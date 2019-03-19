Новий президент поверне Крим і Донбас? Українці дали відповідь

Більшість українців не вірять у здатність наступного президента звільнити Крим від російської окупації.

Таку думку висловили читачі OBOZREVATEL у відповідному опитуванні з приводу п'ятої річниці анексії півострова. Проголосували більше 29 тисяч.

На думку 31% респондентів, наступний глава України зможе повернути хіба що Донбас, а про Крим "на найближче десятиліття можна забути".

Ще 22% вважають, що відновити контроль над півостровом можна буде виключно через міжнародні суди, а 24% заявили, що в першу чергу самі жителі Криму повинні захотіти повернутися в Україну.

У свою чергу 15% вірять, що деокупація Криму можлива, але це залежить лише від того, який кандидат переможе на президентських виборах.

Решта 8% вважають, що Крим зможе повернути лише президент Росії на його умовах.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав, як окупанти знищують Крим і як у цілому змінилося життя півострова за останні 5 років.

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