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21 лютого • оновлено в 17:53
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Нові Санжари залишила частина силовиків і спецтехніки. Відео

1.5т
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Частина представників силових відомств залишила селище Нові Санжари в Полтавській області, де розміщені українці, евакуйовані з охопленого новим коронавірусом китайського міста Ухань.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, у складі колони із селища виїхав також бронетранспортер (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Частина силовиків залишила Нові Санжари

Частина силовиків залишила Нові Санжари

Водночас заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на брифінгу 21 лютого заявив, що ситуація спокійна.

"Наразі ситуація в Нових Санжарах спокійна, за правопорядком стежать 320 бійців Національної гвардії, 70 поліцейських і 16 працівників ДСНС", – наводить його слова агентство "Інтерфакс-Україна".

Частина силовиків залишила Нові Санжари

Частина силовиків залишила Нові Санжари

Він також уточнив, що під час заворушень 20 лютого було затримано 24 особи, з них 23 відпустили. Ще одну людину затримано в порядку статті 208 КПК.

Частина силовиків залишила Нові Санжари

Частина силовиків залишила Нові Санжари

Правоохоронці відкрили п'ять кримінальних проваджень: за статтями 293 (групове порушення громадського порядку), 294 (масові заворушення), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії), 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 особи – серед них як українці, так і іноземці.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

  • Однак місцеві жителі влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували заворушення і навіть закидали автобус камінням.

  • Внаслідок сутичок постраждало 10 осіб.

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Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Теги
ГосЧС Національна гвардія Національна поліція України
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