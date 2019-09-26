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27 вересня • оновлено в 19:06
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"Ні капітуляції!" У Тернополі військові влаштували "майдан" через Донбас. Фото та відео

23.3т Читати матеріал російською

У Тернополі під будівлею ОДА в четвер, 26 вересня, відбулася акція протесту "Ні капітуляції".

Як пише місцевий портал "20 хвилин", серед учасників мітингу були ветерани війни на Донбасі, добровольці та волонтери (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вони вимагали зупинити відведення військ у зоні ООС, заборони особливого статусу в Донецькій і Луганській областях, ініціювати збір ради безпеки ООН із метою виконання пунктів Будапештського меморандуму і припинення дипломатичних або економічних відносин із Росією.

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Протест у Тернополі

Протест у Тернополі

Цензор.НЕТ

На знак незгоди з рішеннями влади протестувальники палили шини. Місцевій владі учасники акції передали ультиматум, попередивши, що наступні дії будуть жорсткіше, передає "Цензор.НЕТ".

Активісти також заявляли, що "не потрібно здавати Україну московським терористам". Відповідну заяву було передано депутатам Тернопільської ОДА, яких попросили розглянути вимоги і передати рішення президенту України та Верховній Раді.

"Ні капітуляції!" У Тернополі військові влаштували "майдан" через Донбас. Фото та відео

Цензор.НЕТ

"Ні капітуляції!" У Тернополі військові влаштували "майдан" через Донбас. Фото та відео

Цензор.НЕТ

"Ні капітуляції!" У Тернополі військові влаштували "майдан" через Донбас. Фото та відео

inforesist.org

"Ні капітуляції!" У Тернополі військові влаштували "майдан" через Донбас. Фото та відео

inforesist.org

"Ні капітуляції!" У Тернополі військові влаштували "майдан" через Донбас. Фото та відео

inforesist.org

"Ні капітуляції!" У Тернополі військові влаштували "майдан" через Донбас. Фото та відео

inforesist.org

Як писав OBOZREVATEL, під будівлею Офісу президента в Києві 19 вересня пройшла акція із закликом до голови України Володимиру Зеленському не погоджуватися на зустрічі "нормандського формату" на "формулу Штайнмаєра". На мітингу зібралися кілька сотень людей.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Тернопіль
Теги
протест видео фотографии
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Ильченко Евгений
Ильченко Евгений
Вот так держать! Молодцы ребята. Никакой статус! Только победа и депортация тех кто за "руззкаго мыра"...
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Serov Oleg
Serov Oleg
Ильченко Евгений, а,у тебя энурез и слабоумие,похоже...давай в окопы,воЕн...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ильченко Евгений, После Иловайска подписали Минск-1, после Дебальцево Минск-2. Котлы могут быть еще, а вот Минска-3 может и не быть, как и недог осударства украина.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
лыцари, воины света, муд аки. в данном контексте сие синонимы.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Два мира - две судьбы покрышек. В Санкт-Петербурге их забирают на утилизацию, деньги даже платят - и в итоге отличные покрытия для спортивных и детских площадок. Ну а где-то сильно южнее токсикоманы сжигают их на площадях, у них на гашиш и прочую отраву денег нету.
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