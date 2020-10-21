Новини Кримнаша. Зрадники усвідомили, що стали в Криму непотрібним елементом

КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Суспільство / Думки
4,3 т.
Кадиковське кар'єр, Блакитне озеро

1. 17 жовтня в Анголі задвухсотили російського військового злочинця Кравцова Василя, який був командиром 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту, що брали участь в 2014 році в військової спецоперації із захоплення і окупації українського Криму, а також в бойових діях на Сході України. Військовий злочинець нібито потрапив в ДТП, виконуючи "службові обов'язки". Наш кримчанин прокоментував: "Ангола ... Навіть з розгулялася фантазією неможливо уявити, які державні інтереси Мордора він там захищав. Ймовірно, все простіше, і як зазвичай. Віджимав золоті копальні у одного князька на користь іншого князька "

2. Як зараз виглядає ситуація з польотами над Чорним морем і Кримом і яких збитків Украероруху заподіяла росія, окупувавши півострів, прочитайте в інтерв'ю в.о. голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Андрія Ярмака

3. Ватники записали чергове чолобитне відеозвернення до сцаря з благання не забудовувати аеродром "Заводське" в Сімферополі: "Наше сьогоднішнє звернення - це крик душі. Крик тих співробітників, які працюють на аеродромі. Крик того персоналу, який хоче жити. Почуйте нас, будь ласка, і зверніть увагу на нас "," Я по інстанціях ходжу 4 роки. Бути може, не в ті двері я стукаю? Наш президент, почуйте нас. Ми хочемо зберегти наш аеродром Заводське для авіаторів і хочемо захистити його від забудови. Я думала, що ми під захистом, але немає. Почуйте нас, владимир владимирович "," В даний час підприємство відчуває як би не найкращі свої часи. До 2015 року воно не було збитковим. В даний час підприємство зазнає збитків, але це більше пов'язано з неписьменним керівництвом і неправильною політикою влади. Всі зацікавлені в забудові аеродрому Заводське. Просимо вас не залишитися осторонь і зберегти таке унікальне підприємство і дати йому друге життя. У забудові аеродрому не зацікавлені і жителі мікрорайону. Згідно експертизи, яка проводилася в 2002 році, аеродром є легкими Сімферополя, це допомагає виводити зміг і не застоюватися йому в місті "," літакового спорту вже немає, його як б не стало вже кілька років тому. Залишилися парашутисти і аівамоделісти. Але, на жаль, нас звідси просто-напросто просять піти як непотрібний елемент. Володимир, владимирович, у нас не виконуються ваші вказівки ". Для довідки: у 1991 році в Росії діяло 1450 аеропортів і аеродромів, зараз залишилося 228. Вата ще не зрозуміла, куди потрапила і хто стоїть за знищенням українського Криму? Вата ще не зрозуміла, що будівництво нових мікрорайонів потрібно окупантам для заселення новими "споконвічно російськими кримчанами", яких завезуть в ці будинки з російських Мухосранск?

Новини Кримнаша. Зрадники усвідомили, що стали в Криму непотрібним елементом

4. Варвари: окупанти ведуть незаконні археологічні розкопки стародавнього поселення в включеному Криму на місці будівництва водопроводу біля села Новомиколаївка

Новини Кримнаша. Зрадники усвідомили, що стали в Криму непотрібним елементом

5. Коментуючи введення Швейцарією санкцій за незаконне будівництво Кримського моста, Лавров порадив цій європейській країні, цитата, "звернути увагу на неприпустимість водної блокади Криму з боку України, що є нехтуванням гуманітарного права". Так смішно, коли ці виродки прикриваються гуманітарних і міжнародним правом, яке самі ж розтоптали

6. Окупанти пообіцяли виділити Криму 50 млрд рублів на "забезпечення надійного водопостачання", що можливо тільки після деокупацію Криму і ніяк інакше. Але у Гобліна вже очі блищать і руки сверблять. А росіянам ще пару років до пенсії можна накинути - нехай орють і оплачують велич

7. Вода з Блакитного озера в Кадиковське кар'єрі підходить для подачі до Севастополя, заявили окупанти, вирішивши знищити озеро. Севастополю від цього не особливо стане легше, але окупанти лише створюють видимість бурхливої діяльності і пиляють бабки "дорогих росіян" на нібито вирішенні глобальної проблеми, власноруч влаштованої в Криму

8. В окупованому росією Криму за минулу добу виявили 163 нових випадки коронавирусной інфекції (+ 1 смерть). У Севастополі - 50. Кількість заражених на півострові збільшилася до 9023 осіб, в тому числі 1690 Севастополі. Померло 180 осіб, в тому числі 51 - в Севастополі

9. Про те, як на балконах Севастополя в окупації тепер знову можна побачити випрані целофанові пакети, ми вже розповідали. Тепер перуть і одноразові медичні маски. совок 2.0

Новини Кримнаша. Зрадники усвідомили, що стали в Криму непотрібним елементом

10. Спочатку одні намалювали прапор України на трасі Ялта - плато Ай-Петрі. Потім інші розчистили бугор, щоб проїжджаючі краще бачили український прапор

Новини Кримнаша. Зрадники усвідомили, що стали в Криму непотрібним елементом

PS "літакового спорту вже немає, його як б не стало вже кілька років тому. Залишилися парашутисти і аівамоделісти. Але, на жаль, нас звідси просто-напросто просять піти як непотрібний елемент. Володимир, владимирович, у нас не виконуються ваші вказівки ", - скиглять ватоголовие, яких окупанти не просто" просять піти "з території аеродрому" Заводське ", а викидають, не запитавши! Але вата продовжує вірити в те, що це бояри не виконують якісь міфічні "вказівки путина", а ось сам сцарь переживає за холопів всією душею. Бридко бачити це раболіпство і оскотинення в людях, до яких дійшло тільки одне - вони, дійсно, стали непотрібним елементом. Для довідки: до окупації українське державне підприємство "Універсал-Авіа", що базується на аеродромі "Заводське", співпрацювало з ООН по всьому світу, а пілоти отримували близько 5000 доларів США в місяць. Сьогодні ватник тільки і залишилося, що жалібно скиглити і записувати слізні відео зі зверненням до путину, якому, природно, на них плювати. Окупанти вже розробили детальний план забудови аеродрому і переселення сюди близько 40 тисяч росіян. Детальніше подивіться в сюжеті журналістів Крим.Реаліі, які розповіли про історію аеродрому, його успішному функціонуванні до російської окупації і нинішньому занепаді, а також взяли інтерв'ю у співробітників авіапідприємства, які розповіли про перші моменти захоплення Криму росією, пережите страху і дерибані росією унікального об'єкта з 75-річною історією. Буде цікаво…

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Джерело:Блог Кримського бандерівця
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