Новий флешмоб захопив мережу: знаменитості показали найскладніші трюки з пляшками

Світові актори і спортсмени взяли участь в флешмобі #bottlecapchallenge, який захопив мережу.
Суть полягає в тому, щоб на розвороті ногою відкрити пляшку, не розбивши її.
Справжній трюк може виконати тільки підготовлена людина. Наприклад, це вдалося акторові Джейсону Стетхему і співакові Джону Майєру, а також чемпіону UFC в напівлегкому дивізіоні Максу Холлоуею.
Стетхем і Майер
Jason vs Tahsin #BottleCapChallenge pic.twitter.com/vgU8b8TJF8- tahsin hasoğlu (@tahsinhasoglu) 2 липня 2019 р
Jason vs Tahsin #BottleCapChallenge pic.twitter.com/vgU8b8TJF8- tahsin hasoğlu (@tahsinhasoglu) 2 липня 2019 р
#Bottlecapchallenge şişeyide şöyle açamıyacaksan .. 😏 @JimBeam pic.twitter.com/bIyBGJzGjT- wertymat (@wertymat) 2 липня 2019 р
Російський відповідь Макгрегору в #BottleCapChallenge : чемпіонка відкрила банку огірків ударом ноги https://t.co/vmkNMCVZAu pic.twitter.com/vsQeU2GdWb- РІА Новини (@rianru) 2 липня 2019 р
Нещодавно чемпіон UFC Макс Холлоуей запустив челлендж #bottlecapchallenge. Мета – відкрити кришку пляшки ударом ногою. Тут – кілька найяскравіших спроб повторити трюк pic.twitter.com/bwvEnuNOqZ- Sports.ru (@sportsru) 30 червня 2019 р
У Мережі новий флешмоб, який складно повторити з першого разу. Потрібно відкрутити крушку пляшки ударом ноги з розвороту. Виклик вже прийняли світові актори #bottlecapchallenge pic.twitter.com/FiPiUpvyTm- InfoResist (@InfoResist) 2 липня 2019 р
#bottlecapchallenge !! Nothing better to try it on than my favourite $ 5 bottle of wine 👌😂 pic.twitter.com/gx5U8DdKEJ- Jutsu (@JutsuCosplay) 2 липня 2019 р
had to do it on em! #BottleCapChallenge pic.twitter.com/LMhSqCnDiI- Analu (@drewwbro) 2 липня 2019 р
I mean. The #BottleCapChallenge is officially over, right? This is elite. ( @Sensei_seth on Instagram) pic.twitter.com/vMDs7eURDC- Couch Guy Sports Podcast (@CouchGuyPodcast) 2 липня 2019 р
Just accepted the challenge 😏 #BottleCapChallenge pic.twitter.com/4Np6KC8609- Guz Khan (@GuzKhanOfficial) 1 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни влаштували дурний флешмоб проти Грузії і прокололися.
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