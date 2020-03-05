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6 березня • оновлено в 00:52
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/ Суспільство

Новий прем'єр Шмигаль виступив за подачу води до Криму

3.5т
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Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води в окупований РФ Крим.

Про це глава уряду заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 5 березня. Він підкреслив, що в Криму живуть українці, яких не можна кидати.

"Неподача води призведе до гуманітарної катастрофи. Там живуть українці. Ми не перекриємо воду для українців. Крим – це Україна! Там живуть українці. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть", – заявив Шмигаль.

Він також запевнив, що вода буде подаватися для споживачів, а не військових баз і підприємств окупованого півострова. На питання, як він розрізнить воду з одного каналу, Шмигаль чітко відповісти не зміг.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що осінь 2019 року в Криму була вкрай посушлива. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

Під час візиту в Крим президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова.

Раніше в "Слузі народу" заявили, що подача води в Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу може стати "допустимим компромісом".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
буханку и соль для х...ла уже заказали, сволочи?
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1
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коршун федот
коршун федот
Крим окупувала НЄМИТАЯ. Прийдеться і Криму побути НЄМИТИМ до повної деокупаціїї.
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2
2
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Началось! Оно будет стоять и определять, куда побежит вода?
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2
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