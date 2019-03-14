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/Суспільство

"Немає жодних ополченців": екс-ватажок "ДНР" розкрив правду про терористів на Донбасі

14.8тЧитати матеріал російською

Один із екс-ватажків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін визнав, що за "Л/ДНР" воюють виключно контрактники, готові вбивати навіть своїх за гроші.

В ефірі "Рой ТВ" він заявив, що "жодних ополченців на Донбасі немає". Відповідним відео поділився в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штефан) Штірліц. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами Гіркіна, в рядах бойовиків зібрався контингент, якому наплювати на все.

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Стрєлков-Гіркін

Стрєлков-Гіркін

politeka.net

"Вони отримують гроші не зі "скарбниці республіки". Вони не "ополченці", немає більше "ополчення". "Ополчення" скінчилося після Дебальцевого. Це контрактники, вони за гроші і в свій народ готові стріляти. Це не "ополчення", наголошую. "Ополчення" більше немає", – висловився терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стрєлков-Гіркін попередив терористів на Донбасі про неминучість наступу України і захопився міццю ЗСУ.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРНовини Донбасу
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Дурних, задурених байками про Правий Сектор (який кремлем і був створений) більше немає.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Зараз московити почнуть писати, що гіркіна перекупили агенті госдепу або СБУ. Інакше пояснити не зможуть, а все доволі просто - буде мовчати, сгине безслідно.
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
а хулє нєясно?
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