1. До дружини політв'язня ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" Вадима Сірука Ганні Богачевой нагрянули окупанти з "опитуванням". Жінка відмовилася відповідати, на що окупанти пригрозили подальшою зустріччю з "представниками МВС"

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2. Эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов рассказал, как можно избежать службы в Вооруженных силах оккупантов и, с большой долей вероятности, не понести уголовного преследования.

3. Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении “военному комиссару по Черноморскому и Раздольненскому районах Крыма”. Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, коллаборанта обвинили в нарушении законов и обычаев войны

4. Произошел второй за две недели обвал на объездной дороге Дубки-Левадки, построенной оккупантами под Симферополем. Российские ГОСТы, как видите, соблюдены. Россияне выложили из своих кошельков на эту дорогу 6,14 млрд рублей (около 2,1 млрд грн). Обрушения продолжаются и на других участках дороги. Даже пропагандоны сняли про это целый сюжет

5. Хронология лжи: сентябрь 2014 года — “Аксенов уверен, что Крым сможет накормить россию”; июнь 2018 года — “Аксенов снова пообещал, что Крым накормит всю россию”; январь 2020 года — “Весной из Крыма в Сирию начнут отправлять зерно. За 2020 год планируется отправить до 250 тыс. тонн зерна”; ноябрь 2020 года — “Не хватает хлеба: в Крым поставят пшеницу из госрезерва россии в объеме до 18,96 тыс. тонн”

6. Симферополь. Напоминаю, чем мы чаще моем руки: “Вот такая вода почти постоянно последнюю неделю на улице Первомайской”

7. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 230 новых случаев коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 63 (+2 смерти). Количество зараженных увеличилось до 19 426 человек, в том числе 4 281 в Севастополе. Умерло 414 человек, в том числе 119 — в Севастополе

8. Посмотрите, в каких условиях лечат коронавирусных больных, которым посчастливилось попасть в больницу

9. Было бы смешно, но не смешно. Передать с материковой Украины в Крым, понятное дело: “Скажите, пожалуйста, как обстоят дела на обеих границах, если передавать крем от геморроя 12 тюбиков? Пропустят ли?”. Вот такой в Крыму теперь геморрой

10. Декабрь на носу, а билборды в оккупированном Крыму все еще поздравляют с 9 мая

11. Евпатория. Бывший детский курорт. Солнечные выходные. “В ДОЛ "Алые паруса" прошла военно-спортивная эстафета "Бастионы мужества", приуроченная к всероссийскому дню призывника между военно-спортивными клубами”, — сообщили оккупанты. Никакая пандемия не останавливает конвейер производства ихтамнетов

12. Жители Судака отчаянно пытаются помешать оккупантам застроить мыс Меганом. В этом уникальном месте рашисты возводят объекты для путинского молодежного форума “Таврида”. Крымчане в соцсетях протестуют — а больше ведь негде в освобожденной от страшных бандер говени: “Документов, разрешающих земляные работы на Перепелином поле, как не было, так и нет. Бульдозеры утюжат мою любимую степь безнаказанно”, “Конечно, против… Однозначно против… Таврида АРТ — это лишь ширма для дальнейшего "распила" заповедных земель”, “Уму непостижимо!!! Когда закончится в Крыму этот беспредел?!”, “По всему Крыму идет такой раздербан исконно заповедных и святых мест, что вообще становится очень грустно и печально. Причем везде люди встают на защиту природы, а их эта власть метелит, как насекомых. Наш Меганом — один из списка”, “М-да, вот нам и родная гавань”, “Представляю, приезжает, к примеру, фирма из Крыма или ИП в Москву, как они приперлись к нам, и говорит: Я начну у вас на набережной Москвы-реки стройку на сотнях гектаров, а потом документы сделаю. А Собянин такой, как наш мэр Судака Степиков — стройте, гости дорогие, занимайте всю набережную реки, все равно кто-нибудь да захватит ее!”, “Живем в такой стране, где мнение граждан ничего не стоит!”, “Это мемориал нашей беспомощности”, “А еще очень странно, почему таланты лезут "развиваться" именно в Крым? Почему не Самарская Лука, например, или Плещеево озеро, или еще какие-то известные заповедники рф, которых множество в самых живописных местах? Всем талантам/гигантским бизнес-проектам/фестивалям каким-то принципиально нужны именно дикие места Крыма”, “Так скоро Тихую и Лисью бухты угробят. А затем Тарханкут, Ай-Петри, Демерджи, все распродадут, застроят виллами, дачами новые русские и коррупционеры с ворами при больших погонах и от власти”, “Лет через 100 от прекрасных, девственных мест Крыма ничего не останется, и море станет мутной жижей. Какая-то безысходность. Вместо того, чтобы беречь эти ценности для следующих поколений, из них высасывают все, что пока еще высасывается. Ужасное варварство”, “Страшно представить, что останется от нашего Крыма — деревья повырубали, хоть бы горы не тронули”

P.S. “Те, кто уничтожает Крым, это не люди. Местные жители, крымчане оказались заложниками круговой поруки бандитской группировки, крышуемой Кремлем. Стоит использовать все возможности в этой борьбе. Меганом — самое любимое место в Крыму. Это магия и мистика Крыма”. Все меньше магии и мистики остается в Крыму, все больше — страшных реалий российской оккупации.

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