"Нікчемні рішення": реакція ПЦУ на "собор розколу" Філарета

Збори, які організував почесний патріарх Філарет, не можуть бути визнані Помісним собором, а їхнє рішення є нікчемними у юридичному і канонічному плані.

Про це повідомляє прес-служба Православної церкви України.

"Такі зібрання в жодному разі не можуть бути визнані Помісним собором, а їхні рішення є нікчемними у юридичному і канонічному значенні цього терміна, вони не породжують юридичних наслідків і не підлягають виконанню", — зазначено у повідомленні.

Також під час брифінгу у Києві у четвер, 20 червня, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) заявив, що Філарет своїм зборами захотів "виділитися".

"Патріарх і ті, хто були із ним на цих зборах, вони всі брали участь у житті ПЦУ ... зараз вони виділилися. Я думаю, що священний синод просто констатує, що вони за власним бажанням вийшли зі складу Православної церкви України", — зазначив він.

За його словами, Філарет "не матиме жодного відношення до ПЦУ і не обійматиме жодних посад".

Крім того, архієпископ від імені ПЦУ оголосив про невизнання "собору" Філарета. Він додав, що керівництво ПЦУ планує відреагувати на сьогоднішні збори уже 24 червня на засіданні синоду церкви, ухваливши відповідні рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня у Києві з ініціативи Почесного патріарха Філарета відбулися збори частини ієрархів, священиків і мирян колишньої УПЦ Київського патріархату. На цих зборах відкинули Томос про Єдину українську церкву.

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