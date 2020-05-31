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31 травня • оновлено в 05:40
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Нова оптична ілюзія з "вантажівкою-літаком" спантеличила мережу. Відео

1.9т
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Відео, на якому вантажівка везе людей гірською дорогою в Гімалаях, здивувало користувачів мережі. Так, багато хто замість автомобіля побачив у ролику "килим-літак" (відео розміщено в кінці матеріалу).

Справа в тому, що на кадрах, що були зняті з безпілотника, через ракурс і об'єктив камери типу "риб'яче око" здається, що автомобіль з людьми летить у повітрі.

На відео вантажівка здається килимом-літаком

На відео вантажівка здається килимом-літаком

скріншот відео

Ролик з оптичною ілюзією було опубліковано в Twitter. "Я подумав, що це килим-літак", "З цього ракурсу він виглядає як килим-літак", "Камера з" риб'ячим оком "робить все більш вражаючим, ніж є насправді", – написали під публікацією користувачі.

При цьому багато хто заначив, що такий спосіб пересування в горах є небезпечним для пасажирів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, дивна оптична ілюзія на обличчі стала трендом в мережі.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Новини світу
Теги
соцмережі интернет видео
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