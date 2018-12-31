Новорічна ніч 2019: що можна і що не можна робити

Новорічна ніч вважається особливою, оскільки вважається, що це свято задає настрій на цілий рік.
Через це 31 грудня прийнято дотримуватися безлічі прикмет і традицій, вірячи, що вони зможуть вплинути на долю людини. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що можна та що не можна робити під час зустрічі 2019 року.
Забобони і прикмети на Новий 2019 рік Земляної Свині
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pinterest.com
Що потрібно зробити:
В останні дні перед 2019-м позбудьтеся від боргів, інакше будете ходити в боржниках весь наступний рік
Хоч би хто звернувся до вас 31 грудня з проханням позичити грошей або поносити вашу річ — не давайте, щоб не залишитися без покупок і коштів у новому році.
Зробіть генеральне прибирання — мотлох у будинку перешкоджає появі нових речей і бажаних покупок.
Щоб рік був багатим, не забудьте покласти в кишеню до 00:00 велику купюру.
У новорічному вбранні обов'язково повинні бути присутніми предмети жовтого або коричневого кольору. Тотем року — Земляна Свиня — прихильно ставиться до кольору хакі, відтінків охри, пісочного і золотого тонів.
Що робити не можна:
Погана прикмета — порвати святкове вбрання. Це прикмета бурхливих романтичних відносин, які, проте, будуть недовгими і завершаться сваркою.
Якщо ви перекинете на себе вино — це передвістя страждань і сліз. Якщо ж ви забрудните вбрання їжею, то можете чекати грошових надходжень, а також пліток і заздрості на свою адресу.
Свиня любить яскравість, креатив і святкову атмосферу, тому не варто відзначати свято в повсякденному одязі та в неприкрашеній квартирі.
На святковому столі в 2019 році не повинно бути присутнім нічого, пов'язаного зі свининою. Забороняється сало, шинка, свинячі ковбаси, нарізка і паштети та ін.
Podrobnosti.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до Нового року погода приготувала сюрприз. 31 грудня в країні була морозна погода, а в деяких регіонах навіть випав сніг.
Раніше українцям дали поради, як підготуватися до найбільш очікуваного свята року. Зокрема, йшлося про тотальне прибирання і позбавленні від усього зайвого.
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