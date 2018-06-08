Нова українська школа: озвучено проблему

Типові українські школи не схильні до впровадження нових форм навчальної роботи, згідно з якими в класі може створюватися до 10 зон.

Освітній експерт, заслужений вчитель України Віктор Громовий написав на своїй сторінці в Facebook, що в приміщеннях на одну дитину зараз передбачено трохи більше півтори квадратних метри, якщо вчиться 30 осіб.

"На першому фото типовий клас типової української школи. Увага, запитання: як можна зробити в цьому класі 7(8, 9, 10...) навчальних зон(осередків), якщо віддаль від першої парти до дошки 1 метр? Правильно, ніяк. Це можливо, якщо на 1 учня припадатиме 2–3 квадратних метри площі класу", - розповів Громовий.

Клас української школи

Він зазначив, що у вчительки з Техасу Вероніки Лопез, у якій було запозичено ідею, класна кімната має площу 65 квадратних метрів на 20-25 учнів.

"Писали про це і на порталі: "Сучасний освітній простір має давати можливість для різних форм навчальної діяльності. Але урізноманітнення просторової організації класу пов’язано з покращенням матеріальних умов – збільшенням площі приміщення та/або зменшенням кількості учнів у класі. Будівлі українських шкіл переважно зведено у 1930–1980-ті роки, площа класної кімнати в них становить близько 50 квадратних метрів, а подекуди й менше. Якщо в такому класі навчається 30 учнів, на одну дитину припадає трохи більше за півтора квадратні метри", - написав він.

Громовий додав, що півстоліття тому було встановлено, що такий клас непридатний для гнучкої організації.

Клас західної школи

"Щоб мати можливість ставити меблі у різних конфігураціях, на учня має припадати близько 2,0–2,5 квадратних метрів. Цей показник було закріплено у ДБН України лише у 1997 році шкіл з такими класами поки що побудовано дуже небагато", - пояснив експерт.

Він також зазначив, що масова школа в Європі і Америці також тяжіє до цього показника: нові будівлі мають класи площею 50-65 квадратних метрів, але вони розраховані на 20-25 учнів.

"Такими ж є приміщення Новопечерської школи у Києві, педагоги якої активно долучились до розробки та впровадження нових форм та методів навчальної роботи в рамках НУШ (Нова українська школа. - Ред.). Розмір класу у цій школі становить близько 50 квадратних метрів, а його розрахунково-проектна наповнюваність – 20 учнів. У таких умовах можливими є й мобільні робочі місця, що розташовуються за різними схемами, і створення окремих функціональних зон-осередків", - резюмував Громовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося роз'яснення по новим правилам прийому до школи.