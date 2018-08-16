"Ні терористів, ні туристів": окупантів підняли на сміх через Крим

В окупованому Росією Криму в розпал курортного сезону майже немає туристів. Однак російські пропагандисти всіляко намагаються створити видимість популярності курорту серед відпочивальників і говорять про забиті готелі.

Так, глава самопроголошеного комітету Держради РК щодо санаторно-курортного комплексу і туризму Олексій Черняк заявив, що через небувалий наплив туристів кримські готелі будуть зайнятими до самого грудня, передає російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Був у Алушті, Ялті, спілкувався з керівниками об'єктів розміщення. Багато хто говорить, що вперше йде бронь не тільки на вересень і жовтень, а й на листопад. Люди бронюють номери на листопад! Це дає право говорити про те, що ми рухаємося до рекорду відвідуваності Криму туристами", - запевнив нелегітимний чиновник.

Однак кримські блогери стверджують, що курорт пустує і жодного ажіотажу серед туристів тут немає. Зокрема, в Twitter Roksolana Today опубліковані актуальні фото з пляжів у різних містах.

Туристичний "бум" в селі Золоте

"Ні терористів, ні туристів", - резюмували блогери фото з Судака.

Автовокзал у м. Судак

Судак

автовокзал

не терорист, не туристів ... pic.twitter.com/o8wLXmqZkc - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 15 серпня 2018 р

Золоте

Золоте як золото

рідко хто купує ... pic.twitter.com/cnNtO8i8vM - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 16 серпня 2018 р

Молочне, Саки

Аншлаг високого сезону і самотній парасольку pic.twitter.com/IAdDKEmY7V - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 16 серпня 2018 р

Як писав OBOZREVATEL, 15 серпня стало відомо про те, що в Криму повністю припинили випуск та обслуговування карток Mastercard і Visa. Розплачуватися безготівково можна буде картами російської платіжної системи, яка проте є забороненою в інших країнах через санкції ЄС і США.