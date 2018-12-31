Новорічна ніч 2019: що можна і що не можна робити

Новорічна ніч вважається особливою, оскільки вважається, що це свято задає настрій на цілий рік.

Через це 31 грудня прийнято дотримуватися безлічі прикмет і традицій, вірячи, що вони зможуть вплинути на долю людини. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що можна та що не можна робити під час зустрічі 2019 року.

Забобони і прикмети на Новий 2019 рік Земляної Свині

Ілюстрація pinterest.com

Що потрібно зробити:

В останні дні перед 2019-м позбудьтеся від боргів, інакше будете ходити в боржниках весь наступний рік

Хоч би хто звернувся до вас 31 грудня з проханням позичити грошей або поносити вашу річ — не давайте, щоб не залишитися без покупок і коштів у новому році.

Зробіть генеральне прибирання — мотлох у будинку перешкоджає появі нових речей і бажаних покупок.

Щоб рік був багатим, не забудьте покласти в кишеню до 00:00 велику купюру.

У новорічному вбранні обов'язково повинні бути присутніми предмети жовтого або коричневого кольору. Тотем року — Земляна Свиня — прихильно ставиться до кольору хакі, відтінків охри, пісочного і золотого тонів.

Що робити не можна:

Погана прикмета — порвати святкове вбрання. Це прикмета бурхливих романтичних відносин, які, проте, будуть недовгими і завершаться сваркою.

Якщо ви перекинете на себе вино — це передвістя страждань і сліз. Якщо ж ви забрудните вбрання їжею, то можете чекати грошових надходжень, а також пліток і заздрості на свою адресу.

Свиня любить яскравість, креатив і святкову атмосферу, тому не варто відзначати свято в повсякденному одязі та в неприкрашеній квартирі.

На святковому столі в 2019 році не повинно бути присутнім нічого, пов'язаного зі свининою. Забороняється сало, шинка, свинячі ковбаси, нарізка і паштети та ін.

Podrobnosti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до Нового року погода приготувала сюрприз. 31 грудня в країні була морозна погода, а в деяких регіонах навіть випав сніг.

Раніше українцям дали поради, як підготуватися до найбільш очікуваного свята року. Зокрема, йшлося про тотальне прибирання і позбавленні від усього зайвого.