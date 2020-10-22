1. "До Криму їдуть люди, які взагалі не розуміють, що це територія України. Якщо виникне можливість відновлення територіальної цілісності країни, проблема статусу цих людей стане однією з найбільших проблем для міжнародного співтовариства, не тільки для України ".

2. За даними заступника міністра закордонних справ України Еміне Джеппаров, окупанти переселили до Криму вже півмільйона людей

3. "Суддя" -кат Ігор Дегтярьов в окупованому Криму без участі Меджитов Аблямітова і його адвоката продовжив кримчанину термін арешту на 6 місяців. Нагадаю, заарештованого 19 серпня 2020 року Аблямітова окупанти звинувачують в участі в "українському націоналістичному батальйоні"

4. Окупанти відхилили апеляцію і залишили в СІЗО громадянського журналіста з Криму, політв'язня Ремзі Бекирова, якого заарештували після масових обшуків 27 березня 2019 року

5. Офіс Генпрокурора України та слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили про підозру співробітнику ФСБ, який в 2014 році "шляхом умовлянь, підкупу і погроз" схиляв до держзради українських військових в Криму

6. Херсон: суд виніс обвинувальний вирок 53-річному ватник за підтримку Росії в окупації Криму та війні на Донбасі. З огляду на каяття ватоголового, йому призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки

7. Пропагандону телеканалу "Росія-1", генеральному директору релігійного телеканалу "Спас" Борису Корчевніковим нарешті заборонили в'їзд в Україну на 3 роки за незаконне відвідування окупованого Криму

8. Окупант Развожаев порадив жителям Севастополя не чекати поліпшення якості мобільного зв'язку через корисних санкцій. До окупації зв'язок була чудова і мега дешева, в тому числі за кордон. А зараз навіть в Рашку дорого дзвонити. Спасибі, росія!

9. У Госдуре назвали "плачевною, найважливішою і животрепетної" ситуацію з водою в окупованому Криму і дорікнули Рада Європи в "ігноруванні" проблеми. Самі створили катастрофу - самі обурилися. Русня у всій красі

10. Пєсков заявив, що, цитата, "росія – це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України". Вперед і з піснею, і нічого скиглити за всіма міжнародними майданчиками, випрошуючи дніпровську воду, якої ВИ позбавили Крим, анексувавши його

11. Різке сплеск і новий антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 203 нових випадки коронавирусной інфекції. У Севастополі - 53 (+ 2 смерті). Кількість заражених на півострові збільшилася до 9279 осіб, в тому числі одна тисяча сімсот сорок три в Севастополі. Померло 182 людини, в тому числі 53 - в Севастополі

12. Аксьонов сьогодні на штабі боротьби з коронкою на тлі 100% заповненого ковідно-пневмонійного койкофонда, на тлі масового закриття поліклінік і лікарень через хворобу 100% медперсоналу, на тлі АМБУЛАТОРНОГО вмирання умовляв кримчан не вимітати з аптек препарати ковідних протоколів (вже є дефіцит). Зате сьогодні окупанти анонсували відкриття шести нових авіа напрямків в російські заразні Мухосранск

13. Крим продовжує скочуватися в ковідную безодню: "Закрийте Крим, з такою медициною ми скоро все тут здохнемо: немає місць, немає ліків, а про лікарів я вже не кажу", "Сусіди захворіли. Тільки після скандалу і погроз приїхали, взяли аналіз "," Де ті мобільні госпіталі і КТ, які возили в Італію? Чому ніхто не кидається нам на допомогу? Всім вже ясно, що КТ-діагностика потрібна на 5-й день захворювання, а люди чекають по 10-14 днів! Носяться по аптекам, заражаючи людей по шляху в транспорті "," Мою подругу тижня не поміщали в стаціонар в Сімферополі. Тільки після скандалів і скарг її забрали, і куди? В Бахчисарай. А там провал, лікарів не вистачає "," У них же фестивалі, високі гості, гроші! Воду розбазарили за літо! Місцеві на останньому місці "," Вакцину пропіарили на весь світ, таблетки за 10300 завезли, тільки вилікувати не можуть. Бла-бла-бла - ось і все лікування у нас. Хороші люди йдуть "," Ситуація з Імгрунтом (прим - померлий від корони глава окупаційної адміністрації Ялти, якого вивезли на лікування в Санкт-Петербург) показала справжній стан справ в кримській медицині. Кримська резервація "," Глава Криму описав ситуацію з ковідом словами "ВСЕ НОРМАЛЬНО". А вранці на засіданні штабу з ситуації з водопостачанням Криму хвилиною мовчання вшанували пам'ять мера Ялти "," Звичайно, нормально. Вони там в іншій реальності живуть. Якщо що, літак під попу і гайда лікуватися в Москву, а не в Армянськ "," В Криму все під контролем - ми це чуємо день у день! Кому потрібен такий контроль, коли люди по домівках вмирають без медичної допомоги? Про Артеку все ретельно ховається, але діти заражаються від педагогів, потім роз'їдуться по домівках і привезуть батькам "подарунки" ... "," Люди не можуть заразитися на заходах, схвалених Аксьоновим, - це науковий факт "," То ли еще будет! Головне - курортний сезон з фестивалями, завдяки московським канікул, триває. Вони живуть в своїй реальності "," Закрийте аеропорт, вся Москва вже в Криму. Від туристів все і йде "

14. Окупанти в Ялті провели рейд по контролю за дотриманням масочного режиму. Але не для всіх. Тільки для місцевих. Зараза замостовая шниряє по Ялті спокійно і вільно

15. Севастополь. Поліцаї окупаційного режиму зустрічають вийшли з транспорту без масок і відразу ліплять штраф - 5000 рейхрублей. Днями Аксьонов сказав, що і Залісне ковід-біженці зобов'язані валятися по Криму в масках, але рашістов не чіпають

PS Завод "Титан" в окупованому росією Армянську озвучив плани про чергове за роки окупації скорочення кількості працівників в рамках цілорічної програми "встаємо з колін". До російської окупації співробітники заводу були в шоколаді, якщо порівнювати з поточним станом справ, але прийшла росія і ліквідувала всі бандерівські надмірності, залишивши тільки скріпи

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