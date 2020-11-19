1. Политзаключенного Теймура Абдуллаева, который, судя по симптомам, болен COVID-19, оккупанты бросили в штрафной изолятор колонии №2 г. Салават (Башкирия). В 2020 году приговоренный оккупантами к 17 годам Абдуллаев суммарно провел в ШИЗО этой колонии 6 месяцев и 20 дней

2. Оккупанты выставили на продажу 100% акций винзавода “Массандра” — всего комплекса с многочисленными территориями, виноградниками, цехами, зданиями. Стартовая цена украденного украинского предприятия — всего 5,3 млрд руб ($68 млн). Аукцион запланирован на 14 декабря

3. “Пророссийски настроенные крымчане всю свою историю жили в рамках совершенно инертного сценария. Даже когда Янукович намеревался подписать соглашение об Ассоциации с ЕС, на полуострове не возникло никакого русского Майдана с русской же повесткой. Возможно, потому что любой протест — это выход из зоны комфорта. А носители просоветского самоощущения привыкли полагать, что "властям — видней". Эта позиция удобна, потому что не требует персональной активности. А потому и сейчас не стоит ждать никакой уличной реакции. Ничто не помешает российским властям пустить с молотка старейший винзавод. Потому что со своими противниками российская администрация полуострова успела расправиться. А своих идейных сторонников она может не опасаться. В силу полной импотенции последних”. Прочтите мнение Казарина о продаже оккупантами винзавода “Массандра” и реакции на это в Крыму

4. Преступница Поклонская пригласила итальянских депутатов в Крым на лечение после коронавируса: “Крым открыт для наших друзей из Италии, может быть, для реабилитации после перенесенной инфекции”. Итальянцы ответили: “С нашей точки зрения, там было нарушено международное право в 2014 году. И, естественно, итальянская официальная делегация приехать в Крым не имеет возможности”

5. Еще в одном захваченном рашистами городе покращилось: в Евпатории с 16 ноября оккупанты начали снижать давление воды по ночам — “в связи с необходимостью экономии водных ресурсов”. Напомню, вчера же были ужесточены графики подачи воды в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах

6. Расположенное в Бахчисарайском районе Альминское водохранилище — одно из первых в Крыму, построенное в 20-30-х годах прошлого века на балке Базар-Джилга. Оно находится между поселком Почтовое и селом Нововасильевка. Из-за сильной засухи и отсутствия осадков Альминское водохранилище стало стремительно уменьшаться. По данным оккупантов, сейчас оно заполнено на 20%, что составляет около 1,3 миллиона кубометров воды.

7. Смотрящий за Крымом Марат Хуснуллин объяснил дефицит воды на полуострове тем, что крымчане ее воруют. Жители Крыма бросились комментировать слова оккупанта: “Жители Крыма теперь будут виноваты во всем. Скоро обвинят и в войне с Украиной. Попомните мои слова”, “Причалили, так причалили”, “Это серьезная предъява. Крымчане в Крыму 6 лет не при делах. Все краны с водой, баблом, должностями оккупировали ваши власовцы”, “Ну зашибись. Мало того, что мы лодыри, нахлебники и барыги, теперь ещё и воры”, “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!!!”, “Это же как можно ее воровать, когда ее по Крыму-то и нет, и дают только по часам?”, “Крымчане настолько суровы, что воруют то, чего нет! Ура, товарищи!”, “А что Крым разворовывают, он не заметил!”, “Аксенов тоже говорил, что мост сделают и цены сразу упадут на все, а оказались виноваты спекулянты”, “Рука руку моет. А терпилы, как нас считают типа небожители, и эту бредню за чистую монету примут”, “Именно огороды крымчан больше всего воды и берут, а вот все эти новые жилые районы, которые крымские власти "клепают" вместо парков, так эти жилые районы они, наверное, без воды обходятся!”, “(Большедворов скулит) Интересно, после заявлений Хуснуллина о том, что крымчане разворовали воду, следует ожидать массовых репрессий? Воду не воровал, но ощущение, что посадят именно таких, как я. Тех, кто не молчит. Тем более, обыск уже был”, “Грустно все это. И что-то все грустнее и грустнее”

8. Севастопольские пропагандоны констатировали, что “севастопольцам стало проще спиваться” из-за “значительного увеличения количества точек, торгующих в розницу алкоголем”. Пропагандоны также констатировали стремительный рост преступности по сравнению с дооккупационным периодом: “Согласно правовой статистике Генпрокуратуры россии, на сентябрь 2020 года в Севастополе были выявлены 523 человека, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, в 2019-м таких было 513, в 2018-м — 618, в 2017-м — 515, в 2016-м — 578, в 2015-м — 501, в 2014 году — 199 человек”

9. Оккупанты радостно рапортуют о продолжающемся ковидном сезоне, который из летнего перешел в осенне-зимний, но жителей Крыма это уже не радует: “Коронавирусную осень мы уже переживаем, а что, придется еще и коронавирусную зиму в январе-феврале пережить? Как-то невесело”, “Хороним друзей и знакомых из-за летнего сезона, массовых фестивалей и развлечений для туристов. Пир во время чумы. 5,5 миллионов туристов. И все смеялись, какой грипп обычный”, “Преступная вседозволенность. Почему мы должны сидеть по домам (особенно старики), а туристы будут любоваться нашими красотами? Какие туристы при пандемиях?! Кто такое позволяет, тот преступник! Наши заболевшие переполняют больницы. А потом еще и туристы добавятся в наши переполненные больницы”, “А потому что властям на нас начхать! Главное — бабло!”, “Уже известно, куда туристов будут госпитализировать? Или будут на амбулаторном лечении в гостиничных номерах?”, “А нельзя нам как-нибудь без туристов? Пожалуйста”, “Цель — заработать на всем: праздники на курортниках, затем на похоронном бизнесе”, “На людей плевать — мы просто ресурс, который никому не нужен”, “Видимо, власти россии решили, не вводя ограничения в Крыму, проредить количество населения, чтобы меньше потом кормить”, “От неудобного населения избавляются”, “Сначала уничтожили медицину, потом — крымчан”, “Люди второго и первого сорта. Во все учреждения Крыма доступ посетителей ограничен. Люди стоят в очереди под забором. Митинги и даже одиночные пикеты под незаконным запретом. На прием никуда не попасть. Документы не сдать. Зато — туристы, приезжайте. Туристам у нас везде почет”, “Это не туристы, а российские отдыхающие — хозяева”, “Они вообще нас там за быдло держат, так что не закроют (Крым)”

P.S. “Севастополь. Из 33-х учеников в классе у ребенка 30 собираются учиться после школы не в Крыму, а на материковой Украине или в россии. Это данные после какого-то школьного опроса. Крым — территория, непригодная для существования, и это понимают даже ватные школьники”

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