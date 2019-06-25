Пляжі розмило, стирчить арматура: в Криму трапилася нова біда

Жителі окупованого Криму забили на сполох через жахливий стан пляжів у селищі Миколаївка.

Про це повідомляє блогер під ніком RoksolanaToday& Крим25% у мікроблозі Twitter. Він опублікував скріншот із коментарем кримчанина в спільноті "Чорний список Крим. Сімферополь. Севастополь".

Пляжі розмило: в Криму трапилася нова біда zp.vgorode.ua

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Місцевий житель поскаржився, що в Миколаївці пляжі розмило майже повністю, нібито залишилися одні сходинки й величезні камені на березі. У той же час людей багато, а деякі – з дітьми.

"Вбило те, що в морі, поряд із берегом, стирчала гостра арматурина метр заввишки. Багато ж люблять пірнати, жах. Ніхто нічого не робить, чому? До першого нещасного випадку?" – обурився кримчанин.

За його словами, ще одна проблема виникла з водіями мікроавтобусів. Вартість проїзду до Миколаївки – 100 рублів, а назад – 150. "Справа не в грошах, а в принципі. Хами рідкісні. Багато хто їх ігнорували і їхали на державтобусах за 75 рублів", – прокоментував користувач.

Миколаївка практично без пляжів

У гавані вона зовсім зачахнула pic.twitter.com/s7XimAXVzG - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 24 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму з'явилися нові паркани з колючим дротом на Південному березі, які обмежують місцевим жителям доступ до моря.

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