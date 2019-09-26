"Ні капітуляції!" У Тернополі військові влаштували "майдан" через Донбас. Фото та відео

У Тернополі під будівлею ОДА в четвер, 26 вересня, відбулася акція протесту "Ні капітуляції".

Як пише місцевий портал "20 хвилин", серед учасників мітингу були ветерани війни на Донбасі, добровольці та волонтери (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вони вимагали зупинити відведення військ у зоні ООС, заборони особливого статусу в Донецькій і Луганській областях, ініціювати збір ради безпеки ООН із метою виконання пунктів Будапештського меморандуму і припинення дипломатичних або економічних відносин із Росією.

Протест у Тернополі Цензор.НЕТ

На знак незгоди з рішеннями влади протестувальники палили шини. Місцевій владі учасники акції передали ультиматум, попередивши, що наступні дії будуть жорсткіше, передає "Цензор.НЕТ".

Активісти також заявляли, що "не потрібно здавати Україну московським терористам". Відповідну заяву було передано депутатам Тернопільської ОДА, яких попросили розглянути вимоги і передати рішення президенту України та Верховній Раді.

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

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inforesist.org

Як писав OBOZREVATEL, під будівлею Офісу президента в Києві 19 вересня пройшла акція із закликом до голови України Володимиру Зеленському не погоджуватися на зустрічі "нормандського формату" на "формулу Штайнмаєра". На мітингу зібралися кілька сотень людей.

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