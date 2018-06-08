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Нова українська школа: озвучено проблему

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Типові українські школи не схильні до впровадження нових форм навчальної роботи, згідно з якими в класі може створюватися до 10 зон.

Освітній експерт, заслужений вчитель України Віктор Громовий написав на своїй сторінці в Facebook, що в приміщеннях на одну дитину зараз передбачено трохи більше півтори квадратних метри, якщо вчиться 30 осіб.

"На першому фото типовий клас типової української школи. Увага, запитання: як можна зробити в цьому класі 7(8, 9, 10...) навчальних зон(осередків), якщо віддаль від першої парти до дошки 1 метр? Правильно, ніяк. Це можливо, якщо на 1 учня припадатиме 2–3 квадратних метри площі класу", - розповів Громовий.

Клас української школи

Він зазначив, що у вчительки з Техасу Вероніки Лопез, у якій було запозичено ідею, класна кімната має площу 65 квадратних метрів на 20-25 учнів.

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"Писали про це і на порталі: "Сучасний освітній простір має давати можливість для різних форм навчальної діяльності. Але урізноманітнення просторової організації класу пов’язано з покращенням матеріальних умов – збільшенням площі приміщення та/або зменшенням кількості учнів у класі. Будівлі українських шкіл переважно зведено у 1930–1980-ті роки, площа класної кімнати в них становить близько 50 квадратних метрів, а подекуди й менше. Якщо в такому класі навчається 30 учнів, на одну дитину припадає трохи більше за півтора квадратні метри", - написав він.

Громовий додав, що півстоліття тому було встановлено, що такий клас непридатний для гнучкої організації.

Клас західної школи

"Щоб мати можливість ставити меблі у різних конфігураціях, на учня має припадати близько 2,0–2,5 квадратних метрів. Цей показник було закріплено у ДБН України лише у 1997 році шкіл з такими класами поки що побудовано дуже небагато", - пояснив експерт.

Він також зазначив, що масова школа в Європі і Америці також тяжіє до цього показника: нові будівлі мають класи площею 50-65 квадратних метрів, але вони розраховані на 20-25 учнів.

"Такими ж є приміщення Новопечерської школи у Києві, педагоги якої активно долучились до розробки та впровадження нових форм та методів навчальної роботи в рамках НУШ (Нова українська школа. - Ред.). Розмір класу у цій школі становить близько 50 квадратних метрів, а його розрахунково-проектна наповнюваність – 20 учнів. У таких умовах можливими є й мобільні робочі місця, що розташовуються за різними схемами, і створення окремих функціональних зон-осередків", - резюмував Громовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося роз'яснення по новим правилам прийому до школи.

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "Обозреватель".

Тема
школа
Особа
Віктор Громовий
Місце
Україна
Об'єкт
діти
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