1. Це вам за Україну, тварі: "Держдума затвердила скорочення витрат на медицину і соціальну підтримку росіян". Можете сходити ще раз путина обнулити, разом з конституцією

2. Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев напомнил о судьбе похищенного российскими оккупантами 15 марта 2014 года Василия Черныша, местонахождение которого до сих пор неизвестно, как и судьба еще 14-ти человек

3. Авиация и десантно-штурмовые войска (ДШВ) на админгранице с оккупированным Крымом отработали уничтожение морского десанта условного противника. Под “условным” всегда подразумевается абсолютно реальный — российский

4. У берегов Крыма и Кавказа работает ставший уже привычным американский самолет-разведчик RC-135

5. Украинский суд наложил арест на 50 судов, которые незаконно заходили в порты оккупированного Крыма. Принимаются меры по установлению их местонахождения

6. В Крыму до 2023 года будет построен медицинский центр… для лечения ихтамнетов. Об этом сообщил оккупант Патрушев. Кроме того, будут приняты меры по упрощению покупки жилья для завезённых военных преступников и полицаев… Военная база

7. Оккупированный Севастополь уверенно занимает ПЕРВУЮ (!) позицию в российском рейтинге темпов роста преступности. За январь-октябрь 2020 года было совершено 5147 преступлений, что на 44,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. РА-СИ-Я! РА-СИ-Я!

8. Оккупанты “отреставрировали” замок Ласточкино гнездо. Теперь он выглядит как типичный руське новодел. Особенно бросается в глаза граница между тем, куда добрались руки варваров, и что осталось в первозданном виде. “Реставрацию” проводила шарашкина контора ООО “Дизайн” из Чувашии, которая оскандалилась ремонтами в Курганской области мордора

9. Корпуса и имущество уникального противотуберкулезного санатория “Красный Маяк” в Симеизе оккупанты передадут “Распорядительной дирекции” с последующим дерибаном санатория на аукционе. Передать санаторий планируют до 30 декабря 2020 года. ВАРВАРЫ!

10. На территории Крыма заблокированы более 1,6 тыс. интернет-ресурсов, гордо сообщил оккупант Николай Патрушев. Говорит, что все это ради духовных скреп, от которых большая часть Крыма уже блюет

11. “Это первый шаг для экономии воды, которая есть в двух наших водохранилищах. Это не ЧС, но это отключение” — с такими словами оккупанты сообщили заложникам о начале ограничений подачи воды в Ялте и всех населенных пунктах Большой Ялты — от Фороса до Гурзуфа. Воды не будет ежедневно с 23:00 до 5:00. Оккупанты также отметили, что в Ялте во время курортного сезона и ПО СЕЙ ДЕНЬ фиксируется рекордный уровень потребления воды, что подтверждает мои слова о том, что понаехавшие угробят нас и наш украинский Крым. Кто там сезону был рад, дятлы!? Водохранилища, которые снабжают Ялту, заполнены всего лишь на 17%. Напомню, 31 октября Гоблин бил себя копытом в грудь, утверждая, что ситуация с водоснабжением Ялты — “стабильная”, и что не планируется вводить никаких ограничений подачи воды. Как всегда, нагло врал, ведь уже давно было понятно, что приближается катастрофа!

12. Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что россия неправильно распределяет ресурсы в Крыму, поэтому на полуострове возник дефицит воды. На первом месте у оккупантов стоят не люди, а обеспечение многочисленных военных баз. Иначе воды бы населению хватило

13. Получите порцию прямо в реку от “Вода Крыма”. В Джанкое в центре города в речку сливают нечистоты

14. Симферополь. Света устала и не горит толком: “Сколько еще будет происходить этот ппц со светом в Белое 4??? Крымэнерго собирается работать вообще? Или только бабки собирать умеют?????”, “Да, даже микроволновка по вечерам не работает, в бак фиг воды наберешь, насосу напряжения не хватает — просто не включается. В том году курица на новый год в электродуховке с 5 до 9 вечера стояла, вытащили с сырой кожей”

15. В Евпатории происходит щось страшно необходимое. Возможно, даже целебно-оздоровительное! Путлерюгенд снова победобесится

16. В центре Ялты, на самой проходной улице Пушкинской, продолжают закрываться магазины, что до оккупации было немыслимо представить

17. Оккупированный Крым — витрина РОССИИ! Не Канады! Не Швейцарии! Не Монако! РОССИИ! Что не так? Еще одно ватоголовое ноет: “Давно заметил, что крымские власти создают напряжение на полуострове. На ровном месте. Про Крым кричали, что это витрина россии. Тогда возникает вопрос, для чего вы через эту витрину показываете свой неприкрытый беспредел всему мировому сообществу? Что это за открытое попрание закона? Разве тот, кто этим занимается, не является вредителем и саботажником? Но, может, дело в другом? Может быть, вы запутались в своих многоходовках и двойных стандартах? Ложь — она как снежный ком”, — написало отбитое создание

P.S. “Может быть, вы запутались в своих многоходовках и двойных стандартах? Ложь — она как снежный ком” — скулит ватоголовое, обвиняя во всех бедах полуострова “крымские власти”, называя их “вредителями” и “саботажниками”. Про Кремль и обнуленную крысу ватоголовое даже не вспоминает, чтобы ненароком не заполучить людей в форме у порога собственного дома. А на что вы, предатели, вообще рассчитывали в 2014-ом, когда радовались захвату Крыма? Что теперь вдруг оккупанты станут честными, да еще и Крым в Швейцарию превратят? Что понравившиеся вам многоходовочки не будут использованы против самих вас? С чего бы? Крым превращают в россию — в ту самую, исконную, со скрепами и потоками лжи. Наслаждайтесь многоходовочкой.

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