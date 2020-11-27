1. Виявив, що російські пропагандони всіх мастей вже два дні істерично пишуть про те, що США випустили ракети у бік Криму з території Румунії. І тут же слідом виходять статті для ватоголових про перевагу россии над НАТО. Що Рашка цими вкиданнями задумала?

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2. Крымская правозащитная группа представила в Киеве Дополнительный доклад о ситуации с правами детей в Автономной республике Крым и г. Севастополе в контексте оккупации полуострова россией. Доклад подготовлен для направления в Комитет по правам ребенка Организации Объединенных Наций.

3. Кабинет министров Украины до 1 мая 2021г. упростил процедуру выезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма для детей в возрасте от 14 до 16 лет. Согласно документу, эта категория граждан сможет попасть на свободу по свидетельству о рождении

4. За 9 месяцев 2020 года в оккупированном Крыму зафиксировано по меньшей мере 40 обысков, 25 из которых в домах крымских татар. Данный показатель в 2 раза меньше прошлогоднего за аналогичный период. Такая динамика, по мнению экспертов Крымскотатарского ресурсного центра (КРЦ), связана с пандемией коронавирусной инфекции

5. Оккупанты задержали бывшего заместителя главы оккупационной администрации Евпатории Кирилла Вавренюка, который до оккупации был прокурором Евпатории, а в 2014 изменил присяге, перейдя на службу рейху. Скользкого слизняка обвиняют в получении взятки

6. Украина продлила на год экономические санкции против россии. Санкции были введены в ответ на оккупацию Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Санкции Украины достаточно сильно бьют по многим производствам в россии, которые так и не смогли “импортозаместиться”

7. “Где бы военный преступник ни оказался, скрыться от правосудия будет не так просто”: Украина подала иск на власти россии в Международный уголовный суд (МУС) за принудительную паспортизацию жителей оккупированного Крыма. Самолет с сыном Лукашенко на борту “демонстративно облетел Крым”, направляясь в ОАЭ. Оккупанты и пропагандоны пришли в ярость: “Сам факт того, что белорусская сторона открыто и демонстративно отказывается совершать полёты через воздушное пространство полуострова, заставляет задуматься не только над тем, признает ли в ближайшем времени Белоруссия возвращение Крыма в состав россии, но и над тем, является ли Минск таким союзником, как это утверждает лидер соседнего государства”

9. Та не, трубы не замерзли — просто НЕТ ВОДЫ, совсем, ждите синюю бочку: “Бахчисарайский район, Зеленовское сельское поселение. Трубы, которые проложили летом, замерзли, воды в селах Нагорное и Богатырь НЕТ!”, “В соответствии с информацией, полученной от администрации поселения, сообщаем, что в трубопроводе нет воды в связи с ее отсутствием в каптаже. Трубопровод не замерз. В настоящее время осуществляется закупка резервуаров чистой воды для организации питьевого водоснабжения”

10. Жители Ялты предвкушают ограничения подачи воды, которые оккупанты начнут с пятницы: “Хорошее начало”, “А потом из-за постоянных отключений в краны будет поступать коричневая жижа, как в Симферополе”, “А давайте еще свет отключим, чего уж там — и газ, и обязательно масочку к лицу приклеим, за@бали уже”, “А где же самолет, который еще в августе прилетал в Крым осадки вызывать?”, “Стройте больше. Стройте еще”, “Пусть строят, один фиг плевать в унитаз придется. Фамагуста будет раем казаться по сравнению с Ялтой. Пусть добивают нахрен!”, “Куда мы пришвартовались…”, “Везите воду через мост!”, “Главное, не стреляют! Сейчас россия всем морды вареньем намажет! Надо еще подождать, вот мост построят…”

11. Крымский телевизор НАКОНЕЦ-ТО признался, что в Крыму на фоне мертвой медицины нет лекарств — даже фуфломицинового ряда! Еще любопытно то, что абсолютно на всех пабликах Крыма любой степени ватности полно статей Крым.Реалии — они становятся основным источником информации для крымчан, ну, и мы, конечно. Прочтите комментарии к статье пропагандонов “Крымчане не могут купить в аптеках антибиотики”: “Градусников тоже нигде нет”, “Барсучий жир”, “Это ничего, потерпят. Есть скоро лебеду будут и терпеть дальше”, “Не только антибиотики. Я бромгексин не могу найти в продаже”, “Его давно уже нет, это немецкий препарат”, “Что же делать, если отечественные производители не в состоянии сделать качественный продукт?”, “Весь хороший импорт вывезли месяца полтора назад. Просто изъяли из аптек на столицы М и П”, “Паника”, “Охренеть. ГТРК долго пингует. Крым.Реалии об этом уже месяц пишут”, “Потому что Крым.Реалии правильно делают свое дело, а ГТРК пока команду не дадут, как и что показывать и говорить, они не делают. Опять Америка и т.д. по списку виноваты. И Трамп лично этими вопросами занимается”, “Передает дела Байдену”, “Не только антибиотиков, но даже элементарной аскорбинки нет”, “Где лекарства? Саботаж”, “Витаминок нет и аспирина самого обычного тоже нет!”, “Простой витамин D в каплях невозможно купить. Зато цены пошли в гору на все медикаменты”

12. Симферопольская больница Семашко… НЕ вышвырнули, а придали позитивное ускорение: “Люди!!!!!!! Не верьте, никто не оказывает никакой помощи. Мы вчера по направлению с подозрением на инсульт в Семашко отстояли в коридоре. Нам сделали КТ. Узнали, что аневризма, и выкинули вон с больницы!!!!!”

13. “Хватит ныть”, — написала ватница и получила такие комментарии: “Так уже за 6 лет и слез не осталось, а вы говорите ныть! Ну, пенсионерам не привыкать: ни воды не надо, ни деревьев тоже не надо, только бы телевизор работал — там так интересно рассказывают”, “Это называется совково-дегенеративное мышление. Таким дамочкам ничего другого и не надо, да они и не видели ничего другого. Им приказано терпеть, они и терпят. И так всю жизнь”, “Обидно, что они вроде уже жизнь прожили, все уже должны понимать, но упорно не хотят признавать этого. Сколько раз за последние 30 лет их обманывают”

P.S. “Шоб корова была рентабельна, надо больше доить и меньше кормить. Чем-то та корова на Крым смахивает”.

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