"Немає жодних ополченців": екс-ватажок "ДНР" розкрив правду про терористів на Донбасі

Один із екс-ватажків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін визнав, що за "Л/ДНР" воюють виключно контрактники, готові вбивати навіть своїх за гроші.

В ефірі "Рой ТВ" він заявив, що "жодних ополченців на Донбасі немає". Відповідним відео поділився в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штефан) Штірліц. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами Гіркіна, в рядах бойовиків зібрався контингент, якому наплювати на все.

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Стрєлков-Гіркін politeka.net

"Вони отримують гроші не зі "скарбниці республіки". Вони не "ополченці", немає більше "ополчення". "Ополчення" скінчилося після Дебальцевого. Це контрактники, вони за гроші і в свій народ готові стріляти. Це не "ополчення", наголошую. "Ополчення" більше немає", – висловився терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стрєлков-Гіркін попередив терористів на Донбасі про неминучість наступу України і захопився міццю ЗСУ.

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