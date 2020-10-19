1. Активіст кримськотатарського національного руху, публіцист, історик, письменник і професор Айдин Шем'ї-заде помер від ускладнень, викликаних Covid-19.

2. Глава окупаційної адміністрації Ялти помер від коронавірусу. До зараження COVID-19 половини його адміністрації і вже після - бігав по всяких шабашах, на які залучали і дітей. Потім хворого евакуювали на лікування в Санкт-Петербург, де окупант і помер.

3. Керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник розповіла про масштаби військового злочину, які здійснює росія на території окупованого Криму: "На даний момент відомо про як мінімум 141 кримінальну справу проти кримчан, які не хочуть служити в російській армії. Покарання - позбавлення волі до 2-х років або штрафи. І що важливо - навіть якщо людина буде притягнутий до відповідальності і заплатить штраф, потім все одно вона повинна йти служити в російську армію".

4. Ось уже більше двох місяців як у Білогірську розташувалася частина водопровідних військ російських окупантів. Послухайте, що говорять про іхтамнетів місцеві жителі: "Навіть в дев'яності роки у нас не крали курей в селі, а як з'явилися поряд військові, так раз у раз чути, що у когось зникли кури. Дільничному повідомляли, але він руками розводить, даючи зрозуміти, що солдати йому не підвладні"," Якщо за рішенням проблеми звертаються до військових, то значить "справа - труба". Ми, білогірці, з самого початку були незадоволені цим рішенням кримського керівництва. Розуміли, що, забравши воду на Сімферополь, в результаті нас залишать без води. Так і вийшло: з 14 жовтня в Білогірську та навколишніх селах воду подають за графіком. Це при тому, що ми отримуємо воду з найпотужнішого джерела в Криму - Карасу-Баші, тому в Білогірську ніколи не було відключень води, хіба що в період блекауту","Російські військові ведуть себе в Криму як колонізатори. Наприклад, у всьому світі військові колони пересуваються в нічний час. У нас же повз Білогірськ, що по трасі "Таврида", що по Феодосійській трасі, мало не кожен день проходять вдень колони військової техніки, створюючи пробки, аварійні ситуації та незручності водіям. Та й нам, простим жителям, не дуже-то приємно бачити ці колони, що наводять думки про війну","Військові з частини водопровідних військ, що розташувалися у Тайганського водосховища, абсолютно не цінують нашу природу. Від Білогірська до їх розташування був нормальний путівець, але їм її виявилося мало: вже розкатали там дві дороги. Це яке ж варварське ставлення до кримської землі? Поводяться як справжнісінькі колонізатори", "Військові машини часто їздять тут, і колись рекреаційна долина Біюк-Карасу, в якій розташувалася військова частина, перетворилася в якийсь військовий полігон ".

5. На вулицях стане ще небезпечніше: окупанти в Сімферополі вирішили посилити патрулювання вулиць кізяками і т.зв. "самообороною".

6. Окупанти знесли античну садибу на Фіолентовському кільці для будівництва сТавриди.

7. Говінь все ошмурдячила і обояришнічала: "У Масандрі вина з недавніх пір кріпляться звичайним спиртом. Ще й обурюються, що, мовляв, в Європі теж дозволяється кріпити спиртом. А те, що в Європі нікому і на думку не спаде кріпити зерновим, буряковим або картопляним спиртом, просто замовчується! У всьому світі вино кріплять виключно винним спиртом. Як результат, все масандрівські вина перетворилися в звичайне пійло, після вживання якого, навіть 1-2 келихів, на наступний день розколюється голова", "Які поліпшення на нашому заводі Новий Світ?! Ніяких. Шампанське впало в якості, а ціна шалена. Один раз спробував - там цукровий сироп доданий. Проблема наших таких підприємств не у формі власності, а у втраті іноземних ринків збуту та імпорту сировини та обладнання, так необхідного для модернізації. А також китайський порошок-сировина - спокуса його підмішувати в процес".

8. Новий антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 169 нових випадків коронавірусної інфекції (+4 смерті). У Севастополі - 47 (+1 смерть). Кількість заражених на півострові збільшилася до 8598 осіб, в тому числі 1589 в Севастополі. Померло 174 людини, в тому числі 48 - в Севастополі.

9. Три терапевти на всю поліклініку в Саках. Це повсюдна тенденція. На нещасних трьох осіб звалили сотні хворих. Черги як в совку.

10. "Годі наших дітей робити неповноцінними!!! Вимагаємо побудувати школу на 1100 місць". Ялтинські ватниці на тлі портрета Путіна попросили Аксьонова побудувати нову школу. Ситуація з місцями як в дитячих садах, так і в школах вкрай загострилася після вторгнення до Криму росії, яка стала вести політику заміщення населення, заохочуючидо переїзду все більше числа рашістов зі своїми виводками в Крим. Місця в першу чергу віддають дітям понаїхів, особливо якщо ті служать в силових структурах.

11. Ноу-хау по ремонту доріг від окупантів - на ділянку з ямами просто висипається грунт і злегка розрівнюється. Гальмувати на такому покритті дуже... еротично. І такі "латки" - на всій протяжності дороги від Ялти до Ай-Петрі, деякі - довжиною метрів по 50.

P.S. "Навіть в дев'яності роки у нас не крали курей в селі, а як з'явилися поряд військові, так раз у раз чути, що у когось пропали кури. Дільничному повідомляли, але він руками розводить, даючи зрозуміти, що солдати йому не підвладні"- скаржаться жителі окупованого рашістамі Білогірська. І чомусь відразу історична аналогія напрошується: "Курка, яйки, млеко - шнель!". Тільки ті просили, а ці традиційно все роблять нишком, з-за спини, підступно, підло - типу їхтамнєт.

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