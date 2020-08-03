Новий всесвітній потоп трапиться скоро: вчені назвали терміни

До кінця 21 століття людство буде змушене зіткнутися з черговим всесвітнім потопом, якщо не здійснить ніяких кроків для боротьби зі зміною клімату.

Вчені вважають, що потоп спровокують активні припливи, а також хвилі, що збільшуються, і кількість штормів, котра зростає, повідомляється в науковому журналі Nature.

Згідно з розрахунками, в разі реалізації найгіршого сценарію, до 2100 року значні території земної суші виявляться затопленими. Особлива загроза чекає прибережні райони, які знаходяться на висоті близько 10 м над рівнем моря – вони підуть під воду на 50%.

Все це призведе до того, що 287 млн осіб (4% населення Землі) постраждають від такої глобальної катастрофи. В економічному плані вона вдарить по світу не менше й принесе шкоди на $14 трлн (20% від світового ВВП).

Якщо розглядати наслідки катастрофи на прикладі конкретних куточків світу, то в США частково затопить такі штати, як Північна Кароліна, Вірджинія і Меріленд, в Азії – деякі регіони КНР, Бангладешу, Індії. Також "жертвами" нового потопу стануть північ Австралії й низка європейських країн: північ Німеччини і Франції, а також острівна Великобританія.

До 2100 року на Землі може трапитися новий всесвітній потоп Nature

Під загрозою затоплення опиняться значні частини суші Nature

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені спрогнозували, що Африканський континент через кілька мільйонів років повинен розділитися на дві частини через розходження тектонічних плит. В результаті між ними утвориться новий океан. Доказом цього процесу є тріщина довжиною 56 кілометрів в ефіопській пустелі.