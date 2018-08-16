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"Ні терористів, ні туристів": окупантів підняли на сміх через Крим

9.1тЧитати новину російською

В окупованому Росією Криму в розпал курортного сезону майже немає туристів. Однак російські пропагандисти всіляко намагаються створити видимість популярності курорту серед відпочивальників і говорять про забиті готелі.

Так, глава самопроголошеного комітету Держради РК щодо санаторно-курортного комплексу і туризму Олексій Черняк заявив, що через небувалий наплив туристів кримські готелі будуть зайнятими до самого грудня, передає російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Був у Алушті, Ялті, спілкувався з керівниками об'єктів розміщення. Багато хто говорить, що вперше йде бронь не тільки на вересень і жовтень, а й на листопад. Люди бронюють номери на листопад! Це дає право говорити про те, що ми рухаємося до рекорду відвідуваності Криму туристами", - запевнив нелегітимний чиновник.

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Однак кримські блогери стверджують, що курорт пустує і жодного ажіотажу серед туристів тут немає. Зокрема, в Twitter Roksolana Today опубліковані актуальні фото з пляжів у різних містах.

Туристичний "бум" в селі Золоте

"Ні терористів, ні туристів", - резюмували блогери фото з Судака.

Автовокзал у м. Судак

Як писав OBOZREVATEL, 15 серпня стало відомо про те, що в Криму повністю припинили випуск та обслуговування карток Mastercard і Visa. Розплачуватися безготівково можна буде картами російської платіжної системи, яка проте є забороненою в інших країнах через санкції ЄС і США.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Крымчанин
Крымчанин
Особенно весело читать такие 'актуальные" новости находясь в "безлюдном" Крыму. :-) Укры, ну вы ту-пы-е! Хе-хе-хе... ;-)
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