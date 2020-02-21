Частина представників силових відомств залишила селище Нові Санжари в Полтавській області, де розміщені українці, евакуйовані з охопленого новим коронавірусом китайського міста Ухань.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, у складі колони із селища виїхав також бронетранспортер (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Частина силовиків залишила Нові Санжари

Водночас заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на брифінгу 21 лютого заявив, що ситуація спокійна.

"Наразі ситуація в Нових Санжарах спокійна, за правопорядком стежать 320 бійців Національної гвардії, 70 поліцейських і 16 працівників ДСНС", – наводить його слова агентство "Інтерфакс-Україна".

Частина силовиків залишила Нові Санжари

Він також уточнив, що під час заворушень 20 лютого було затримано 24 особи, з них 23 відпустили. Ще одну людину затримано в порядку статті 208 КПК.

Частина силовиків залишила Нові Санжари

Правоохоронці відкрили п'ять кримінальних проваджень: за статтями 293 (групове порушення громадського порядку), 294 (масові заворушення), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії), 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

На борт літака взяли 73 особи – серед них як українці, так і іноземці.

Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Однак місцеві жителі влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували заворушення і навіть закидали автобус камінням.

Внаслідок сутичок постраждало 10 осіб.

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