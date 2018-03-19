Нова порція зими: синоптик розповіла, де вдарять сильні морози і снігопади

У вівторок, 20 березня, в Україну прийдуть сильні снігопади, які обумовлені новим циклоном.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише синоптик Наталія Діденко, відзначаючи, що в більшості областей України, починаючи з південного заходу, знову очікуються снігопади і хуртовини, а на півдні, де температура буде вище, очікується мокрий сніг з дощем плюс налипання мокрого снігу.

"Одеса і Одеська область - у вас завтра складна погода... Температура повітря, як малокультурний гість - сидить і сидить, живе і живе, не розуміє кордонів гостинності, і ніяк не зрозуміє, що йому пора. Найближчої ночі знову морози, -8... -14 градусів, на півночі до -14 ....-17 градусів, на півдні -1... -6 градусів. Вдень очікується -2... -7, на півдні 0... +4 градуси, в Криму +5... +12 градусів. на дорогах ожеледиця", - розповіла вона.

У Києві у вівторок піде сніг, буде посилюватися північно-східний вітер, вночі до -12 градусів, вдень до -5 градусів.