе в честь дня оккупанта (23 февраля) провели шествие и митинг “ополченцев” и кизяков, притащили военную технику и устроили фотовыставку о начале оккупации Крыма. И уже традиционно новое мясо агитировали вступать в армию ихтамнетов

6. Кримська резервація, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія. Місцевий путлєр’югенд відзначає день загарбника піснями хором і ходьбою ладом. На мою думку, тут бракує батюшки та портрета фюрера. А так все гаразд. Навіть кізяк з нагайкою є

7. В центр Симферополя оккупанты стянули военную технику для пропаганды войны и смерти. Ватоголовые родители притащили своих детей, чтобы приобщить их ко дню оккупанта. Все шабаши проходят на фоне песен, прославляющих российскую и советскую армии

8. В Симферополе оккупанты “провели реконструкцию событий февраля 2014” (начала аннексии Крыма россией). “Ополчение” ополчалось. А я напомню, это шапито прикрывало воплями-соплями обычную военную операцию — оккупацию украинского Крыма россией. Всё! Других функций оно не несло. “Воли народа” не было и нет. Мало нам дерьма, так еще путинского байкера Залдостанова снова к нашим берегам прибило

9. Мілітаристська розпуста — це коли дітлашню дядьки в погонах розбещують зброєю, військовою технікою, розповідають про героїчніх дідів, як це прекрасно — віддати життя за рейх. А чого жаліти? Мамки самі дозволили. Помруть, і ладно. Баби ще народять. Курортний Джанкой, в/ч 46453

10. В оккупированной Керчи прогремел “Выстрел памяти” из пушки. Милитари шабаш приурочили и к 23 февраля, и к девятомайскому победобесию. Стянули ихтамнетов, детей в военной форме, кизяков

11. В оккупированной Ялте прошел парад деток-ихтамнеток… будущих. А на сцене дети в военной форме и с оружием в руках показывали, как правильно проводить теракты в учебных заведениях. В Керчи год назад уже и практика была, а на днях еще двух таких практикующих задержали

12. Здорові люди сьогодні згадують про депортацію 500 тисяч чеченців та інгушів у 1944 р., а хворі святкують день загарбника, вихваляючи вояччину, яка захищала злочинний червоно-коричневий режим, і зараз захищає чорну чекістську хунту, нападаючи на інші країни. Але так буде не завжди

13. В Украине 23 февраля чтят память первого демократически избранного муфтия Крыма, председателя первого Курултая крымских татар, автора национального гимна крымскотатарского народа Номана Челебиджихана, который был расстрелян российскими оккупантами 23 февраля 1918 года в севастопольской тюрьме. “Этой жертвой советский режим открыл ряд преступлений против крымскотатарского народа, апогеем которых стали трагические события депортации 1944 года. И сегодня российская оккупационная власть в Крыму "тщательно" продолжает притеснения и преследования крымских татар”, — говорится в сообщении представительства Зеленского в АРК

P.S. 102 года назад, 23 февраля 1918 года, в Севастополе матросами Черноморского флота россии, контролируемого большевиками, был зверски замучен и убит Номан Челебиджихан — первый глава правительства Крымской Народной Республики, организатор I Курултая крымскотатарского народа, муфтий мусульман Крыма, Беларуси, Литвы и Польши, автор стихотворения “Ant etkenmen” (“Я поклялся”), которое позднее стало крымскотатарским национальным гимном. 23 февраля 1944 года советский оккупационный режим приступил к тотальной депортации ингушского и чеченского народов. Со своей земли были изгнаны до 650 тысяч человек. Спустя неполных три месяца, 18 мая 1944 года, депортации подвергся и крымскотатарский народ. 23 февраля 2014 года Крым еще боролся, но силы были неравны. Завершить сегодняшний выпуск новостей хочу словами автора ІнфоВійськ України: “Поздравляем всех последователей фашистской идеологии "русского мира" с их профессиональным праздником — 102-й годовщиной позорного побега большевиков от немецких войск. Этот "праздник" очень точно передает всю вашу лживую сущность”… На видео — Симферополь, ровно 6 лет назад.

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