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14 січня • оновлено в 16:40
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"Ніхто не дасть спуску цим людям!" Матір Окуєвої зробила заяву про вбивство доньки

1.7т
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Мати вбитої української активістки, доброволиці та лейтенантки поліції полку особливого призначення "Київ" Аміни Окуєвої Ірина Камінська зустрілася з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Як повідомило МВС України у Facebook, зустріч ініціювала сама жінка. Вона хотіла переконатися, що розслідування смерті її дочки просувається.

"Арсен Аваков зустрівся з мамою вбитої української доброволиці та лейтенантки поліції полку особливого призначення "Київ" Аміни Окуєвої. Зустріч відбулася на прохання Ірини Камінської. З дозволу слідчого міністр поінформував потерпілу сторону про перебіг справи", – йдеться в дописі.

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим

Facebook \ Міністерство внутрішніх справ

У МВС додали, що надана інформація переконала Камінську в тому, що слідство працює в правильному напрямку.

"Те, що я почула сьогодні, запевнило мене, що слідство працює в правильному напрямку і що ніхто не дасть спуску цим людям, всі винні будуть покарані. Поки ми пам’ятаємо наших героїв, країна має право на існування", – сказала вона.

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим

Facebook \ Міністерство внутрішніх справ

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим

Facebook \ Міністерство внутрішніх справ

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим

Мати Аміни Окуєвої зустрілася з Аваковим

Facebook \ Міністерство внутрішніх справ

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву Вбивство Аміни Окуєвої
Особи
Арсен Аваков Аміна Окуєва
Місце
Україна
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россия москва
россия москва
мать , твоя дочь оказалась сволочью
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