Новини Кримнаша. Росія ліквідувала всі надмірності, залишивши тільки скріпи
1. "До Криму їдуть люди, які взагалі не розуміють, що це територія України. Якщо виникне можливість відновлення територіальної цілісності країни, проблема статусу цих людей стане однією з найбільших проблем для міжнародного співтовариства, не тільки для України ".
2. За даними заступника міністра закордонних справ України Еміне Джеппаров, окупанти переселили до Криму вже півмільйона людей
3. "Суддя" -кат Ігор Дегтярьов в окупованому Криму без участі Меджитов Аблямітова і його адвоката продовжив кримчанину термін арешту на 6 місяців. Нагадаю, заарештованого 19 серпня 2020 року Аблямітова окупанти звинувачують в участі в "українському націоналістичному батальйоні"
4. Окупанти відхилили апеляцію і залишили в СІЗО громадянського журналіста з Криму, політв'язня Ремзі Бекирова, якого заарештували після масових обшуків 27 березня 2019 року
5. Офіс Генпрокурора України та слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили про підозру співробітнику ФСБ, який в 2014 році "шляхом умовлянь, підкупу і погроз" схиляв до держзради українських військових в Криму
6. Херсон: суд виніс обвинувальний вирок 53-річному ватник за підтримку Росії в окупації Криму та війні на Донбасі. З огляду на каяття ватоголового, йому призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки
7. Пропагандону телеканалу "Росія-1", генеральному директору релігійного телеканалу "Спас" Борису Корчевніковим нарешті заборонили в'їзд в Україну на 3 роки за незаконне відвідування окупованого Криму
8. Окупант Развожаев порадив жителям Севастополя не чекати поліпшення якості мобільного зв'язку через корисних санкцій. До окупації зв'язок була чудова і мега дешева, в тому числі за кордон. А зараз навіть в Рашку дорого дзвонити. Спасибі, росія!
9. У Госдуре назвали "плачевною, найважливішою і животрепетної" ситуацію з водою в окупованому Криму і дорікнули Рада Європи в "ігноруванні" проблеми. Самі створили катастрофу - самі обурилися. Русня у всій красі
10. Пєсков заявив, що, цитата, "росія – це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України". Вперед і з піснею, і нічого скиглити за всіма міжнародними майданчиками, випрошуючи дніпровську воду, якої ВИ позбавили Крим, анексувавши його
11. Різке сплеск і новий антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 203 нових випадки коронавирусной інфекції. У Севастополі - 53 (+ 2 смерті). Кількість заражених на півострові збільшилася до 9279 осіб, в тому числі одна тисяча сімсот сорок три в Севастополі. Померло 182 людини, в тому числі 53 - в Севастополі
12. Аксьонов сьогодні на штабі боротьби з коронкою на тлі 100% заповненого ковідно-пневмонійного койкофонда, на тлі масового закриття поліклінік і лікарень через хворобу 100% медперсоналу, на тлі АМБУЛАТОРНОГО вмирання умовляв кримчан не вимітати з аптек препарати ковідних протоколів (вже є дефіцит). Зате сьогодні окупанти анонсували відкриття шести нових авіа напрямків в російські заразні Мухосранск
13. Крим продовжує скочуватися в ковідную безодню: "Закрийте Крим, з такою медициною ми скоро все тут здохнемо: немає місць, немає ліків, а про лікарів я вже не кажу", "Сусіди захворіли. Тільки після скандалу і погроз приїхали, взяли аналіз "," Де ті мобільні госпіталі і КТ, які возили в Італію? Чому ніхто не кидається нам на допомогу? Всім вже ясно, що КТ-діагностика потрібна на 5-й день захворювання, а люди чекають по 10-14 днів! Носяться по аптекам, заражаючи людей по шляху в транспорті "," Мою подругу тижня не поміщали в стаціонар в Сімферополі. Тільки після скандалів і скарг її забрали, і куди? В Бахчисарай. А там провал, лікарів не вистачає "," У них же фестивалі, високі гості, гроші! Воду розбазарили за літо! Місцеві на останньому місці "," Вакцину пропіарили на весь світ, таблетки за 10300 завезли, тільки вилікувати не можуть. Бла-бла-бла - ось і все лікування у нас. Хороші люди йдуть "," Ситуація з Імгрунтом (прим - померлий від корони глава окупаційної адміністрації Ялти, якого вивезли на лікування в Санкт-Петербург) показала справжній стан справ в кримській медицині. Кримська резервація "," Глава Криму описав ситуацію з ковідом словами "ВСЕ НОРМАЛЬНО". А вранці на засіданні штабу з ситуації з водопостачанням Криму хвилиною мовчання вшанували пам'ять мера Ялти "," Звичайно, нормально. Вони там в іншій реальності живуть. Якщо що, літак під попу і гайда лікуватися в Москву, а не в Армянськ "," В Криму все під контролем - ми це чуємо день у день! Кому потрібен такий контроль, коли люди по домівках вмирають без медичної допомоги? Про Артеку все ретельно ховається, але діти заражаються від педагогів, потім роз'їдуться по домівках і привезуть батькам "подарунки" ... "," Люди не можуть заразитися на заходах, схвалених Аксьоновим, - це науковий факт "," То ли еще будет! Головне - курортний сезон з фестивалями, завдяки московським канікул, триває. Вони живуть в своїй реальності "," Закрийте аеропорт, вся Москва вже в Криму. Від туристів все і йде "
14. Окупанти в Ялті провели рейд по контролю за дотриманням масочного режиму. Але не для всіх. Тільки для місцевих. Зараза замостовая шниряє по Ялті спокійно і вільно
15. Севастополь. Поліцаї окупаційного режиму зустрічають вийшли з транспорту без масок і відразу ліплять штраф - 5000 рейхрублей. Днями Аксьонов сказав, що і Залісне ковід-біженці зобов'язані валятися по Криму в масках, але рашістов не чіпають
PS Завод "Титан" в окупованому росією Армянську озвучив плани про чергове за роки окупації скорочення кількості працівників в рамках цілорічної програми "встаємо з колін". До російської окупації співробітники заводу були в шоколаді, якщо порівнювати з поточним станом справ, але прийшла росія і ліквідувала всі бандерівські надмірності, залишивши тільки скріпи
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