"Нептун" і "Коршун": що відомо про нову потужну зброю України

В Україні підприємства військово-промислового комплексу (ВПК) приступили до модернізації зброї, проекти якої з різних причин були заморожені.

Як пише в своєму блозі на OBOZREVATEL експерт в сфері розвитку ВПК України Максим Глущенко, мова йде про комплекси крилатих ракет "Нептун" і "Коршун".

"У 2016-2018 роках Україна випробувала комплекс з протикорабельними крилатими ракетами "Нептун". За основу взята базова конструкція радянської протикорабельної ракети Х-35. "Нептун" - це приклад спільних зусиль нашої оборонки. У модернізації та створенні вітчизняного варіанта взяли участь "Мотор Січ", "Радіонікс", конструкторське бюро "Луч" та інші підприємства українського ВПК. Дальність її польоту близько 300 км", - розповів він.

Експерт також розкрив переваги цієї розробки.

По-перше, зазначає він, оскільки проект вітчизняний, то його виробництво можна буде налагодити без закупівлі комплектуючих за кордоном.

"Це і економія коштів, і завантаження роботою власних підприємств. Повідомлялося, що ракета може мати всі три варіанти - корабельний, повітряний і наземний. Наскільки мені відомо, випробування ще будуть проводитися в нинішньому і наступному роках. І після їх успішного закінчення "Нептун" може надійти на озброєння", - пояснив Глущенко.

Також він розповів про розробку конструкторського бюро "Південне" крилатої ракети "Коршун", проект якої почали в середині двохтисячних, а потім заморозили.

"Дальність дії ракети (яка на низькій висоті повинна бути непомітною для радарів) 280-300 км. Крім цього "Коршун" може бути модернізований з істотним збільшенням дальності польоту. При належному фінансуванні проект можна реалізувати в досить короткі терміни - 2-3 роки. ракету планують розміщувати не тільки на самохідній пусковій установці, але і на кораблях або літаках", - зазначив експерт.

Глущенко зазначив, що у багатьох українських і російських розробок є радянське коріння, але шляхи розвитку вже різні.

"Український ОПК здатний дати результат при грамотному підході і прозорому фінансуванні таких стратегічних проектів", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня в Дніпрі успішно випробували прототип унікальної ракети "аутофагу", яка під час запуску починає "пожирати" себе.