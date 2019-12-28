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28 грудня • оновлено в 23:48
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Жодних наметів: скандал із виселенням штабу ВМС в Одесі виявився фейком

1.1т
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Командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Ігор Палагнюк спростував інформацію про те, що штаб Військово-морських сил Збройних сил України, розташований в Одесі, виселяють у намети.

Пояснення ситуації він дав у коментарі InfoResist. "Це фейк. Це відверта образа те, що розповідають, що Сухопутні війська і ВМС ворогують між собою. Це брехня. Ми проливаємо кров разом на Сході України, як ми можемо ворогувати", – заявив генерал.

Командувач висловив думку, що хтось намагається розгойдати ситуацію. "Це брехня і нікому не вірте. Тому що штаб ВМС буде в іншому місці, але тоді, коли він буде готовий. Поки він не готовий, звичайно, вони будуть у мене. Я їх не виганяю, вони на місці", – заявив Палагнюк.

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Скандал із виселенням штабу ВМС виявився фейком

Скандал із виселенням штабу ВМС виявився фейком

У свою чергу командувач ВМС Ігор Воронченко сказав, коли буде відремонтовано штаб.

"Терміни здачі об'єкта залежать від ГоловКЕУ. Ми будемо тримати це питання на контролі. Перша черга планується до здачі в кінці квітня, друга черга на кінець липня", – заявив він. За словами адмірала, намети – всього лише частина тренувань воїнів, а ніяк не місце їх дислокації.

Прокоментував ситуацію, що виникла, в своєму Telegram-каналі і міністр Оборони Андрій Загороднюк.

Загороднюк спростував переїзд штабу ВМС у намети

Загороднюк спростував переїзд штабу ВМС у намети

Цензор.НЕТ

"Командування ВМС ЗС України переїде в нові приміщення після того, як вони будуть готові і здані в експлуатацію. До того, як вони будуть повністю готові, Штаб буде перебувати в тих приміщеннях, які він займає зараз. Жодних "конфліктів" між підрозділами ЗСУ не існує. Всі вони виконують завдання в штатному режимі, зокрема ВМС", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що оскільки ремонт майбутнього штабного комплексу ще не закінчений, біля нього встановили великі армійські намети нібито для військовослужбовців на цілих три місяці.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Андрій Загороднюк Ігор Воронченко
Місце
Україна Одеса
Тег
Збройні сили України
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
8 вице адмиралов и 6 контр адмиралов ! 221 капитанов 1 ранга ! это ж целый палаточный лагерь !
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