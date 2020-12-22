Лікар порівняв мутацію коронавірусу з грипом і назвав особливість 'британського' штаму

Незважаючи на мутації коронавірусу, загалом, як і вірус грипу, COVID-19 залишається все тією ж інфекцією. Хоча для того, щоб заразитися "британським" штамом, потрібно отримати меншу "дозу".

Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. "З того, що поки відомо про новий штам коронавірусу – це, що він має певні генетичні відмінності й більш заразний. Але загалом це той самий COVID-19", – заявив він.

У цьому контексті лікар навів приклад мутацій вірусу грипу типу А H1N1. "Його варіацій уже стільки! Там постійно щось змінюється. Але все одно в основі своїй він залишається тим самим грипом H1N1", – підкреслив Бережнов. За його словами, новий штам коронавірусу виник через невеликі зміни в його "короні".

Медик пояснив, що означає велика заразність цього нового штаму.

"Є поняття дози, що заражає, і її треба отримати. Наприклад, щоб захворіти "звичайним" коронавірусом, потрібна кількість вірусних тіл N, а для нового штаму – це N мінус якась кількість вірусних тіл", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, у Великобританії виявлено новий штам коронавірусу. Оскільки він заразніший, ніж попередній штам, це призвело до різкого сплеску захворюваності в країні.