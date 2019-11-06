"Ненавиджу українську мову!" На КремльТВ показали бунт фанатів СРСР в Одесі

Топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва знову влаштувала істерику через демонтаж барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову в Одесі, заручившись підтримкою місцевих фанатів СРСР.

Уривок із регіонального ток-шоу "Прожектор" показали в ефірі програми "60 хвилин" на КремльТВ (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами Скабєєвої, в Одесі нібито "людям соромно, вони дзвонять на телебачення і скаржаться, але вдіяти нічого не можуть".

Скабєєва знову істерить через барельєф Жукову в Одесі

"Зараз за знесення барельєфа Жукову виступають ті, чиї батьки і діди були поліцейськими, служили німцям", – заявила в ефірі мешканка Одеси.

"Та я племінник маршала Радянського Союзу, який Гагаріна в космос запускав! Розумієте, ну не можна ось цій молоді сопливій судити тих, хто віддав за нас життя. Може, треба взяти паузу і помовчати", – додав другий глядач.

"Одеса російськомовна. Я сам українець з Одеси. Але сьогодні, коли чую цю українську мову, я українець, і всі мої нащадки українці, але я починаю ненавидіти українську мову", – висловився ще один одесит.

"Бачите, до чого довели людей!" – видав чоловік Скабєєвої Євген Попов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 31 жовтня почали демонтаж барельєфа Жукову. Скабєєва відповіла на подію критикою.

"Ліквідованому" Жукову місцеві жителі влаштували "поминки" з квітами і лампадками.

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