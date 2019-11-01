Незаконний видобуток піску на Київщині: за браконьєрів взялася поліція

У КП "Плесо", яке займається утриманням та експлуатацією земель водного фонду Києва, заявили, що звернулись до правоохоронних органів через піщаних браконьєрів, що діють у Голосіївському районі столиці.

Про це пише "СтопКор". У підприємстві заявили, що запити у правоохоронні органи надіслали ще у вересні.

"Про те, що тут (поблизу річки Коник – ред.) видобувають пісок, ми дізнались у вересні й одразу ж направили запити в прокуратуру та поліцію Голосіївського району", – розповів інспектор Олександр Хвостіков.

За піщаних браконьерів взялись правоохоронці

В комунальному підприємстві також заявили, що дозволів на роботу двох земснарядів, які зафіксували активісти ГО "Стоп корупції", немає, тож видобувають надра вони протизаконно.

Як стало відомо, у даній справі вже відкриті кримінальні провадження, а представників котеджного містечка "Коник" викликають на з'ясування обставин. Ймовірно, що техніка, яка намиває пісок, має пряме відношення саме до цього забудовника.

Журналісти "СтопКору" також виявили, що з вини піщаних нелегалів річка Коник за останні роки дуже змінилась. Зазначимо, що це може спричинити небезпечні зрушення в унікальній екологічній системі та стати причиною зникнення багатьох видів різноманітної флори. Крім того, така діяльність передбачає відповідальність згідно зі ст. 110 Водного кодексу України (“самовільне захоплення водних об'єктів та руйнування річищ, струмків та водотоків або порушення природних умов поверхневого стоку”).

Крім того, 31 жовтня, коли знімальна група приїхала, щоб зафіксувати річку Коник, річище якої було змінено через роботу піщаних браконьєрів, зловмисники навмисне збили коптер журналістів.

"Ми проводили аерозйомку над річкою Коник, що протікає поблизу однойменного житлового комплексу. Потім до нас під'їхав чоловік, який сказав, що він засновник житлово-будівельного кооперативу "Золота Затока". Чоловік пригрозив, що "зніме ваш коптер" і після цього апаратура перестала нас слухатись. В результаті коптер застряг у гілках дерев", – розповіла журналістка Наталія Дігтяр.

"Стопкор"

"Стопкор"

"Стопкор"

Як писав OBOZREVATEL, у столиці нелегальні копачі піску продовжують свою брудну роботу поблизу річки Коник. Земельна ділянка площею близько 1 га повністю розорена й нагадує поверхню Марса, вкритого кратерами.

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