Вчера смотрела шоу канала 1+1 "Право на владу". Хотела понять, кто что там думает про закон о продаже земли. Хочу сказать не про закон, потому что это совсем их внутреннее дело. Хочу сказать про сам формат украинских ток-шоу. Их очень удобно смотреть. В смысле очень удобно понимать, кто что думает. В студии сидят представители всех политических сил. И все они выступают друг за другом. И никто никому не мешает. Один говорит, остальные слушают. Это очень занятный контраст между заседанием Рады, где те же люди, как показывают в том же шоу, ужасно кричали. А в студии даже самый громкий спикер из "Слуги народа" был безупречно сдержан.

Он только один раз, во время выступления Юлии Тимошенко, которая говорила, что вот какое безобразие мы вчера напринимали, пытается уточнить, что рассмотреть в первом чтении - это не значит принять. И он прав, на самом деле. Но Юлия Владимировна глубоко обижается, прекращает свой монолог и просит ведущую попросить гостя, чтобы больше он ее не перебивал. И ведущая очень суровым голосом обращается к гостю, который и так это слышал, что просим вас больше не перебивать! И гость пристыженно умолкает, и Юлия Тимошенко свободно продолжает говорить, что "закон вчера приняли".

То есть даже с формальными уточнениями тут нельзя встревать. Придет твоя очередь - выскажешься. Вот там так. Там шоу ради сути, а не ради ора или промыва мозгов.

Наверное, российские зрители не смогли бы такое смотреть.

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