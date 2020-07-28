Президент Украины Зеленский стал инициатором телефонного звонка к президенту РФ Путину. Стороны поговорили о мире и решении "внутриукраинского конфликта".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, об этом сообщили официальные сайты глав государств. Украинская сторона указывает, что "Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе". Российская сторона удовлетворенно подтверждает, что позвонили из Украины сами и добровольно.

"Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года. Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", — говорится в сообщении официального сайта президента Украины.

Российская сторона отмечает, что главы государств подробно обсудили "различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса".

Страна, на которую напали, звонит стране, которая напала и предлагает мир. Обещает сложить оружие. Выполнить требования террористов и оккупанта. Видимо в экшене "Луцкая резня" нам утрировано показали именно вот это развитие событий: глава государства выполняет условия террористов. Хотя, как по мне, в первой серия "Черного зеркала" очень глубоко и монументально раскрыты именно такие отношения, но "луцкая резня" все же с местным колоритом, может приземленнее и доходчевее будет. Посмотрим.

А пока мы живем в параллельных мирах. В одном мире на поле 4 дня умирает украинский военный. На том поле, где после ранее полученных договоренностей оккупанты и коллаборационисты расстреляли украинских безоружных медиков.

В это время в другом мире были танцы, устрицы, вино и развлечения. Даже у первого лица этой самой страны. Война войной, а обед по расписанию. Кто же этого не знает.

В одном мире на нас напала РФ и оккупировала Крым и Донбасс. На Донбассе гибнут российские граждане, хотя ихтамнет. Кресты, могилы и памятные доски висят на кладбищах и зданиях по всей территории РФ, но война на Донбассе "это внутриукраинский конфликт".

В одном мире кандидат в Президенты обвинял действующего Президента в сдаче интересов Украины, которые заключались в подписании Минских соглашений, в другом мире кандидат, став Президентом продолжает эти самые Минские договоренности, называя их успешными и безальтернативными.

"Констатировано необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана положительная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительные меры по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта", — информирует сайт президента России.

"Внутриукраинский конфликт" полностью находится под кураторством, обеспечивается финансово и военно со стороны РФ, но остается при этом исключительно "внутриукраинским конфликтом".

И вряд ли в телефонном звонке упоминались действия РФ и лично Путина, такие как оккупация и аннексия. Ихжетамнет.

С восточной стороны по всей территории российско-украинской границы происходит укрепление военного и военно- технического потенциала вооруженных сил РФ, напротив Сумской, Харьковской и Донецкой области растут военные полигоны вооруженных сил РФ. Сюда перебрасывается техника со всей территории РФ, в том числе и из Хабаровского края, именно поэтому там так вольно идут митинги, подавлять их нечем.

Но мы говорим о мире, мы предлагаем мир. Мы, страна, на которую напали, предлагаем мир стране, которая на нас напала.

И когда смотришь на все это, кажется, что это просто фильм. Фильм о параллельных мирах. В которых одна и та же страна живет разной жизнью, проживает разные исторические события. Но, нет. Это мы сегодня и сейчас. Мы предлагаем мир нашему оккупанту. Мы бросили на поле боя умирать нашего солдата. Мы платим пенсии коллаборантам за работу на оккупанта. Мы освобождаем от ответственности коллаборантов за помощь оккупанту. Мы наказываем своих военных за ответы на обстрелы. Мы звоним оккупанту и предлагаем мир на его условиях.

Мы дадим коллаборационистам и террористам особый статус и ради мира изменим Конституцию, уничтожим свою мову и историю. Ведь главное, чтобы было весело, ведь мы "один народ, советские люди" и какая разница.

Почему я пишу "мы", просто "мы" — это критическое большинство жителей нашей Украины, олицетворенные и одном человеке, Президенте Украины, который фактически выполняет роль аккумулятора мечтаний и чаяний народа Украины, критического его большинства. Даже тех, кто "я не голосовал", "я просто за мир", "какая разница", "я просто против олигархов".

Поэтому это мы сегодня звонили Путину, это мы вчера бросили умирать нашего защитника, это мы завтра дадим "народу Донбасса" право влиять на нашу жизнь. Мы — в части критического большинства жителей нашей страны. Это партия мира.

И все эти предвыборные лозунги "земля, що пропахла Порохом повинна зазаленіти" — это аккумуляция, таргетинг того, что думает и хочет критическое большинство жителей нашей страны. Поэтому да, Зеленский немного прав, каждый из этих людей, президент.

И это он, каждый из его избирателей, каждый из тех, кому нет разницы, и кто вне политики, устал от войны и просто за мир, звонил Путину. И это он, каждый из его избирателей, каждый из тех, кому нет разницы, и кто вне политики, устал от войны и просто за мир, обещает дать Донбассу особый статус, сделать русский язык государственным, провести всеукраинский референдум по созданию из 9 областей Украины "новоросии" и присоединению ее к РФ.

И это он, каждый из его избирателей, каждый из тех, кому нет разницы, и кто вне политики, устал от войны и просто за мир, бросил на поле нашего бойца, разоружил нашу армию.

В СССР людям внушали, проголосовал, как велит партия, и свободен. Партия решает, рулит и знает лучше, как нужно для блага советского человека. Поэтому советский человек не нес ответственности за свой выбор.

И когда партия расстреливала, убивала, уничтожала все вокруг и даже самого советского человека, он не видел в этом личной ответственности.

И когда от имени советского человека захватывала Польшу, Чехословакию, Афганистан, убивала и насиловала, дружила с Гитлером, грабила и разрушала, то советский человек, конечно же был ни причем, даже если бегал по чужим странам с автоматом.

Когда приходил час "Х", страна вздыхала "это не мы, это он, культ личности", и снимала с советского человека абсолютно всю вину, переложив ее на "культ личности". Так в советских людях развивалось чувство аполитичности, безнаказанности и уверенности, что его голос ни к чему не ведет, ничего не решает, и он, советский человек не несет ответственности за все, что делает партия, избранная им и наделенная им полномочиями.

Мне жаль, что советские люди не понесли наказания за Афганистан, Чехословакию, Польшу, участие в оккупации на стороне Гитлера. Ну, и за внутрисссровские преступления — Голодомор, геноцид кримско-татарского народа, захват земель и порабощение народов. За Беломорканал, Гулаг, Соловки, за доносы. Ведь в СССР никого не наказали за доносы. Вот в критической массе избиратель и не видит личного участия в том, что происходит после выборов.

Он кричит "уважайте наше право голоса", но отдав его, этот голос, тут же умывает руки, шипит "мы не этого хотели — нас обманули" и не понимает, что после голосования наступает полоса ответственности за свой выбор.

И сейчас, критическое большинство пожинает свои плоды, плоды своего голосования, своей ненависти, своей зависимости от телевизора, распространения кремлёвских фейков и нарративов, своей алчности и своей аполитичности, своей усталости от войны, своего участия в "референдумах", своего участия в митингах под триколорами. Да-да, я объединила все стороны "мечтателей" пожить в СССР, пабагатому, забрать и поделить. Они одинаковы, и они действительно "один народ", те, кто орал Путин введи на Донбассе и те, кто орал "зачем нам ваша армия, мова, вера" в мирных частях Украины. Все они привели нас к одному, к русскому миру.

И пока наши военные зачехляют пушки, а "партия мира" празднует победу "перестать стрелять" вторая сторона заявляет о новых планах, планах по уничтожению Украины.

Российский сенатор предложил Украине отказаться от исконно русских земель. Члена Совета Федерации России Алексей Пушков назвал ложью заявления украинских радикалов о "навязывании" русского языка. По его словам, большинство жителей Украины испокон веков говорили на русском, об этом российский сенатор заявил в эфире телеканала "ТВЦ". Он предложил всем борцам за чистоту украинской нации отказаться от всех исконно русских земель. Ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что выходе из СССР бывшие республики не законно забрали исторические земли России, которые он собирается вернуть.

Новости из Зоны. Мир имени войны

В ОРДЛО кстати, уже реально понимают ситуацию, их решили впихнуть в Украину под соусом "особый статус", но тем самым гетто, в которое их уже превратили. Только гетто расширят "особым статусом" до административных границ Луганской и Донецкой области, и ездить за пенсией к укропам будет дальше и дороже, так как Станица будет "их", то есть в "особом статусе". Есть надежда, что обеспечение "особого статуса" и жизнь в нем будет, как до войны, но в это верят идеалисты. Вся ситуация указывает на то, что путин стремиться создать здесь "приднестровье" или даже "карабах-2", вечно воюющее нищее гетто.

А то, что стороны опять заговорили про "внутриукраинский конфликт", только подтверждает этот сценарий.

Путин не получил санкций ни за Приднестровье, ни за Южную Осетию, ни за Карабах, ни Абхазию. А во за Крым и Донбасс получил. И если Украина сама признает ситуацию "внутриукраинской", это освободит РФ от санкций, но сохранит ее право управлять ситуацией и ОРДЛО даже в случае получения им "особого статуса".

Звонок Зеленского только подтвердил тот маршрут, которым нас поведут. РФ — будет подаваться миру, как просто сторона наблюдатель, сторона организатор переговоров между "украинскими террористами" и Украиной. Такое себе международный "аваков", с ручной и обученной террористическо –статистической массовкой в "уазике". ОРДЛО — террористы, которые требуют всем вместе посмотреть кино, ну, и мирные жители-жертвы. А мы, страна, которая хочет мира и просто перестала стрелять.

Те, жители ОРДЛО, кто не видит себя в Украине, даже если ОРДЛО получит особый статус, активно получают российские паспорта и покидают ОРДЛО.

Те жители ОРДЛО, кто живет войной и мечтает разграбить Киев, радостно постят в соцсетях стекающуюся к украинским границам военную технику из РФ, "скоро пойдем на Харьков", обсуждают договоренности по перемирию в соцсетях ОРДЛО.

Новости из Зоны. Мир имени войны

Я думаю, что нас ждет активная фаза или наступление на фронте. После договора с РФ о "не стрелять" мы всегда теряем или территорию, или армию.

Хотя Путину сейчас выгодна медленная оккупация и решение донбасского вопроса политическим путем: принятие закона о всеукраинском референдуме, изменения Конституции Украины, расширение административных территорий ОРДЛО, медленная зачистка патриотов и "майдаунов" с украинской стороны, и такая же медленная зачистка носителей идей "новоросиии" с другой стороны, пассионарии уже не нужны.

Но, вот в чем вопрос, а управляет ли Путин ситуацией в ОРДЛО достаточно, чтобы они "просто перестали стрелять"? Я думаю, что нет. Поэтому и стянуты к нашей границе с РФ бронетанковые бригады.

Новости из Зоны. Мир имени войны

Пока мы отступаем — враг наступает, это первое правило войны.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.