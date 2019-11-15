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15 листопада • оновлено в 14:42
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Олена Риковцева
Олена Риковцева
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Нет ора и промыва мозгов? Россияне такое смотреть не станут

1.8т
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Вчера смотрела шоу канала 1+1 "Право на владу". Хотела понять, кто что там думает про закон о продаже земли. Хочу сказать не про закон, потому что это совсем их внутреннее дело. Хочу сказать про сам формат украинских ток-шоу. Их очень удобно смотреть. В смысле очень удобно понимать, кто что думает. В студии сидят представители всех политических сил. И все они выступают друг за другом. И никто никому не мешает. Один говорит, остальные слушают. Это очень занятный контраст между заседанием Рады, где те же люди, как показывают в том же шоу, ужасно кричали. А в студии даже самый громкий спикер из "Слуги народа" был безупречно сдержан.

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Он только один раз, во время выступления Юлии Тимошенко, которая говорила, что вот какое безобразие мы вчера напринимали, пытается уточнить, что рассмотреть в первом чтении - это не значит принять. И он прав, на самом деле. Но Юлия Владимировна глубоко обижается, прекращает свой монолог и просит ведущую попросить гостя, чтобы больше он ее не перебивал. И ведущая очень суровым голосом обращается к гостю, который и так это слышал, что просим вас больше не перебивать! И гость пристыженно умолкает, и Юлия Тимошенко свободно продолжает говорить, что "закон вчера приняли".

То есть даже с формальными уточнениями тут нельзя встревать. Придет твоя очередь - выскажешься. Вот там так. Там шоу ради сути, а не ради ора или промыва мозгов.

Наверное, российские зрители не смогли бы такое смотреть.

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Автор
Олена Риковцева Олена Риковцева
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі російська пропаганда
Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
Новини Росії російські телеканали пропаганда
Джерело
Джерело: Facebook Елены Рыковцевой
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Родионов Александр
Родионов Александр
.... не эта ли дypa устраивала ор по поводу неработавшего кондея и заклиненных окон в потяге Москва-Куив, бегая по составу и требуя переселения в более-менее цивилизованный вагон? :-)))) видно забыла укpopеалии краины Ч0Ч :-))))) =========================== === АДСКИЙ ПОЕЗД = Е. Рыковцева, 31 июля 2016 года Корреспондент Радио Свобода, направляясь в отпуск, пережила кошмар на железной дороге Было жарко. Невыносимо жарко. Табло Киевского вокзала показывало +36 в тени. Обливаясь потом, высунув языки и благодаря бога, что с нами нет нашей собаки, мы доплелись до своего вагона №3 поезда Москва – Киев. – Ну ничего, – попытался подбодрить меня муж, одновременно передавая билеты проводнице. Сейчас поедем, с кондиционером полегче будет. – Не будет, – грустно сказала проводница. – Нету кондиционера. Сломан. – ?!!? А вентилятор? Вентилятор какой-то есть? – Вентилятора нет. Потому что вагон кондиционированный. Зачем вентилятор в кондиционированном вагоне? – она даже удивилась такому дурацкому предположению. https://www.svoboda.org/a/27890154.html
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Нет ора и промыва мозгов?" Просто иногда забегают придурки с автоматами, в масках, как это было на одном из эфиров украинского телеканала «Прямой» в четверг, 7 ноября.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
А я вот тоже любил смотать украинские ток-шоу. Сейчас некогда, а вот в прошлом году ещё посматривал. КВН и Камеди-клаб просто нервно курят в сторонке. Градус неадеквата и некомпетентности просто зашкаливает. Это даже без учёта языка, которого спикеры не знают (причём вне зависимости от языка на котором они говорят).
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