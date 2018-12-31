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Новорічна ніч 2019: що можна і що не можна робити

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Новорічна ніч вважається особливою, оскільки вважається, що це свято задає настрій на цілий рік.

Через це 31 грудня прийнято дотримуватися безлічі прикмет і традицій, вірячи, що вони зможуть вплинути на долю людини. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що можна та що не можна робити під час зустрічі 2019 року.

Забобони і прикмети на Новий 2019 рік Земляної Свині

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Що потрібно зробити:

  • В останні дні перед 2019-м позбудьтеся від боргів, інакше будете ходити в боржниках весь наступний рік

  • Хоч би хто звернувся до вас 31 грудня з проханням позичити грошей або поносити вашу річ — не давайте, щоб не залишитися без покупок і коштів у новому році.

  • Зробіть генеральне прибирання — мотлох у будинку перешкоджає появі нових речей і бажаних покупок.

  • Щоб рік був багатим, не забудьте покласти в кишеню до 00:00 велику купюру.

  • У новорічному вбранні обов'язково повинні бути присутніми предмети жовтого або коричневого кольору. Тотем року — Земляна Свиня — прихильно ставиться до кольору хакі, відтінків охри, пісочного і золотого тонів.

Що робити не можна:

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  • Погана прикмета — порвати святкове вбрання. Це прикмета бурхливих романтичних відносин, які, проте, будуть недовгими і завершаться сваркою.

  • Якщо ви перекинете на себе вино — це передвістя страждань і сліз. Якщо ж ви забрудните вбрання їжею, то можете чекати грошових надходжень, а також пліток і заздрості на свою адресу.

  • Свиня любить яскравість, креатив і святкову атмосферу, тому не варто відзначати свято в повсякденному одязі та в неприкрашеній квартирі.

  • На святковому столі в 2019 році не повинно бути присутнім нічого, пов'язаного зі свининою. Забороняється сало, шинка, свинячі ковбаси, нарізка і паштети та ін.

Новорічна ніч 2019: що можна і що не можна робити

Podrobnosti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до Нового року погода приготувала сюрприз. 31 грудня в країні була морозна погода, а в деяких регіонах навіть випав сніг.

Раніше українцям дали поради, як підготуватися до найбільш очікуваного свята року. Зокрема, йшлося про тотальне прибирання і позбавленні від усього зайвого.

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новий рік
Місце
Україна
Теги
Новий рік-2019традиции
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Лохлы, с новым годом!!!
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