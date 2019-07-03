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Новий флешмоб захопив мережу: знаменитості показали найскладніші трюки з пляшками

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Світові актори і спортсмени взяли участь в флешмобі #bottlecapchallenge, який захопив мережу.

Суть полягає в тому, щоб на розвороті ногою відкрити пляшку, не розбивши її.

Справжній трюк може виконати тільки підготовлена людина. Наприклад, це вдалося акторові Джейсону Стетхему і співакові Джону Майєру, а також чемпіону UFC в напівлегкому дивізіоні Максу Холлоуею.

Стетхем і Майер

Стетхем і Майер

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