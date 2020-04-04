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4 квітня • оновлено в 21:25
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"Ніколи цього не забудемо!" Італія подякувала українським лікарям

2.7т
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Українських медиків, яких президент Володимир Зеленський відправив до Італії для допомоги у боротьбі з пандемією коронавірусу, на військовому летовищі Pratica di Mare біля Риму зустріли високопосадовці країни зі словами подяки.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Посольства України в Італії, літак із Києва зустрічали, зокрема, міністр закордонних справ Італії Луіджі Ді Майо, посол України в Італії Євген Перелигін та керівництво італійського регіону Марке, в лікарнях якого працюватимуть українські лікарі.

"Щиро дякуємо Україні й її медикам за цей жест солідарності і міжнародної підтримки. Італія цього ніколи не забуде", – заявив під час зустрічі міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, повідомляє Радіо Свобода.

Італійські високопосадовці зустріли медиків з України зі словами подяки

Італійські високопосадовці зустріли медиків з України зі словами подяки

Facebook Посольства України в Італії

Крім того, представник посольства України в Італії Дмитро Воловників зазначив, що італійська сторона високо оцінила допомогу й підтримку з боку України.

Також багато італійських видань і державних телеканалів повідомили про прибуття українських лікарів, зауваживши, що, після Албанії і Польщі, Україна стала черговою країною Східної Європи й Західних Балкан, яка надає конкретну підтримку Італії.

Повідомляється, що Департамент цивільного захисту Італії ухвалив рішення, що українські фахівці працюватимуть у лікарнях області Марке в містах Урбіно і Пезаро протягом двох тижнів. Їх завдання – не лише допомагати італійським колегам, але й переймати досвід лікування нової хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після повернення з Італії українські медики зможуть відразу стати до роботи. Лікарі проходитимуть обсервацію просто в закладах охорони здоров'я і при цьому ділитимуться досвідом із іншими медиками.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Mega Death
Mega Death
Теперь точно у больных либо маски начнут пропадать, либо дорогостоящие фарм. препараты))) Украинец и скиздить это синонимы))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Потом вспомните когда по Италии будут ездить украинские танки
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Суспільство

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