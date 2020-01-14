"Ніхто не дасть спуску цим людям!" Матір Окуєвої зробила заяву про вбивство доньки

Мати вбитої української активістки, доброволиці та лейтенантки поліції полку особливого призначення "Київ" Аміни Окуєвої Ірина Камінська зустрілася з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Як повідомило МВС України у Facebook, зустріч ініціювала сама жінка. Вона хотіла переконатися, що розслідування смерті її дочки просувається.

"Арсен Аваков зустрівся з мамою вбитої української доброволиці та лейтенантки поліції полку особливого призначення "Київ" Аміни Окуєвої. Зустріч відбулася на прохання Ірини Камінської. З дозволу слідчого міністр поінформував потерпілу сторону про перебіг справи", – йдеться в дописі.

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим Facebook \ Міністерство внутрішніх справ

У МВС додали, що надана інформація переконала Камінську в тому, що слідство працює в правильному напрямку.

"Те, що я почула сьогодні, запевнило мене, що слідство працює в правильному напрямку і що ніхто не дасть спуску цим людям, всі винні будуть покарані. Поки ми пам’ятаємо наших героїв, країна має право на існування", – сказала вона.

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим Facebook \ Міністерство внутрішніх справ

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим Facebook \ Міністерство внутрішніх справ

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим Facebook \ Міністерство внутрішніх справ

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня 2017 року під Києвом кілер розстріляв із засідки автомобіль, в якому перебували добровольці АТО Адам Осмаєв і Аміна Окуєва. Внаслідок замаху Окуєва загинула.

Національна поліція України 12 січня 2020 року заявила про затримання групи кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

Журналісти з'ясували особу одного із затриманих. Ним виявився бізнесмен із Києва Ігор Редькін, який є фігурантом ще двох справ про вбивства.

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