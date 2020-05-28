Я уже писала о том, что в ОРДЛО, в Луганской и Донецкой областях, российская пропаганда просто уютно легла на уже отшлифованное место. Так сказать, тютелька в тютельку, зубринка в зубринку, зазоринка в зазоринку. Ведь даже в независимой Украине эти территории не выходили из-под российского влияния, и телевидением, чиновниками, школой, медиками, правоохранителями здесь вбивалась в головы российская пропаганда.

В школах учителя, те, кому за 60, рассказывали о прекрасной стране СССР, где все жили счастливо, пока не пришла Украина и не развалила все счастье.

В больницах врачи продавали по блату "кремлевские таблетки от всего", которые якобы изобрели кремлевские врачи для членов ЦК КПСС после Чернобыльской трагедии, "чтобы члены ЦК КПСС не заболели радиацией".

Нано-наклейки, от всего, от ГАИ, суда, для удачи, от сглаза и болезней, для корректировки ауры и любви, которые были переданы инопланетянами по секретному каналу кремлевским ученым для сохранения русско-славянского населения, так же можно было не только увидеть на донбасском истеблишменте, но и купить у курьеров, обслуживающих первых лиц города. БАДы и всю "медицинскую продукцию из Кремля" на Донбасс везли из РФ, благо, что рядом, да и граница всегда была "на замке".

СМИ, заточенные под Россию, Компартия, Партия Регионов… Музеи Донбасса с постоянными выставками о могуществе СССР и шахтерской славе. Декоммунизация здесь была принята в штыки — замахнулись на святое, на памятники Ленина, Свердлова, Дзержинского.

Народ возмущался. Местные чиновники подогревали — смотрите, они и Победу у нас заберут, и наших героев, будем шагать под SS "Галичина" и любить "фашиста" "Бендеру".

Те, кто громко об этом кричал, как правило, не могли рассказать ни о том, кто такие Свердлов и Дзержинский, ни о том, что знают (а уж тем более правильно произнести фамилию) о Степане Бандере, и даже факты о Второй Мировой войне, здесь, как мантру, повторяли исключительно по лекалам СССР.

А уж о том, что все эти защитники СССР не знали ни одного факта о Голодоморе, геноциде крымско-татарского народа, о том, как Слобожанщина заселялась репрессированными и выходцами из российских губерний, можно не говорить. Исторические факты из жизни Украины, или факты, показывающие СССР не в лучшем виде, тут же категорично назывались "вранье" (тогда еще не было слова "фейк"), и предавались анафеме, как и люди говорящие об этом.

Жители Донбасса не знали историю ни своего рода, не своего города, ни фактов из жизни очередного героя, в честь которого была названа их улица (я вот жила на улице Нахимова, и мои соседи только пожимали плечами на вопрос, в чью честь она названа, а, мол, какой-то генерал войны).

И вот, подчеркну, что очень раздражали представителей власти нововведения, установленные государственные памятные даты и праздники. Особенно категорично на Донбассе не приняли дни памяти Голодомора, геноцида крымских татар и слова "Вторая Мировая война".

Нет, конечно же, здесь и в школах, и чиновники на уровне городских мероприятий, что-то изображали, но, подчеркивая населению и друг другу, что делают все это под принуждением. Мол, вы понимаете, товарищи, нас заставляет Киев, а мы просто подчиняемся. Для "галочки". Здесь весь патриотизм был для "галочки". Мерзкий, показушный.

Я ни разу не видела наших свердловских чиновников в вышиванках. Населению по большому счету было все равно. Кто-то вяло вспоминал рассказы бабушек. Кто-то просто пожимал плечами, может, и было, нам-то что. Кто-то не скрывал раздражения.

Кстати, когда при Кучме на Донбасс пришли директивы перевести документацию на государственный язык, то есть мову, здесь не было революций. Возмущались, но делали.

Когда стали украинизировать вывески, названия улиц, увеличили квоты мовы в СМИ, на радио, телевидении, а получить должность стало возможным исключительно при владении державною мовою, здесь увеличились украинские классы и получать образование на мове стало престижным. Народ пожимал плечами, ну, а как еще, есть государство, понятное дело. Есть государственный язык, и пусть я не могу, пусть дети могут, это важно.

Если честно, негатив и раздражение в людях, как и отторжение, подпитывалось искусственно. И во всех случаях из РФ, ее лоббистами и пятой колонной в Украине.

Но время диктовало свое. Детки росли в вышиванках, в украинских школах и детсадах, где волей-не волей преподавателям приходилось давать знания и по мове, и по Украине. Старых преподавателей заменяли молодые, уже получившие образование в Украине. Моим детям повезло, они пошли в украиномовный детсад, где воспитатели были молодые выпускницы, с нереальной любовью к украинским традициям, мове, вышивке, Украине. И было здорово, когда приходившие отдавать-забирать малышей папы-мамы-бабушки-дедушки сначала через силу, через раздражение, а потом привычно говорили "доброго дня", "дякую", "до побачення", а потом от души пели колядки и щедривки, лепили вареники на украинских вечорницах.

Иногда я думаю, что Донбассу не хватило чуть-чуть. И если бы, если бы история и правда об Украине и СССР здесь все годы независимости были поставлены в красный угол, то… Если бы музеи Донбасса, если бы писались статьи об истории, настоящей истории Донбасса и Украины, если бы в школах, если бы не для "галочки".

И если честно, были такие моменты, за которые можно было не только зацепиться. А полностью пробудить историческую, гражданскую и социальную память в жителях Донбасса.

Я еще раз подчеркну, по всем канонам подачи информации, какой-либо информации, рекламной или политической, всегда технолог составляет текст и видео ряд, опираясь исключительно на критическое большинство потребителя, зная его приоритеты. Поэтому "можем повторить", "не будем кормить Киев", "деды воевали", "заберут Победу", "Россия богатая страна", "Путин нам даст"… В общем все, все политические и социальные лозунги которыми вели Донбасс на войну были составлены по просьбам, желаниям и внутреннему миру критического большинства потребителей.

Так в 2014-м на войну вели Донбасс. Давали красивую картинку "обиженный Киевом богатый труженик Донбасс, который ограблен киевскими олигархами", "спаситель мира Россия, богатая и справедливая, где даже милиция с народом", обещали убить всех олигархов и их имущество раздать народу. С великой Охло-революции, победы охлоса в 1917-м прошло 100 лет, а принципы, по которым убивают, остались те же.

Запомните, если вам обещают процветание за счет другого человека, вас убьют. Это законы Охлократии и это подтвердил и доказал Донбасс.

Одним из главных якорей, которым цепляли жителей Донбасса, была Победа. Как вы знаете, РФ сделала из Дня памяти и поминовения миллионов жертв нацизма, жертв Второй Мировой войны, жертв маховика сталинских репрессий и самоудовлетворения сталинских генералов, праздник-фетиш. И жители ОРДЛО до сих пор 9 мая поздравляют, понимаете, поздравляют друг друга с праздником. Не скорбят, а угрожают — можем повторить.

Что? Сталинские самовары? Миллионы угробленных жизней? Голод в Ленинграде? Ну, да, повторили.

Русские все еще бегают с идеей "на Берлин", как правило, "на Берлин" они пишут на машинах, изготовленных в Германии, Китае, США, Франции, забыв о том, что русский победитель, живет хуже побежденного немца.

Из Победы, из Памяти, русские сделали треш, угар, клоунаду, цирк. Тапочки "герои войны", трусы "Сталин с нами", разделочная доска "Сталинград", детские коляски, стилизованные под танки, деды на палке, которых после парада выбрасывают в урны, "деды" скачанные из интернета, кого там уже носили? Героев кинофильмов, Геббельса, Гитлера…

Люди, не знающие историю, люди. Которым, по большому счету, плевать на эту самую историю, этих самых дедов, просто ищут выход своей ненависти, а милитари-гордость "можем повторить", как раз помогает русскому реализовать свою потребность убивать, хотя бы так.

Вот эту дедоваивальщину тянули и на Донбасс. И знаете, до 2014-го года, как-то вяло получалось. В основном здесь 9-е воспринимали, как выходной-шашлыки. Но, местная власть усиленно копирайтила РФ и устраивала шествия из афганцев, детей войны и ветеранов, ряды которых с каждым годом почему-то молодели. В "ветераны" брали всех, лишь бы были медали на всю грудь. И пускай это юбилейные медали, а не боевые, это было не важно.

Я тогда еще не знала, что "медали ветеранов" и на Донбассе, и на РФ, можно было просто купить. Этим грешили в городе именно чиновники и коммунисты. Например, прокурор города скупал на РФ "медали" и выводил своих родителей в свет "при параде".

Сейчас 9-е мая в ОРДЛО — это парад "ветеранов" всех войн: идут афганцы при параде, два комплекта боевых, за участие в оккупации Афганистана, и за "освобождение" Дебальцево, Луганска, Донецка, Свердловска…

"Ветераны" "отечественной", которым на момент войны должно было быть месяц-два от роду, тоже в медалях двух войн — "отечественной" и "освобождения Донбасса". И новые "ветераны", это участники террористическо-бандитских формирований, коллаборанты Донбасса, получившие "награды" "за освобождение Новороссии".

Но, во незадача, если в прошлые годы вся эта ряженная компания вызывала восторг у жителей ОРДЛО, как и парады фарса, устраиваемые Путиным, то в этом году жителей ОРДЛО стала раздражать ситуация с "медалями". Дело в том, что в ОРДЛО, как и на России, можно заказать и купить любую "медаль", хоть за взятие Марса.

Сувенирную продукцию, которой стали и медали, штампуют на российских заводиках, по изготовлению сувениров. Кстати, так и заказывают для "наваросов" "медальки". А "памятные" "медали" "за Победу" деду в ОРДЛО навязчиво рекламируют во всех СМИ.

Теперь здесь, как и на России, можно купить не только понравившегося "деда-победителя", но и "генеалогическое дворянское древо", "статус князя и графа", ну, и "медали" за взятие всего, на что глаз ляжет.

Дедов да медальки продавать — это теперь неплохой бизнес в ОРДЛО. Кстати, весьма успешный. Многие жители ОРДЛО с удовольствие покупают "за взятие Берлина" своим дедушкам, которые родились через 5-10 лет после войны. "Медали" и "ордена" за Победу, взятие Берлина, можно увидеть и на детях, это теперь атрибут милитари–костюма для утренников в детских садах и праздников в школах.

Вот вам и скрепы, господа советские товарищи. И никто не орет, "Сталина на вас нет". Всех все устраивает, ругают только цены на "медали", говорят дороговато.

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