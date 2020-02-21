Нові Санжари збунтувалися проти українців із Уханя

У медичний центр Національної гвардії України в селищі міського типу Нові Санжари, що на Полтавщині, 20 лютого доставили українців, яких евакуювали з охопленого епідемією коронавірусу Китаю. Місцеві жителі влаштували масові зіткнення з поліцією, протестуючи проти такого рішення.

Що відомо про Нові Санжари й установу, де громадяни України, що прибули з Уханя, проведуть у карантині 14 днів – у матеріалі OBOZREVATEL.

Нові Санжари: де розташовані та чим відомі

Нові Санжари – карта України Скриншот

Нові Санжари – це селище міського типу, засноване в першій половині XVII століття, адміністративний центр Новосанжарського району Полтавської області. Розташоване на річці Ворскла, поруч із міжнародною автомобільною трасою М22 Полтава – Олександрія.

Нові Санжари – карта України Скриншот

На початок 2020 року населення Нових Санжар налічувало 8179 осіб. З них 3600 працездатних, 2677 пенсіонерів, 493 студенти, 1006 дітей шкільного віку та 444 дошкільного. Згідно з офіційними даними, опублікованими на сайті місцевої філії державної служби зайнятості, майже 5% працездатного населення Нових Санжар безробітні.

Нові Санжари Вікіпедія

Нові Санжари й політика

На президентських виборах 2019 року в смт. Нові Санжари з величезним відривом переміг Володимир Зеленський. На всіх п'яти виборчих дільницях він набрав понад 80% голосів.

Результати президентських виборів cvk.gov.ua

Результати президентських виборів cvk.gov.ua

Результати президентських виборів cvk.gov.ua

Результати президентських виборів cvk.gov.ua

Результати президентських виборів cvk.gov.ua

Результати президентських виборів cvk.gov.ua

Схожа політична картина спостерігалася в селищі Нові Санжари й під час позачергових парламентських виборів 2019 року. Більшість населення підтримало партію "Слуга народу". На чотирьох ділянках з п'яти "Слуга народу" набрала понад 50% від загальної кількості голосів.

Результати парламентських виборів cvk.gov.ua

Результати парламентських виборів cvk.gov.ua

Результати парламентських виборів cvk.gov.ua

Результати парламентських виборів cvk.gov.ua

Результати парламентських виборів cvk.gov.ua

Санаторій Нові Санжари

Медичний центр Національної гвардії України "Нові Санжари" було засновано ще в 1933 році. Він активно використовувався вже під час Другої світової війни – тут лікували військових пілотів.

Санаторій "Нові Санжари" розташований в лісопарковій зоні на березі річки Ворскла, де, згідно з даними з офіційного сайту установи, цілющий мікроклімат. Адреса: пров. Курортний, 44. До Полтави від "Нових Санжар" 40 кілометрів. Для відпочивальників тут передбачені дво- та тримісні номери, кожен із них оснащений душем, телевізором і холодильником. Будівля розрахована на 263 особи.

У 2016 році медичний центр "Нові Санжари" отримав від НАТО реабілітаційне обладнання на суму 65 тисяч євро. До того ж заклад оснащений медичною технікою з Німеччини, Нідерландів та Словенії.

Основний профіль – лікування серцево-судинних, ендокринних та урологічних захворювань, а також хвороб нервової системи та органів травлення. Крім того, у "Нових Санжарах" рекламують власну мінеральну воду.

Санаторій "Нові Санжари" Facebook Антона Геращенка

Санаторій "Нові Санжари" Facebook Антона Геращенка

Санаторій "Нові Санжари" Facebook Антона Геращенка

Санаторій "Нові Санжари" Facebook Антона Геращенка

Санаторій "Нові Санжари" Facebook Антона Геращенка

У відгуках на сайті "Нових Санжар" відвідувачі скаржилися на старі меблі, номери, що потребують ремонту, відсутність опалення й гарячої води, і навіть на грибок у душових. Дехто звертав увагу на "совковість" персоналу.

Евакуйовані з Китаю українці, що прибули до санаторію, теж поскаржилися на умови в "Нових Санжарах". Зокрема на душ, що б'є струмом, старі меблі та проблеми із замками.

Евакуйовані через коронавірус з китайського Ухань ніні перебувають у медичний центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині - українка Олександра Волкова поділілася відео про умови у життя без кімнаті.



Обережно, лайка pic.twitter.com/PAORDEJgwM - hromadske (@HromadskeUA) February 21, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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