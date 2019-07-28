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"Нібіру наближається": у мережі запанікували через новий кінець світу

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На Землю з великою швидкістю насувається планета Нібіру, через яку на планеті відбудеться кінець світу.

Апокаліпсис трапиться 12 серпня, коли планета Х підійде до нас на мінімальну відстань. Про страшну аномалію у космічному просторі нібито повідомили джерела у NASA, повідомляє TOP News.

Гігантське небесне тіло рухається з боку Венери. Воно може бути тією самою містичною планетою Х, про яку останні кілька років гуде науковий світ, що підігрівається сенсаційними публікаціями у мережі.

Нібіру

Нібіру

ekovolga.com

Новини
"Кінець світу вже настав": озвучений несподіваний сценарій апокаліпсису

Судячи з фото інсайдерів з NASA, Нібіру не просто існує, а й реально загрожує Землі.

набираючи

набираючи

NASA

"Планета знаходиться у небезпеці. Нам заборонено говорити правду, щоб уникнути паніки, але нехай світ дізнається, що всіх чекає. Всі шукають Планету Х, а вона сама наближається до нас", — сказав анонімний співрозмовник журналістам.

Раніше уфологи заявляли про те, що планета Нібіру здатна знищити нашу Землю одним лише своїм наближенням.

Дослідники прогнозують масові стихійні лиха і повені на Землі, зсув полюсів, перепади температур, через що життя на нашій планеті приречене на вимирання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа технологія, яка здатна врятувати світ від загибелі. Ключем до порятунку стане широке використання біогазу.

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Планета Х
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
12 сентября?хорошо как раз вернусь с морей и буду дома)
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