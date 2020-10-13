1. "Кримський виробничий рибокомбінат" з Красноперекопського району хоче через ООН домогтися від України - на яку напала росія - компенсацію за перекриття Північно-Кримського каналу і його відкриття. Окупанти від імені рибкомбінату скаржаться, що успішно функціонує до 2014 року підприємство, на якому працювало 200 чоловік, сьогодні розорене. До скарг рибокомбінату, по великій списку бажань окупантів, приєднаються кримські аграрії, які отримували воду з Північно-Кримського каналу, перекритого внаслідок окупації Криму росією. Українські суди і Європейський суд з прав людини вже відхилили скарги рибкомбінату. Наступним на черзі середній палець окупантам покаже ООН ... знову

2. "Використання підземних вод в таких обсягах чревате наслідками. На наш погляд, єдиний вихід зараз - це опріснення морської води. Всі розмови, що у нас повно води під землею - ну, колеги, все закінчується рано чи пізно. Ця вода колись буде витіснена морською водою, і тоді будемо мати такі наслідки, що залишимося без сільського господарства, взагалі без нічого ", - заявив Гоблін. Якщо вже і цей упир вперше заговорив про наслідки масового буріння свердловин, то уявіть реальний масштаб прихованою окупантами і створеної ними ж катастрофи

3. Шо, Гоблін, песець хвостиком махнув перед носом? Ясно - Рашка бажає бурити свердловини, щоб цю ж хвилину напоїти свою армію. Швидко і дешево. І це катастрофа масштабу, ще небаченого в Криму - бездумно бурити свердловини. Але чуже не шкода росії

4. Ситуація настільки хрінова, що навіть Гоблін заговорив істинними словами. Це означає, що приховувати, що наближається жопу вже немає можливості.

5. Жага знань: українські прикордонники зупинили на кордоні з росією в Сумській області 17-річного севастопольця, який намагався незаконно потрапити в Україну. За словами юнака, він прямував в Херсон: "Він розповів, що в пошуках знань пройшов через серйозні нестатки. Спочатку севастополець хотів потрапити на материк через КПВВ на адмінграніце з тимчасово окупованих Кримом, але окупанти відмовили йому у пропуску. Тоді молода людина зважився на довгу подорож. Через нелегально побудований міст він виїхав з окупованого Криму на територію країни-агресора. Потім поїхав до Брянської області, де і незаконно перетнув кордон з Україною. Незважаючи на поважні причини, які штовхнули юнака на таку подорож, прикордонники були змушені оформити документи адмінправопорушень, а притягати до відповідальності кримчанина, який бажає навчатися в українському вузі, буде вирішувати суд "

6. Поки одні рвуться за знаннями, інших навчають вбивати і вмирати: "Юнармейскій загін при школі № 7 ім. Марії Жовтневої в м Джанкої продовжує бойову підготовку ", - повідомили окупанти

7. Прокуратура АРК повідомила про підозру чергового учаснику т.зв. "Самооборони Севастополя". Йдеться про Земенко Максима, 1987 р.н., якому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. "Погрожуючи застосуванням фізичної сили і вогнепальної зброї, підозрюваний скоював перевірки документів громадян і обшукував транспортні засоби, а також брав участь в затриманні українських громадян на території півострова". Зрадник оголошений в розшук

8. В окупованому росією Криму за минулу добу виявили 148 нових випадків коронавирусной інфекції (+ 2 смерті). У Севастополі - 34. Кількість заражених на півострові збільшилася до 7365 осіб, в тому числі тисячі триста п'ятьдесят п'ять в Севастополі. Померло 146 осіб, в тому числі 39 - в Севастополі

9. У Севастополі закінчилися ліжка для ковідних хворих, повідомили окупанти. Незважаючи на це, окупанти продовжують проводити масові шабаші з залученням в них дітей, в тому числі у військовій формі, як, наприклад, на відкритті недільної школи з попами РПЦ. Про жодні масках і соціальної дистанції й мови немає

10. Трошки панікуємо. Труп медицини Криму смердить і руки помити нічим: "Дожили. Люди самі просять закрити (Крим) !!! Всю весну Аксьонов закликав сидіти вдома, що, мовляв, не впораються, і це при 9-10 (хворих на добу) людина. За літо ні до чого не підготувалися і, мало того, відкривши курортний сезон, зробили Крим червоною ковідной зоною! Кількість хворих і померлих ховається! Скільки ще помре лікарів і педагогів?!? Нас нікому лікувати! Припиніть це свавілля, це геноцид, причому умисний !!! Ганьба такому уряду! "," Після виписки з лікарні в слабкому стані так само йдеш в поліклініку встати на облік до терапевта. Я сиділа 3 години в черзі, щоб тільки потрапити на прийом. А люди з різними симптомами і захворюваннями сидять в черзі. Людей багато на прийом до лікаря, а далі буде ще гірше. Ні ми не захищені, ні лікарі "," Я точно так же змушена була йти на прийом до терапевта - з випискою з кардіології після інфаркту і стентування, де було зазначено, що пацієнт контактний з ковід, і треба робити тест. Здивувалася тому, що сказали йти до терапевта за напрямком. Прийшла. Але тест так ніхто і не зробив. Пішла. А нас наступний день з'явилися симптоми вірусу. Пропав нюх. Знову дзвонила в поліклініку. Так і чекаю вже 11 днів. Самоізолювався, але від лікаря не отримала жодної допомоги або хоча б консультації. Займаюся самолікуванням "

PS Слабочуючі в 2014 році ватники стали пам'ять напружувати: "Коли голосували, що, не розуміли, скільки багатих людей з Росії покладе око на маленький півострів ??! Ще в 2014 році почула фразу: вони нас зжеруть і не подавляться! Сумно, але це факт! ". На це повідомлення відповів ватоголовий Олександр Шіховцов з Мінська, який, мабуть, засмучений відсутністю Білорусі в бюлетенях оккупендума: "Шкода, що на голосуванні, крім Росії і України, більше ніяких країн не пропонувалося вибирати"

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.