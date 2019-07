Новий флешмоб захопив мережу: знаменитості показали найскладніші трюки з пляшками

Світові актори і спортсмени взяли участь в флешмобі #bottlecapchallenge, який захопив мережу.

Суть полягає в тому, щоб на розвороті ногою відкрити пляшку, не розбивши її.

Справжній трюк може виконати тільки підготовлена людина. Наприклад, це вдалося акторові Джейсону Стетхему і співакові Джону Майєру, а також чемпіону UFC в напівлегкому дивізіоні Максу Холлоуею.

Стетхем і Майер

Нещодавно чемпіон UFC Макс Холлоуей запустив челлендж #bottlecapchallenge. Мета – відкрити кришку пляшки ударом ногою. Тут – кілька найяскравіших спроб повторити трюк pic.twitter.com/bwvEnuNOqZ - Sports.ru (@sportsru) 30 червня 2019 р

У Мережі новий флешмоб, який складно повторити з першого разу. Потрібно відкрутити крушку пляшки ударом ноги з розвороту. Виклик вже прийняли світові актори #bottlecapchallenge pic.twitter.com/FiPiUpvyTm - InfoResist (@InfoResist) 2 липня 2019 р

#bottlecapchallenge !! Nothing better to try it on than my favourite $ 5 bottle of wine 👌😂 pic.twitter.com/gx5U8DdKEJ - Jutsu (@JutsuCosplay) 2 липня 2019 р

